Նախարար Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և Օմանի արտգործնախարարների հետ
Թուրքիայի գլխավոր դիվանագետը առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և Օմանի արտգործնախարարների հետ՝ Պաղեստինի ճանաչման և Գազայում շարունակվող մարդասիրական ճգնաժամի վերաբերյալ։
Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել իր սաուդյան գործընկերոջ՝ արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ՝ քննարկելու Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ առաջիկա հանդիպումը և Գազային տրամադրվող մարդասիրական օգնության շարունակական ջանքերը։

Դիվանագիտական ​​աղբյուրների համաձայն՝ նախարար Ֆիդանը և բին Ֆարհանը քննարկել են սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում Պաղեստինի ճանաչման վերաբերյալ հանդիպման նախապատրաստական ​​աշխատանքները և գնահատել Գազային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ջանքերը։

Նախարար Ֆիդանը նաև երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել իր օմանյան գործընկեր Բադր բին Համադ ալ-Բուսաիդիի հետ՝ քննարկելու Պաղեստինի պետության ճանաչման ուղղությամբ ջանքերը և Գազային տիրող մարդասիրական ճգնաժամը։

Զրույցի ընթացքում Ֆիդանը և ալ-Բուսաիդին նաև մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։

Նախարարները քննարկել են Պաղեստինի ճանաչման համատեղ ջանքերը և Գազային տիրող մարդասիրական ճգնաժամը։

