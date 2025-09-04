ԹՈՒՐՔԻԱ
Անհետ կորած թուրք գիտնականը մեկշաբաթյա որոնումներից հետո գտնվել է ԱՄՆ ներգաղթյալների կալանավայրում
Ընտանիքը շնորհակալություն է հայտնում թուրք դիվանագետներին՝ Կանադայի ուղղությամբ բողոքի երթից հետո ձերբակալված Ֆուրքան Դոլեկին գտնելու համար։
September 4, 2025

Թուրք գիտնական Ֆուրքան Դոլեքը, որը մեկ շաբաթից ավելի անհետ կորած էր, հայտնաբերվեց Նյու Յորքի Բուֆֆալոյի դաշնային կալանավայրում, հաստատել են թուրք դիվանագիտական ​​պաշտոնյաները։

Դոլեքի քույրը՝ Էսրա Դոլեք Ջոշքունը, հինգշաբթի օրը հայտնեց, որ շնորհակալ է Թուրքիայի ԱԳ նախարարությանը և Նյու Յորքում գլխավոր հյուպատոսությանը աջակցության համար, որը օգնել է գտնել նրա գտնվելու վայրը։

Նա ասաց, որ իր եղբայրը տեղափոխվել է կալանավայր, բայց դեռևս դատական ​​նիստի օր չի նշանակվել։

«Ես կարողացա նրա հետ հեռախոսով խոսել։ Նրա վիճակը լավ էր», - ասաց Ջոշքունը՝ հավելելով, որ ընտանիքի առաջնահերթությունը նրա արագ վերադարձն է Թուրքիա։

Ջոշքունի խոսքով՝ հյուպատոսությունը ուշադիր հետևում է զարգացումներին և ընտանիքին տեղեկացված է պահում։

Աշխատավայրում շահագործում և անօրինական վարքագիծ հետազոտական ​​հաստատություններում

Դոլեքը, որի ԱՄՆ վիզան, ըստ որոշ տեղեկությունների, չեղյալ է հայտարարվել, ձերբակալվել է Կանադա ոտքով գնալու փորձից հետո։

Օգոստոսի 27-ին «LinkedIn» սոցցանցում իր վերջին գրառման մեջ նա գրեց.

«Ես Մասենայից ամբողջ ճանապարհը քայլել եմ, և հիմա Ակվեսասնեում եմ։ Ես ուժասպառ եմ, ոտքերս այրվում են, և ոտքերիս վրա բշտիկներ ունեմ բայց շնորհակալ եմ, որ հասել եմ այսքան հեռու»։

Գիտնականը նախկինում օգտագործել էր L«inkedIn» սոցցանցը՝ հետազոտական ​​հաստատություններում աշխատավայրում շահագործման և անօրինական վարքագծի մասին մեղադրանքներ ներկայացնելու համար՝ պնդելով, որ խոցելի հետազոտողները մնացել են անպաշտպան, մինչդեռ բացահայտողները ենթարկվել են վրեժխնդրության։

Նա ասաց, որ պատժվել և աշխատանքից ազատվել է պաշտոնական բողոքներ ներկայացնելուց հետո։

