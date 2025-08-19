Ավստրալիան Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան իշխանության ավստրալացի ներկայացուցիչների վիզաների չեղարկումը անվանել է «անարդարացված»։
Արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգը հայտարարության մեջ նշել է, որ Իսրայելի այս որոշումը «անարդարացված արձագանք» է Ավստրալիայի՝ Պաղեստինի ճանաչման քայլին։
Նա վերահաստատել է իր երկրի դիրքորոշումը՝ շարունակելու համագործակցությունը գործընկերների հետ և նպաստելու միջազգային ջանքերին՝ ուղղված երկու պետությունների լուծմանը, Գազայում հրադադարի հաստատմանը և պատանդների ազատ արձակմանը։
Այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Իսրայելը երկուշաբթի չեղարկել է Պաղեստինյան իշխանության ավստրալացի ներկայացուցիչների վիզաները՝ ի պատասխան Ավստրալիայի՝ Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու և ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի քաղաքական գործչի մուտքը արգելելու որոշման։
Վոնգը խոստացել է, որ իր երկիրը կպաշտպանի համայնքները և կապահովի բոլոր ավստրալացիների անվտանգությունը՝ ատելությունից և վնասից։
Երկուշաբթի օրը Ավստրալիայի կառավարությունը չեղարկել է Իսրայելի Կնեսետի Սահմանադրության, օրենքի և արդարադատության հանձնաժողովի նախագահ Սիմխա Ռոթմանի վիզան՝ նրան երեք տարի արգելելով մուտք գործել երկիր՝ Գազայից պաղեստինցիներին տեղահանելու և պաղեստինցի երեխաներին Իսրայելի «թշնամիներ» անվանելու բացահայտ աջակցության համար։
2024 թվականի նոյեմբերին Ավստրալիան մերժել էր Իսրայելի նախկին ներքին գործերի և արդարադատության նախարար Այելեթ Շակեդի վիզան՝ օկուպացված Արևմտյան ափում անօրինական բնակավայրերի կառուցումը պաշտպանելու համար։
Ավստրալիան պատրաստվում է հաջորդ ամիս ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում ճանաչել Պաղեստինյան պետությունը։
Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Մալթան, Կանադան և Պորտուգալիան, հայտարարել են Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու իրենց ծրագրերի մասին՝ սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստերի ժամանակ։
Այս ճանաչումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Իսրայելը շարունակում է իր դաժան հարձակումները Պաղեստինի Գազայի վրա՝ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանելով ավելի քան 62,000 մարդու։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է բախվում Միջազգային դատարանում՝ Գազայի վրա իր պատերազմի համար։