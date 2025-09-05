ԱՇԽԱՐՀ
Հարավային Կորեան բողոքում է գործարանում քաղաքացիների ձերբակալության դեմ
Հարավային Կորեան դիվանագիտական ​​բողոք է ներկայացրել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ներգաղթի պաշտոնյաները խուզարկել են Hyundai-LG գործարանը Ջորջիայում և ձերբակալել հարյուրավոր աշխատողների, այդ թվում՝ Հարավային Կորեայի քաղաքացիների։
Հարավային Կորեան մտահոգությունն ու ցավը հայտնեց ԱՄՆ-ի Սեուլի դեսպանատանը և դիվանագիտական աշխատակիցներ ուղարկեց իրավիճակը վերահսկելու աշխատանքային խումբ կազմելու համար։ / AP
Հարավային Կորեան քննադատել է ԱՄՆ իշխանություններին այն բանից հետո, երբ ներգաղթի գործակալները ձերբակալել են մի շարք կորեացի քաղաքացիների Ջորջիայում գտնվող մարտկոցների գործարանում խոշոր գործողության ընթացքում՝ նախազգուշացնելով, որ «մեր քաղաքացիների և ներդրողների օրինական իրավունքներն ու շահերը» չպետք է խախտվեն օրենքի կիրառման գործընթացում։

«Հարավային Կորեայի համար մեր ներդրողների տնտեսական գործունեությունը և մեր քաղաքացիների օրինական իրավունքներն ու շահերը չպետք է անարդարացիորեն խախտվեն ԱՄՆ օրենքի կիրառման ընթացքում»,- ուրբաթ լրագրողներին ասել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լի Ջե-վունը։

Նա հավելել է, որ Սեուլը «մեր մտահոգությունն ու ափսոսանքը» փոխանցել է Սեուլում ԱՄՆ դեսպանատանը և դիվանագիտական անձնակազմ է ուղարկել դեպքի վայր՝ աշխատանքային խումբ ձևավորելու համար։

‘450 «անօրինական օտարերկրացիներ» ձերբակալվել են’

Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ Ներգաղթի և մաքսային ծառայությունը (ICE) խուզարկություն է իրականացրել Հարավային Կորեայի ընկերության մարտկոցների գործարանում Ջորջիայում, որը համատեղ ձեռնարկություն է Hyundai Motor Group-ի և LG Energy Solution-ի միջև։ Լին հաստատել է, որ «մի քանի կորեացի քաղաքացիներ ձերբակալվել են»։

Ալկոհոլի, ծխախոտի, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի բյուրոն հայտնել է, որ մոտ 450 «անօրինական օտարերկրացիներ» են ձերբակալվել։ Հարավային Կորեայի Yonhap լրատվական գործակալությունը, հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին, հաղորդել է, որ նրանցից ավելի քան 300-ը Հարավային Կորեայի քաղաքացիներ են։

Ներգրավված ընկերությունները զգուշավոր արձագանքներ են տվել։ Hyundai Motor Group-ը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, մինչդեռ LG Energy Solution-ը նշել է, որ «մոտից հետևում է իրավիճակին և հավաքում բոլոր համապատասխան մանրամասները»։

«Մեր առաջնային նպատակը միշտ մեր աշխատակիցների և գործընկերների անվտանգությունն ու բարեկեցությունն ապահովելն է։ Մենք լիովին կհամագործակցենք համապատասխան իշխանությունների հետ»,- հավելել է ընկերությունը։

Խուզարկություններ՝ մեծ ներդրումների ֆոնին

Խուզարկությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հարավային Կորեան, Ասիայի չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունը, մեծ ներդրումներ է կատարել ԱՄՆ-ում՝ առևտրային կապերը ամրապնդելու և մաքսատուրքերից խուսափելու համար։

Հուլիսին Սեուլը խոստացել էր 350 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել ԱՄՆ-ում՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մաքսատուրքերի սպառնալիքները մեղմելու համար։

Հարավային Կորեայի ավտոմոբիլային և էլեկտրոնիկայի հսկաները միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել ԱՄՆ-ում նոր գործարանների կառուցման համար, ներառյալ Ջորջիայի մարտկոցների գործարանը, որը կարևոր է էլեկտրական մեքենաների արտադրության համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
