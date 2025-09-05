Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրեց որ Ուկրաինայում տեղակայվող ցանկացած օտարերկրյա զորք Մոսկվայի կողմից կհամարվի օրինական թիրախ, սակայն պնդեց, որ նման ուժերը այլևս անհրաժեշտ չեն լինի, եթե խաղաղության համաձայնագիր կնքվի։
Ուրբաթ օրը Վլադիվոստոկում կայացած Արևելյան տնտեսական ֆորումում ելույթ ունենալով՝ Պուտինը մեկնաբանել է այսպես կոչված «կամավորների կոալիցիայի»՝ Կիևին ռազմական աջակցություն ցուցաբերող և հրադադարից հետո զորքեր ուղարկելու խոստում տվող երկրների հինգշաբթի օրը Փարիզում կայացած հանդիպումը։
«Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում հնարավոր ռազմական զորքերին, եթե նրանք այսօր հայտնվեն Ուկրաինայում, նրանք կդառնան ռուսական զինվորականների օրինական թիրախ»։ Եթե ձեռք բերվեն համաձայնագրեր, որոնք կհանգեցնեն երկարատև խաղաղության, ապա ես պարզապես իմաստ չեմ տեսնում նրանց ներկայության մեջ Ուկրաինայի տարածքում։ Այսքանը։ Որովհետև եթե այդ համաձայնագրերը ձեռք բերվեն, ոչ ոք չի կասկածում, որ Ռուսաստանը դրանք ամբողջությամբ կկատարի», - ասաց Պուտինը։
ԵՄ-ի գլխավորած անվտանգության երաշխիքների ծրագրեր
Ռուսաստանը բազմիցս ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հեռանկարը և Կիևի՝ դաշինքին միանալու ձգտումները նշել է որպես 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման արդարացումներից մեկը։
Պուտինը ենթադրեց, որ ցանկացած օտարերկրյա ռազմական ներկայություն ավելորդ կլինի, եթե խաղաղություն հաստատվի։
«Եթե որոշումներ կայացվեն, որոնք կհանգեցնեն երկարաժամկետ խաղաղության, ապա ես պարզապես իմաստ չեմ տեսնում նրանց ներկայության մեջ Ուկրաինայի տարածքում, կետ առ կետ», - ասաց Պուտինը։
Բանակցություններ Զելենսկու հետ
Պուտինը նաև վերահաստատեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ ուղիղ բանակցությունների իր հրավերը՝ ասելով, որ Մոսկվան կլինի նման հանդիպման «լավագույն վայրը»։
«Եթե ինչ-որ մեկը իսկապես ցանկանում է հանդիպել մեզ հետ, մենք պատրաստ ենք։ Դրա համար լավագույն վայրը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքն է՝ հերոս քաղաք Մոսկվան», - ասաց Պուտինը։
Ըստ Պուտինի՝ Կիևը նախկինում բացառել էր Ռուսաստանի հետ շփումը, բայց այժմ ձգտում է երկխոսության։
Նա խոստացել էր «հարյուր տոկոս» երաշխիքներ տրամադրել ուկրաինական ցանկացած պատվիրակության անվտանգության համար, չնայած նա «չափազանց» որակեց Ուկրաինայի խնդրանքները՝ ընտրելու հանդիպման այլ վայր։
Դիտարկումները ընդգծում են ինչպես Մոսկվայի շարունակական սպառնալիքները Արևմուտքի Ուկրաինայում ներգրավվածության դեմ, այնպես էլ նրա ջանքերը՝ բանակցությունների պատրաստակամություն հայտնելու համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ պատերազմը մտնում է իր երրորդ տարին։