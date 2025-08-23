«Ես հավատում եմ, որ դուք ավելի մեծ զգայունություն կցուցաբերեք պատերազմում կյանքը կորցրած 648 ուկրաինացի երեխաների և Գազայի հատվածի նկատմամբ, որտեղ երկու տարվա ընթացքում դաժանորեն սպանվել են 62,000 անմեղ խաղաղ բնակիչներ, որոնցից 18,000-ը երեխաներ էին»։
«Չափազանց իմաստալից կլիներ, եթե դուք նամակ ուղարկեիք Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին՝ պարունակելով ձեր կոչը՝ վերջ դնել Ղազայում մարդասիրական ճգնաժամին։ Այս օրերին, երբ աշխարհը ապրում է կոլեկտիվ զարթոնք, և Պաղեստինի ճանաչումը դառնում է համաշխարհային կամք, ես կարծում եմ, որ Գազայի անունից ձեր կոչը նաև կլինի պաղեստինյան ժողովրդի առջև պատմական պարտականության կատարում»։
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կինը՝ Էմինե Էրդողանը, նամակ է հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին, որում կոչ է արել նրան նույն զգայունությունը ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, ինչ որ ցուցաբերում է Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ։
Իր նամակում, որը սկսվում էր Մելանյա Թրամփին անկեղծ սիրով և հարգանքով ողջունելով, Էմինե Էրդողանը նշել է, որ Մելանյա Թրամփի սրտառուչ զրույցը և Վաշինգտոնի Սպիտակ տանը իրենց հանդիպման ժամանակ ցուցաբերված բարեհամբույր հյուրընկալությունը դեռևս թարմ են իր հիշողության մեջ, չնայած վեց տարի է անցել։
Էմինե Էրդողանը նշել է, որ Թրամփի անձնական ընթրիքի և այգում զբոսանքի ժամանակ արված գրառումները զգացնել են տալիս, որ նա զգայուն խիղճ ունի արդիական հարցերի վերաբերյալ, և որ ինքը այդ խղճի արտացոլումը տեսել է նաև Մելանյա Թրամփի՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված վերջին նամակում։
«Ուկրաինայի որբերի նկատմամբ ձեր ցուցաբերած զգայունությունը նախաձեռնություն է, որը հույս է ներշնչում սրտերում»։
Էմինե Էրդողանը, նշելով, որ կարծում է, որ Թրամփի նամակում գրվածը արտացոլում է մարդկության ընդհանուր զգացմունքները, և որ ինքը գնահատում է այս արժեքավոր դիրքորոշումը, հետևյալ հայտարարությունն է արել.
Ինչպես նշել եք Ձեր նամակում, երեխաների՝ սիրող և անվտանգ միջավայրում մեծանալու իրավունքը համընդհանուր և անվիճելի իրավունք է։ Եվ այս իրավունքը որևէ աշխարհագրության, ռասայի, էթնիկ պատկանելության, կրոնական խմբի կամ գաղափարախոսության արտոնություն չէ։ Հետևաբար, այս իրավունքից զրկված ճնշվածների կողքին կանգնելը, առաջին հերթին, մարդկային ընտանիքի նկատմամբ մեծ պատասխանատվության կատարում է։ Այս համատեքստում, այն զգայունությունը, որը Դուք ցուցաբերել եք, հատկապես որպես առաջնորդի կին, Ուկրաինայում պատերազմի ավերիչ հետևանքների հետևանքով ոչնչացված կյանքերի, բաժանված ընտանիքների և որբ մնացած երեխաների նկատմամբ, նախաձեռնություն է, որը հույս է ներշնչում սրտերում։ Ձեր խնդրանքը՝ վերադարձնել «լուռ ծիծաղի» ենթարկված ուկրաինացի երեխաների ուրախ ժպիտները, խորապես իմաստալից է։ Ես հավատում եմ, որ դուք ավելի մեծ զգայունություն կցուցաբերեք պատերազմում իրենց կյանքը կորցրած 648 ուկրաինացի երեխաների և Գազայի նկատմամբ, որտեղ վերջին երկու տարիների ընթացքում դաժանորեն սպանվել է 62,000 անմեղ քաղաքացի, որոնցից 18,000-ը երեխաներ էին։
«Երբևէ մտածե՞լ եք, որ մի օր մենք «անհայտ զինվոր» տերմինը կօգտագործենք նաև երեխաների համար»։
