Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա գործընկեր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև գագաթնաժողովն անցկացնել Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում, որը նա անվանում է «չեզոք երկիր»։
«Սա պարզապես ենթադրություն չէ, այլ հավաքական կամք է... Հնարավոր է՝ Շվեյցարիա։ Ես պաշտպանում եմ Ժնևը»,- ասել է Մակրոնը TF1-LCI-ին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել է երեքշաբթի։ Նա հիշեցրել է, որ նախորդ բանակցությունները տեղի են ունեցել Թուրքիայում՝ ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների միջև։
«Վերջին անգամ երկկողմ քննարկումներ էին։ Դա Ստամբուլում էր»,- նշել է Մակրոնը։
Թուրքիան բազմիցս հյուրընկալել է ռուսական և ուկրաինական պատվիրակություններին Անթալիայում և Ստամբուլում՝ միաժամանակ ապահովելով Սև ծովի հացահատիկի համաձայնագիրը, որը օգուտ է բերել Աֆրիկայի և Ասիայի խոցելի երկրներին։
Ֆրանսիայի առաջնորդը մերժել է Փարիզում հանդիպում անցկացնելու գաղափարը՝ հիշեցնելով 2019 թվականի գագաթնաժողովը, որտեղ Ֆրանսիան և Գերմանիան միացել էին Ռուսաստանին և Ուկրաինային բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Նախագահ Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները երկուշաբթի օրը հանդիպել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը՝ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի լուծում գտնելու նպատակով։
Մակրոնը նշել է, որ Զելենսկու և Պուտինի միջև երկկողմ բանակցություններից հետո հնարավոր է տեղի ունենա եռակողմ հանդիպում Դոնալդ Թրամփի հետ, որին կհաջորդի բազմակողմ հանդիպում։
«Եվրոպացիները պետք է լինեն սեղանի շուրջ»,- ասել է Մակրոնը։
Մոսկվան և Կիևը դեռևս չեն մեկնաբանել Շվեյցարիայում հնարավոր գագաթնաժողովի գաղափարը՝ թողնելով պլանը դիվանագիտական անորոշության մեջ։
Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ խորհրդակցություններից հետո նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ պատրաստում է հիմք Պուտին-Զելենսկի երկկողմ գագաթնաժողովի համար։
Անվտանգության երաշխիքներ
Մակրոնը ընդգծել է, որ իրավիճակը մտել է «տարբեր փուլ», և բոլոր ներկա առաջնորդները համաձայնել են Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների շուրջ, ինչպես նաև քննարկել որոշ զիջումներ։
«Մենք առաջին անգամ հաստատեցինք, որ սկսում ենք աշխատել անվտանգության երաշխիքների վրա»,- ասել է Մակրոնը։
Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները չեն ներառի ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն, որը դեմ է Թրամփը, այլ կկենտրոնանան ուժեղ ուկրաինական բանակի ստեղծման վրա՝ «վախեցնելու» ռուսներին։
Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ երեքշաբթի օրը «կհավաքենք ‘Կամավորների կոալիցիան’՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ՝ նրանց տեղեկացնելու համար»։
«Միաժամանակ, մենք կսկսենք կոնկրետ աշխատանք ամերիկացիների հետ՝ տեսնելու, թե ով ինչի է պատրաստ»։
Նա նախկինում կոչ էր արել ԱՄՆ-ին և մյուսներին ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այդ թվում՝ նոր առաջնային և երկրորդական պատժամիջոցների կիրառումը, եթե խաղաղության գործընթացը մնա կանգնած։