Թուրքիան մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Աֆղանստանի Քունար նահանգի երկրաշարժից տուժած բնակչությանը՝ աջակցելու փրկարարական և օգնության աշխատանքներին, որոնք արդեն երրորդ օրն են ընթանում՝ ավերիչ երկրաշարժից հետո, որը հազարավոր մարդկանց թողեց անօթևան, իսկ ամբողջ գյուղեր՝ ավերակների մեջ։
«Աֆղանստանի Քունար նահանգում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, մեր Օդային ուժերի A400M ինքնաթիռը մեկնել է Քայսերի/Էրկիլեթ օդանավակայանից՝ տեղափոխելու AFAD-ի և Թուրքիայի Կարմիր մահիկի կողմից պատրաստված մարդասիրական օգնության պարագաները»,- չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը X հարթակում։
Քունար նահանգի Թալիբան պաշտոնյաներից մեկը, որը խոսել է Anadolu գործակալության հետ անանունության պայմանով, նշել է, որ որոշ օգնության պարագաներ արդեն հասել են հեռավոր շրջաններ նախորդ գիշեր, քանի որ ժամանակավոր կառավարությունը նախապես նախատեսել էր մարդկանց տեղափոխել ավելի անվտանգ վայրեր։
«Տեղացիները հրաժարվեցին հեռանալ, քանի որ իրենց սիրելիների մարմինները դեռ մնացել էին փլատակների տակ։ Դրանից հետո մենք սկսեցինք վրաններ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բաժանել»,- ասել է պաշտոնյան։
Քունար նահանգը Աֆղանստանի արևելյան ամենաշատ տուժած շրջանն է, որտեղ մինչ այժմ մահացել է ավելի քան 1,400 մարդ։
Պաշտոնյաները նշել են, որ լեռնային տեղանքը և վնասված ճանապարհները դժվարացնում են օգնության առաքումը, սակայն փրկարարական և օգնության թիմերը, այնուամենայնիվ, հասել են բոլոր տուժած շրջաններ։
«Մենք օգնության պարագաներ ուղարկում ենք մեքենաներով, որտեղ դա հնարավոր է, իսկ երկրաշարժից կտրված շրջաններում ուղղաթիռներ ենք օգտագործում՝ մատակարարումներ տեղափոխելու և վիրավորներին հիվանդանոցներ տեղափոխելու համար»,- ասել է պաշտոնյան։
«Չափազանց դժվարին պայմաններ»
Քունար նահանգի բնակիչ Աբդուլ Վահիդը նշել է, որ հետցնցումները դեռ շարունակվում են՝ վախ տարածելով բնակչության շրջանում։
Երեքշաբթի օրը 5.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել Աֆղանստանի հյուսիսարևելքում, որը զգացվել է նաև Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում։
Մարդասիրական կազմակերպությունները զգուշացնում են, որ ավերածությունների ծավալը պահանջում է անհապաղ միջազգային աջակցություն՝ կանխելու իրավիճակի վատթարացումը։
ՄԱԿ-ի Աֆղանստանի մարդասիրական համակարգող Ինդրիկա Ռաթվատեն երեքշաբթի օրը նշել է, որ ավերիչ երկրաշարժը հարվածել է Աֆղանստանի արևելքին՝ մի ժամանակահատվածում, երբ երկիրը բախվում է բազմաթիվ ճգնաժամերի։
«Հաշվի առնելով վիճակագրությունը, հեռավորությունը և տեղագրությունը, որը չափազանց դժվարին և հեռավոր է, տուժածների թիվը կարող է հասնել հարյուր հազարների»,- ասել է Ռաթվատեն։
Մահացածների թիվը կարող է աճել
Մի շարք այլ երկրներ, ներառյալ հարևան Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը և Հնդկաստանը, ինչպես նաև արևմտյան երկրներ, խոստացել են օգնություն ուղարկել Աֆղանստան։
Ըստ ժամանակավոր վարչակազմի խոսնակ Զաբիհուլլահ Մուջահիդի՝ ամենաշատ տուժած Քունար նահանգում միայն գրանցվել է 1,411 մահ, 3,124 վիրավոր, իսկ 5,412 տուն ավերվել է։
Մահացածների թիվը կարող է աճել, երբ իշխանությունները տվյալներ տրամադրեն Նանգարհար, Լաղման և Փանջշիր նահանգներից։
ԱՄՆ Երկրաբանական ծառայությունը գրանցել է երկրաշարժը տեղական ժամանակով 23:47-ին (GMT 19:17), որը գտնվել է Ջալալաբադից 27 կիլոմետր (16.7 մղոն) արևելք-հյուսիսարևելք՝ 8 կմ (5 մղոն) խորության վրա՝ կիրակի գիշեր, երբ բնակիչների մեծ մասը քնած էր։
Սա երրորդ խոշոր երկրաշարժն է, որը հարվածել է պատերազմից տուժած այս երկրին 2021 թվականի օգոստոսին Աֆղանստանում Թալիբանի իշխանության վերադարձից ի վեր։