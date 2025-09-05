Եվրոպայի ամենաարագ սուպերհամակարգչի՝ Jupiter-ի օպերատորները, որը կներկայացվի Գերմանիայում ուրբաթ օրը, հույս ունեն, որ այն կարող է օգնել մայրցամաքին ամեն ինչում՝ սկսած կլիմայի հետազոտություններից մինչև արհեստական բանականության մրցավազքում մրցակիցներին հասնելու հարցում։
Ահա թե ինչ պետք է իմանաք այս համակարգի մասին, որն ունի մոտ մեկ միլիոն սմարթֆոնի հզորությանը համարժեք հզորություն.
Ի՞նչ է Յուպիտեր սուպերհամակարգիչը։
Արևմտյան Գերմանիայի Յուլիխի գերհամակարգչային կենտրոնում տեղակայված «Ջուպիտերը» Եվրոպայի առաջին «էքսասանդղակի» գերհամակարգիչն է, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է կատարել վայրկյանում առնվազն մեկ քվինտիլիոն հաշվարկ (հաշվարկների 10-ը մինչև 18-րդ աստիճան վայրկյանում):
Ներկայումս Միացյալ Նահանգներում կա երեք նման համակարգիչ, որոնք շահագործվում են Էներգետիկայի նախարարության կողմից։
Jupiter-ը տեղակայված է մոտ 3,600 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող կենտրոնում՝ մոտավորապես ֆուտբոլի դաշտի կես չափը։ Այն ներառում է պրոցեսորների շարքեր և մոտ 24,000 Nvidia չիպեր, որոնք նախընտրելի են արհեստական բանականության ոլորտում։
Համակարգի զարգացման և շահագործման համար նախատեսված 500 միլիոն եվրոյի կեսը տրամադրվել է Եվրոպական միության կողմից, իսկ մնացած մասը՝ Գերմանիայի։
Այս հսկայական հաշվարկային հզորությունը հասանելի կլինի տարբեր ոլորտների հետազոտողների և ընկերությունների համար, օրինակ՝ արհեստական բանականության մոդելների ուսուցման նպատակով։
«Jupiter-ը մեծ առաջընթաց է Եվրոպայում հաշվարկային հզորության ոլորտում», - AFP-ին ասել է Julich կենտրոնի ղեկավար Թոմաս Լիպպերտը՝ հավելելով, որ այն 20 անգամ ավելի հզոր է, քան Գերմանիայի ցանկացած այլ համակարգիչ։
Ինչպե՞ս կարող է այն օգնել Եվրոպային արհեստական բանականության մրցավազքում։
Լիպպերտի խոսքով՝ Jupiter-ը Եվրոպայում առաջին սուպերհամակարգիչն է, որը կարող է միջազգային մակարդակով մրցունակ լինել արհեստական բանականության մոդելների ուսուցման համար։ Եվրոպան այս ոլորտում հետ է մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից։
Ստենֆորդի համալսարանի այս տարվա սկզբին հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ ԱՄՆ-ում գործող հաստատությունները 2024 թվականին ստեղծել են 40 «նշանակալի» արհեստական բանականության մոդելներ՝ համեմատած Չինաստանի 15-ի և Եվրոպայի ընդամենը 3-ի հետ։
«Սա Եվրոպայի ամենամեծ արհեստական բանականության մեքենան է», - AFP-ին ասել է Eviden ընկերության առաջադեմ հաշվարկների բաժնի ղեկավար Էմանուել Լե Ռուն։ Eviden-ը ֆրանսիական Atos տեխնոլոգիական հսկայի դուստր ընկերությունն է։
Jupiter-ը կառուցվել է Eviden-ի և գերմանական ParTec խմբի կոնսորցիումի կողմից։
Բարսելոնայի սուպերհամակարգչային կենտրոնի ավագ հետազոտող Խոսե Մարիա Սելան նշել է, որ այս նոր համակարգը «շատ կարևոր» է Եվրոպայում արհեստական բանականության մոդելների ուսուցման ջանքերի համար։
«Որքան մեծ է համակարգիչը, այնքան ավելի լավ մոդել կարող եք մշակել արհեստական բանականության միջոցով», - ասել է նա AFP-ին։
Մեծ լեզվաբանական մոդելները (LLMs) ուսուցանվում են տեքստի մեծ ծավալների վրա և օգտագործվում են գեներատիվ արհեստական բանականության չաթբոտներում, ինչպիսիք են OpenAI-ի ChatGPT-ն և Google-ի Gemini-ն։
Այնուամենայնիվ, քանի որ Jupiter-ը հագեցած է Nvidia չիպերով, այն դեռևս մեծապես կախված է ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից։
ԱՄՆ տեխնոլոգիական ոլորտի գերակայությունը դարձել է աճող մտահոգության աղբյուր, քանի որ ԱՄՆ-Եվրոպա հարաբերությունները լարված են։
Ի՞նչ այլ նպատակներով կարող է օգտագործվել համակարգիչը։
Jupiter-ը կարող է օգտագործվել լայն շրջանակի այլ նպատակներով՝ արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումից դուրս։
Հետազոտողները ցանկանում են այն օգտագործել ավելի մանրամասն և երկարաժամկետ կլիմայական կանխատեսումներ ստեղծելու համար, որոնք ավելի ճշգրիտ կկանխատեսեն ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների, օրինակ՝ ջերմային ալիքների հավանականությունը։
Լե Ռուն նշել է, որ ներկայիս մոդելները կարող են կանխատեսել կլիմայի փոփոխությունը հաջորդ տասնամյակի ընթացքում։
«Jupiter-ի միջոցով գիտնականները կարծում են, որ կկարողանան կանխատեսել մինչև առնվազն 30 տարի, իսկ որոշ մոդելներում՝ նույնիսկ մինչև 100 տարի», - հավելել է նա։
Այլ հետազոտողներ հույս ունեն ավելի իրատեսականորեն մոդելավորել ուղեղի գործընթացները՝ հետազոտություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել, օրինակ՝ Ալցհայմերի նման հիվանդությունների դեմ դեղամիջոցների մշակման համար։
Այն կարող է նաև օգտագործվել էներգետիկ անցման հետ կապված հետազոտությունների համար, օրինակ՝ քամու տուրբինների շուրջ օդի հոսքերը մոդելավորելու միջոցով՝ դրանց դիզայնը օպտիմալացնելու նպատակով։
Jupiter-ը շատ էներգիա՞ է սպառում։
Այո, ըստ գնահատականների՝ Jupiter-ը միջինում կպահանջի մոտ 11 մեգավատտ էներգիա, ինչը համարժեք է հազարավոր տների կամ փոքր արդյունաբերական գործարանի էներգիայի սպառմանը։
Բայց դրա օպերատորները պնդում են, որ Jupiter-ը աշխարհի ամենաարագ համակարգիչների շարքում ամենաէներգաարդյունավետն է։
Այն օգտագործում է ամենավերջին, էներգաարդյունավետ սարքավորումները, ունի ջրային հովացման համակարգեր, և դրա արտադրած ավելորդ ջերմությունը կօգտագործվի մոտակա շենքերը տաքացնելու համար, ըստ Julich կենտրոնի։