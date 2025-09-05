Պաշտոնյաները հայտնեցին որ լայնածավալ ջրհեղեղներ են տեղի ունեցել Հնդկաստանի հյուսիսային մի քանի շրջաններում, կանխատեսվում են ավելի շատ ամպրոպներ, քանի որ տեղական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ մայրաքաղաք Նյու Դելիի գետի ափերից տարհանվել է 10,000 մարդ։
Հնդկաստանում մուսսոնային անձրևների սեզոնը հատկապես ինտենսիվ է եղել այս տարի՝ միայն օգոստոսին Հյուսիսային Հնդկաստանում մահացել է առնվազն 130 մարդ, ոչնչացվել են գյուղեր և ավերվել են ենթակառուցվածքները։
Ջրհեղեղների վերջին փուլը հարվածել է Հնդկաստանի կողմից կառավարվող Ջամմու և Քաշմիր նահանգին, ինչպես նաև Հիմաչալ Պրադեշին, Ուտտարախանդին և Փանջաբին, որտեղ Չենաբ և Թավի գետերի մակարդակը մի քանի վայրերում բարձրացել է վտանգավոր նշագծից։
Գետերի վարարումը սողանքներ է առաջացրել և վնասել բազմաթիվ ճանապարհներ՝ անջատելով Ջամմուի և Հիմաչալի լեռնային շրջանների որոշ հատվածներ Հնդկաստանի մնացած մասից։
Մի կին և նրա դուստրը մահացել են, երբ անձրևները քանդել են իրենց տան պատը Հնդկաստանի կողմից կառավարվող Ջամմու և Քաշմիրի Ռաջուրի շրջանում, հայտնել է տարածաշրջանային պաշտոնյան։
Հնդկաստանի օդերևութաբանական վարչությունը չորեքշաբթի օրը զգուշացրել է տարածաշրջանում ուժեղից մինչև շատ ուժեղ անձրևների մասին, իսկ Ուտտարախանդում և Ուտտար Պրադեշում սպասվում են ավելի շատ տեղատարափ անձրևներ։
Կենտրոնական ջրային հանձնաժողովը հայտնեց, որ երեքշաբթի օրը Դելիում ափ իջած Յամունան անցել է վտանգավորության սահմանը։
Տեղական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ գրեթե 10,000 մարդ տարհանվել է կառավարության կողմից գլխավոր մայրուղիների երկայնքով ստեղծված օգնության ճամբարներ՝ որպես ցածրադիր վայրերում ապրողների համար նախազգուշական միջոց։
Դելիում Յամունայի երկայնքով ապրող բնակիչները տարհանվել են նաև 2023 թվականին, երբ ջրհեղեղի ջրերը մտել են նրանց տներ, և գետը հասել է 45 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին։
Վերջին շաբաթներին Հիմաչալ Պրադեշի շատ զբոսաշրջային վայրեր տուժել են սողանքներից, քանի որ մոլեգնող գետերը վնասել են ենթակառուցվածքները։
Վերջին սողանքի հետևանքով Մանդի շրջանում երեք մարդ է մահացել, չորեքշաբթի օրը հայտարարեց նահանգի գլխավոր նախարար Սուխվինդեր Սինգհ Սուխուն, և ևս երկու մարդ, հավանաբար, մնացել է փլատակների տակ։
Կրթական հաստատությունները փակվել են, հայտնել են իշխանությունները՝ խնդրելով մարդկանց մնալ տանը՝ ջրհեղեղի մասին նախազգուշացումների պատճառով։
Հարևան Փանջաբում կառավարությունը հայտնել է, որ օգոստոսի 1-ից ի վեր 30 մարդ է զոհվել, իսկ գրեթե 20,000-ը՝ տարհանվել։
Հնդկաստանի Փանջաբ նահանգի հարթավայրերով հորդացող ջուրը ոչնչացրել է 150,000 հեկտար մշակաբույսեր։
Անընդհատ անձրևները իշխանություններին ստիպել են ջուրը բաց թողնել ամբարտակներից, ինչը վերջին օրերին ջրհեղեղներ է առաջացրել Հնդկաստանի և Պակիստանի հարթավայրերում։