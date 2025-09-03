ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիայի նոր ավիակիրը կարող է գերազանցել ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլին»
Ֆրանսիայում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն՝ Թուրքիան միանում է այն փոքրաթիվ երկրներին, որոնք ունակ են կառուցել խոշոր ավիակիրներ՝ առաջադեմ ռազմածովային նախագծերով։
Թուրքիան արդեն իսկ նշանակալի առաջընթաց է գրանցել իր ծովային պաշտպանության մեջ՝ TCG Anadolu-ի շնորհիվ, որը աշխարհի առաջին անօդաչու մարտական ​​օդային սարքի (UCAV) կրողն է։ / AA
Ֆրանսիական «Լը Ֆիգարո» թերթը հաղորդել է, որ նոր ազգային ավիակիրի շնորհիվ Թուրքիայի ծովային կարողությունները կարող են գերազանցել ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրին։

Երեքշաբթի հրապարակված հոդվածում նշվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնական հայտարարությունը Ազգային Ավիակիր Նավի նախագծի վերաբերյալ, որը նա ներկայացրել էր անցած շաբաթ TEKNOFEST-ում՝ աշխարհի խոշորագույն ավիացիայի, տիեզերագնացության և տեխնոլոգիաների փառատոնում։

«Սա հսկայական նախագիծ է»,- նշել է Le Figaro օրաթերթը։ «Ազգային Ավիակիր Նավը, որը կունենա 285 մետր երկարություն, 72 մետր լայնություն և ավելի քան 60,000 տոննա ջրատարողություն, ակնհայտորեն կգերազանցի Միջերկրականի առաջատար նավը՝ ֆրանսիական Շառլ դը Գոլ ավիակիր նավը (261 մետր երկարություն, 42,500 տոննա)»։ Հոդվածում նշվում է, որ Թուրքիան նպատակ ունի այս նոր նախագծով ուժեղ ազդեցություն ունենալ ծովային պաշտպանության ոլորտում։

Ավիակիր նավը, որը հայտնի է որպես MUGEM (Ազգային Ավիակիր Նավի թուրքերեն հապավումը), նախատեսվում է գործարկել 2027-2028 թվականներին և շահագործման հանձնել մինչև 2030 թվականը։ Այն կկարողանա տեղափոխել կործանիչ ինքնաթիռներ և առաջադեմ անօդաչու մարտական թռչող սարքեր (UCAV)։

Հոդվածում նշվում է, որ սա կլինի Թուրքիայի առաջին տեղական նախագծմամբ և կառուցմամբ ավիակիր նավը, ինչը մեծ քայլ է երկրի նավատորմի հնարավորությունների զարգացման համար։

Թուրքիան՝ «հատուկ» ավիակիր նավերի ակումբի անդամ

MUGEM նախագիծը նպատակ ունի ամրապնդել Թուրքիայի ներկայությունը Միջերկրական ծովում և համաշխարհային ծովային ասպարեզում։

Ըստ Le Figaro օրաթերթի՝ ինժեներ-լեյտենանտ Այքութ Դեմիրեզենի հայտարարությունների, նավը կկարողանա անցնել Թուրքիայից Նյու Յորք առանց վառելիքի լիցքավորման՝ շնորհիվ իր առաջադեմ հիդրոդինամիկ դիզայնի։

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նավի կորպուսը կկրճատի վառելիքի սպառումը մոտ 1.5 տոկոսով և կբարձրացնի նավի օպերացիոն արդյունավետությունը։

Նավը նախատեսված է տեղափոխելու մոտ 50 ինքնաթիռ, ներառյալ անօդաչու սարքեր և կործանիչներ։

Ի տարբերություն արևմտյան ավիակիր նավերի՝ MUGEM-ը նախագծվելու է հենց սկզբից անօդաչու սարքերի համար, ինչպիսիք են KIZILELMA-ն (ցածր տեսանելիությամբ, ավիակիրի համար հարմար, ռեակտիվ UCAV) և ANKA 3-ը՝ թևավոր տիպի անտեսանելի UCAV։

Այն նաև կտեղավորի HURJET-ը՝ թուրքական գերձայնային առաջադեմ ուսումնական և թեթև մարտական ինքնաթիռ, որի բաղադրիչների ավելի քան 80 տոկոսը արտադրվում է տեղական մակարդակում։

Հոդվածում ընդգծվում են նաև Էրդողանի հայտարարությունները նախագծի վերաբերյալ՝ նշելով, որ այն կգերազանցի TCG Anadolu-ն՝ 231 մետր երկարությամբ անօդաչու սարքեր տեղափոխող դեսանտային նավը։

«Եթե ժամանակացույցը պահպանվի»,- նշվում է հոդվածում, «Թուրքիան կմիանա այն բացառիկ երկրների շարքին, որոնք ունակ են զարգացնել այս չափի ավիակիր նավեր, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Չինաստանը»։

