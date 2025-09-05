Հարավային Կորեան քննադատել է ԱՄՆ իշխանություններին այն բանից հետո, երբ ներգաղթի գործակալները ձերբակալել են մի շարք կորեացի քաղաքացիների Ջորջիայում գտնվող մարտկոցների գործարանում խոշոր գործողության ընթացքում՝ նախազգուշացնելով, որ «մեր քաղաքացիների և ներդրողների օրինական իրավունքներն ու շահերը» չպետք է խախտվեն օրենքի կիրառման գործընթացում։
«Հարավային Կորեայի համար մեր ներդրողների տնտեսական գործունեությունը և մեր քաղաքացիների օրինական իրավունքներն ու շահերը չպետք է անարդարացիորեն խախտվեն ԱՄՆ օրենքի կիրառման ընթացքում»,- ուրբաթ լրագրողներին ասել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լի Ջե-վունը։
Նա հավելել է, որ Սեուլը «մեր մտահոգությունն ու ափսոսանքը» փոխանցել է Սեուլում ԱՄՆ դեսպանատանը և դիվանագիտական անձնակազմ է ուղարկել դեպքի վայր՝ աշխատանքային խումբ ձևավորելու համար։
‘450 «անօրինական օտարերկրացիներ» ձերբակալվել են’
Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ Ներգաղթի և մաքսային ծառայությունը (ICE) խուզարկություն է իրականացրել Հարավային Կորեայի ընկերության մարտկոցների գործարանում Ջորջիայում, որը համատեղ ձեռնարկություն է Hyundai Motor Group-ի և LG Energy Solution-ի միջև։ Լին հաստատել է, որ «մի քանի կորեացի քաղաքացիներ ձերբակալվել են»։
Ալկոհոլի, ծխախոտի, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի բյուրոն հայտնել է, որ մոտ 450 «անօրինական օտարերկրացիներ» են ձերբակալվել։ Հարավային Կորեայի Yonhap լրատվական գործակալությունը, հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին, հաղորդել է, որ նրանցից ավելի քան 300-ը Հարավային Կորեայի քաղաքացիներ են։
Ներգրավված ընկերությունները զգուշավոր արձագանքներ են տվել։ Hyundai Motor Group-ը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, մինչդեռ LG Energy Solution-ը նշել է, որ «մոտից հետևում է իրավիճակին և հավաքում բոլոր համապատասխան մանրամասները»։
«Մեր առաջնային նպատակը միշտ մեր աշխատակիցների և գործընկերների անվտանգությունն ու բարեկեցությունն ապահովելն է։ Մենք լիովին կհամագործակցենք համապատասխան իշխանությունների հետ»,- հավելել է ընկերությունը։
Խուզարկություններ՝ մեծ ներդրումների ֆոնին
Խուզարկությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հարավային Կորեան, Ասիայի չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունը, մեծ ներդրումներ է կատարել ԱՄՆ-ում՝ առևտրային կապերը ամրապնդելու և մաքսատուրքերից խուսափելու համար։
Հուլիսին Սեուլը խոստացել էր 350 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել ԱՄՆ-ում՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մաքսատուրքերի սպառնալիքները մեղմելու համար։
Հարավային Կորեայի ավտոմոբիլային և էլեկտրոնիկայի հսկաները միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել ԱՄՆ-ում նոր գործարանների կառուցման համար, ներառյալ Ջորջիայի մարտկոցների գործարանը, որը կարևոր է էլեկտրական մեքենաների արտադրության համար։