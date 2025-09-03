Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել իր սաուդյան գործընկերոջ՝ արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ՝ քննարկելու Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ առաջիկա հանդիպումը և Գազային տրամադրվող մարդասիրական օգնության շարունակական ջանքերը։
Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն՝ նախարար Ֆիդանը և բին Ֆարհանը քննարկել են սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում Պաղեստինի ճանաչման վերաբերյալ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները և գնահատել Գազային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ջանքերը։
Նախարար Ֆիդանը նաև երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել իր օմանյան գործընկեր Բադր բին Համադ ալ-Բուսաիդիի հետ՝ քննարկելու Պաղեստինի պետության ճանաչման ուղղությամբ ջանքերը և Գազային տիրող մարդասիրական ճգնաժամը։
Զրույցի ընթացքում Ֆիդանը և ալ-Բուսաիդին նաև մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։
