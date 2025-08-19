ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ավստրալիան Իսրայելի կողմից իր ներկայացուցիչների վիզաների չեղարկումը «անարդար» է համարում
Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգը հայտարարել է, որ Նեթանյահուի կառավարությունը մեկուսացնում է Իսրայելը և խաթարում խաղաղության և երկու պետությունների լուծման միջազգային ջանքերը։
Ավստրալիան մեղադրում է Իսրայելին դեսպանների վիզաների չեղարկումից հետո / Reuters
August 19, 2025

Ավստրալիան Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան իշխանության ավստրալացի ներկայացուցիչների վիզաների չեղարկումը անվանել է «անարդարացված»։

Արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգը հայտարարության մեջ նշել է, որ Իսրայելի այս որոշումը «անարդարացված արձագանք» է Ավստրալիայի՝ Պաղեստինի ճանաչման քայլին։

Նա վերահաստատել է իր երկրի դիրքորոշումը՝ շարունակելու համագործակցությունը գործընկերների հետ և նպաստելու միջազգային ջանքերին՝ ուղղված երկու պետությունների լուծմանը, Գազայում հրադադարի հաստատմանը և պատանդների ազատ արձակմանը։

Այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Իսրայելը երկուշաբթի չեղարկել է Պաղեստինյան իշխանության ավստրալացի ներկայացուցիչների վիզաները՝ ի պատասխան Ավստրալիայի՝ Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու և ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի քաղաքական գործչի մուտքը արգելելու որոշման։

Վոնգը խոստացել է, որ իր երկիրը կպաշտպանի համայնքները և կապահովի բոլոր ավստրալացիների անվտանգությունը՝ ատելությունից և վնասից։

Երկուշաբթի օրը Ավստրալիայի կառավարությունը չեղարկել է Իսրայելի Կնեսետի Սահմանադրության, օրենքի և արդարադատության հանձնաժողովի նախագահ Սիմխա Ռոթմանի վիզան՝ նրան երեք տարի արգելելով մուտք գործել երկիր՝ Գազայից պաղեստինցիներին տեղահանելու և պաղեստինցի երեխաներին Իսրայելի «թշնամիներ» անվանելու բացահայտ աջակցության համար։

Առաջարկ

2024 թվականի նոյեմբերին Ավստրալիան մերժել էր Իսրայելի նախկին ներքին գործերի և արդարադատության նախարար Այելեթ Շակեդի վիզան՝ օկուպացված Արևմտյան ափում անօրինական բնակավայրերի կառուցումը պաշտպանելու համար։

Ավստրալիան պատրաստվում է հաջորդ ամիս ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում ճանաչել Պաղեստինյան պետությունը։

Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Մալթան, Կանադան և Պորտուգալիան, հայտարարել են Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու իրենց ծրագրերի մասին՝ սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստերի ժամանակ։

Այս ճանաչումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Իսրայելը շարունակում է իր դաժան հարձակումները Պաղեստինի Գազայի վրա՝ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանելով ավելի քան 62,000 մարդու։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է բախվում Միջազգային դատարանում՝ Գազայի վրա իր պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