Էմինե Էրդողանը, ընդգծելով, որ Գազան ականատես է եղել պատմության մեջ աննախադեպ դաժանության և մեր ժամանակների ամենացավոտ ցեղասպանության, իր նամակում ասել է. «ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը Գազայի մակերեսը, որտեղ յուրաքանչյուր 45 րոպեն մեկ երեխա է սպանվում, համեմատում է երեխաների համար «դժոխքի» հետ, իսկ գետնի տակը՝ «մանկական գերեզմանատան» հետ։ Երբևէ պատկերացրե՞լ եք, որ պատերազմում անհայտ զինվորներին նկարագրելու համար օգտագործվող «անհայտ զինվոր» տերմինը մի օր կկիրառվի նաև երեխաների նկատմամբ։ «Անհայտ երեխա» արտահայտությունը, որը գրված է Գազայի հազարավոր երեխաների սավանների վրա, ովքեր ընտանիք կամ ընկերներ չունեն, որոնց անունները նույնիսկ հնարավոր չէ որոշել, անդառնալի վերքեր է հասցնում մեր խղճին։ Այս երեխաները, որոնք խորը հոգեբանական ավերածության են մատնվել և լիովին մոռացել են, թե ինչպես ծիծաղել, գոռում են միկրոֆոնների մեջ, որոնց վրա իրենց են պահում, գոռում են, որ ուզում են մեռնել՝ իրենց անմեղ սրտերում կրելով պատերազմի հյուծվածությունը, որին չեն կարողանում հաղթահարել։ Պատմությունը գրանցում է, որ Գազայի փոքրիկ որբ երեխաների ապրած աննկարագրելի ցավն ու վախը նրանց մազերը մոխրացրել են»։
Կոչ՝ «Նեթանյահուին Գազայի համար նամակ ուղարկել»
Էմինե Էրդողանը նշել է, որ ոչ միայն Ուկրաինայի երեխաների ծիծաղն է լռեցվել, այլև Պաղեստինի երեխաները նույնպես արժանի են նույն ուրախությանը, նույն ազատությանը և նույն պատվավոր ապագային ու ասել է. «Չափազանց իմաստալից կլիներ, եթե դուք նամակ ուղարկեիք Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին՝ պարունակելով ձեր կոչը՝ վերջ դնելու Գազայում մարդասիրական ճգնաժամին։ Այս օրերին, երբ աշխարհը ապրում է ընդհանուր զարթոնք, և Պաղեստինի ճանաչումը դարձել է համաշխարհային կամք, ես կարծում եմ, որ Գազայի անունից ձեր կոչը կլինի նաև պաղեստինյան ժողովրդի առջև պատմական պարտականության կատարում»։
«Մենք պետք է միավորենք մեր ձայներն ու ուժերը՝ ընդդեմ խեղաթյուրված կարգի»
Էմինե Էրդողանը, ով Պաղեստինում տեղի ունեցած իրադարձությունները համարում էր ավելին, քան ցեղասպանություն, կամայական միջազգային համակարգի պարտադրում, որտեղ բոլորը և ամեն ինչ կարող են արժեզրկվել ընտրյալների օգտին և հարմարավետության համար, կոչ արեց բոլորին միավորել իրենց ձայներն ու ուժերը այս աղավաղված կարգի դեմ, որը աշխարհի որոշ մասերում երեխաների կյանքը համարում է պակաս արժեքավոր, քան մյուսները։
Էմինե Էրդողանը շեշտել է, որ նրանք պետք է պաշտպանեն միջազգային իրավունքի և համընդհանուր մարդկային արժեքների վարկաբեկված կանոնները և միավորվեն ընդհանուր սկզբունքների շուրջ, և ասել է.
«Միայն այդ դեպքում կարող ենք սնուցել ապագա սերունդների հույսերը, ովքեր օրեցօր հուսահատության են մատնվում այս դաժանության առջև։ Միայն այդ դեպքում կարող ենք խոսել այն երեխաներին, որոնց ծիծաղը լռեցվել է, ուրախությունը վերադարձնելու հնարավորության և ամբողջ աշխարհում կայուն ու երկարատև խաղաղության մասին։ Որպես մայր, կին և մարդ, ես խորապես կիսում եմ Ձեր նամակում արտահայտված զգացմունքները և աղոթում եմ, որ Դուք նույն հույսը սերմանեք Գազայի այն երեխաների համար, ովքեր կարոտում են խաղաղություն և անդորր։ Արդեն շատ ուշ է մեր կորցրած 18,885 գազացի նորածինների և երեխաների համար, ինչպիսիք են 6-ամյա Հինդ Ռեջեփը, որը սպանվեց 335 փամփուշտից, և 3-ամյա Ռիմը, որի պապիկը համբուրեց նրան՝ համբույր նետելով ուրախ ժպտացող աչքերից։ Բայց մենք դեռ հնարավորություն ունենք Գազայից ողջ մնացած ավելի քան 1 միլիոն երեխաների համար։ Շուտվանից ժամանակը եկել է»։