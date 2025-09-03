ԹՈՒՐՔԻԱ
Էրդողան. Թուրքիան և Սիրիան թույլ չեն տա քաոս, Անկարան կենտրոնանում է խաղաղության և համագործակցության
Վերադառնալով Չինաստանում կայացած ՕԱԿ գագաթնաժողովից, Թուրքիայի նախագահը ներկայացրել է Անկարայի ջանքերը՝ խաղաղություն հաստատելու Սիրիայում, աջակցություն տարածաշրջանային առևտրային միջանցքներին և ուժեղ աջակցություն Պաղեստինին, միաժամանակ ընդգծելով երկխոսության անհրաժեշտությունը՝ Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու համար:
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարևորում է Թուրքիայի ջանքերը՝ խորացնելու հարաբերությունները Պեկինի հետ։ (Լուսանկար՝ Anadolu Agency) / AA
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ո՛չ Թուրքիան, ո՛չ էլ Դամասկոսը չեն հանդուրժի Սիրիան ապակայունացնելու փորձերը՝ խոստանալով աջակցություն պատերազմից տուժած երկրին։ Էրդողանն ասել է. «Այս անգամ կպարտվեն այն ռազմական հրամանատարները, որոնք ներդրում են կատարում քաոսի մեջ»։

Չինաստանի Թյանծզին քաղաքից՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո, լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը նշեց, որ Սիրիայի բազմազան ժողովուրդները, ներառյալ արաբները, քրդերը, թյուրքմենները, ալավիները, սուննիները և քրիստոնյաները, կհաղթեն նրանց, ովքեր փորձում են բաժանել երկիրը։

«Մենք չենք լքի Սիրիան։ Մենք շարունակելու ենք կանգնել նրանց կողքին։ Աստծո կամքով, ոչ ոք չի կարող խանգարել Սիրիային նորից վեր բարձրանալ», - ասաց նա։

Էրդողանը նաև ընդգծեց Թուրքիայի ջանքերը՝ խորացնելու հարաբերությունները Պեկինի հետ՝ նշելով, որ Չինաստանը «ճանաչում է Թուրքիայի տարածաշրջանային կարևորությունն ու ազդեցությունը»։

«Միայն խաղաղության վրա հիմնված երկխոսությունը կարող է վերջ դնել Ուկրաինայի պատերազմին»

Համաշխարհային հարցերին անդրադառնալով՝ նա ողջունեց Ալյասկայում կայացած ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը՝ այն անվանելով «տրամաբանական»՝ ընդգծելով, որ միայն խաղաղության վրա հիմնված երկխոսությունը կարող է վերջ դնել Ուկրաինայի պատերազմին։ Էրդողանը նշեց, որ Անկարան մշտապես հանդես է եկել բանակցությունների օգտին՝ հիշեցնելով, որ Ստամբուլում ավելի վաղ կայացած բանակցությունները ցույց տվեցին, որ խաղաղության ճանապարհը բաց է։

Առաջարկ

Տարածաշրջանային ինտեգրման վերաբերյալ Էրդողանը կարևորեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ վերջերս ձեռք բերված համաձայնագիրը՝ այն անվանելով քայլ, որը կակտիվացնի ճանապարհային և երկաթուղային ցանցերը, կբացի սահմանային դարպասները և կխթանի առևտուրը տարբեր ոլորտներում։

«Ով փորձի խաթարել այս գործընթացը, կվճարի դրա գինը», - նախազգուշացրեց նա՝ ընդգծելով Թուրքիայի նվիրվածությունը տարածաշրջանի ժողովուրդների միասնությանը։

Պաղեստինի համաշխարհային ճանաչումը

Էրդողանը նաև անդրադարձավ Պաղեստինի հարցին՝ կանխատեսելով, որ այս ամիս ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում այդ հարցը կդառնա գլխավոր թեման, հատկապես այն բանից հետո, երբ մի շարք եվրոպական երկրներ շարժվում են դեպի Պաղեստինի պետականության ճանաչում։

Նա քննադատեց ԱՄՆ-ի վիզային սահմանափակումները պաղեստինյան պաշտոնյաների նկատմամբ և կոչ արեց Վաշինգտոնին «կանգնեցնել» Իսրայելի «սպանդներն ու ճնշումները»։

«Իսրայելի ցեղասպանությունը երբեք չի մոռացվի։ Գթասիրտ մայրերն ու հայրերը երբեք չեն մոռանա, թե ինչպես են երեխաները, մայրերն ու հայրերը սպանվել Պաղեստինում», - ասաց նա։ «ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան գոյություն ունի գլոբալ խնդիրները լուծելու համար, և Պաղեստինին բացառելը միայն կուրախացնի Իսրայելին»։

