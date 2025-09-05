ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը կստորագրի գործադիր հրամանագիր՝ Պաշտպանության նախարարությունը վերանվանելու Պատերազմի նախարարություն, հաստատել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Կարոլին Լիվիտը։
Հրամանը, որը առաջինը հաղորդել է Fox News-ը, վերականգնում է պատմական անվանումը, որը կիրառվել է մինչև 1949 թվականը, երբ 1947 թվականի Ազգային անվտանգության ակտով վերակազմավորվեց ռազմական համակարգը՝ ներկայիս անվանմամբ։
Հրամանի համաձայն, «Պատերազմի նախարարություն» անվանումը կծառայի որպես երկրորդական անվանում, իսկ Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը պաշտոնապես կստանձնի «Պատերազմի նախարար» լրացուցիչ կոչումը։
Հրահանգը նաև պարտադրում է Հեգսեթին առաջարկել օրենսդրական և գործադիր միջոցառումներ՝ փոփոխությունը մշտական դարձնելու համար։ Այն ներառում է Պենտագոնի ցուցանակների և կայքերի թարմացումներ, այդ թվում՝ հանրային գործերի մամուլի սրահը վերանվանելու «Պենտագոնի Պատերազմի հավելված», հայտնել է Սպիտակ տան պաշտոնյան Fox-ին։
«Բոլորին դուր է գալիս, որ մենք ունեցել ենք անհավատալի հաղթանակների պատմություն, երբ այն կոչվում էր Պատերազմի նախարարություն», - ասել է Թրամփը լրագրողներին օգոստոսի 25-ին։
Հեգսեթը ողջունել է այս քայլը՝ նշելով, որ այն արտացոլում է ավելի լայն մշակութային փոփոխություն։
«Մենք միայն պաշտպանություն չենք, մենք նաև հարձակում ենք», - ասել է նա։
Պատերազմի նախարարությունը ստեղծվել է 1789 թվականին՝ նույն տարում, երբ ուժի մեջ մտավ ԱՄՆ Սահմանադրությունը, և ղեկավարել է երկրի զինված ուժերը մինչև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Կոնգրեսը այն փոխարինեց Պաշտպանության նախարարությամբ՝ արտացոլելու սառը պատերազմի դարաշրջանի զսպման և դաշինքների վրա կենտրոնացումը։
Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ անվանման վերականգնումը ընդգծում է ռազմական ուժն ու նպատակի հստակությունը։
Քննադատները, սակայն, զգուշացնում են, որ դա կարող է արտացոլել հռետորական փոփոխություն դեպի ագրեսիվ դիրքորոշում և խաթարել ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ուղերձները։
Թրամփն ասել է, որ ակնկալում է Կոնգրեսի աջակցությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությունը օրինականացնելու համար։
«Մենք պարզապես դա կանենք։ Համոզված եմ, որ Կոնգրեսը կհամաձայնի, եթե դա անհրաժեշտ լինի», - ասել է նա։