ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իրանը կպատասխանի Ավստրալիայի կողմից դեսպանի արտաքսմանը
«Դիվանագիտական ​​մակարդակով ցանկացած անտեղի և անարդար գործողություն կառաջացնի հակազդեցություն», - ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բեքային։
Իրանը կպատասխանի Ավստրալիայի կողմից դեսպանի արտաքսմանը
Ավստրալիան Իրանի դեսպան Ահմեդ Սադեգին հայտարարել է «անցանկալի անձ»։ / AFP
August 26, 2025

Իրանը հայտարարել է, որ կպատասխանի Ավստրալիայի կողմից իր դեսպանին վտարելուն, այն բանից հետո, երբ երկիրը Թեհրանին մեղադրեց Սիդնեյում և Մելբուռնում հակասեմական հրկիզումների հետևում կանգնած լինելու մեջ։

«Ներկայացված մեղադրանքը լիովին մերժվում է», - հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղաեին երեքշաբթի օրը կայացած շաբաթական մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ հավելելով, որ «դիվանագիտական մակարդակով ցանկացած ոչ պատշաճ և անհիմն գործողություն կունենա փոխադարձ արձագանք»։

Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանն է կանգնած 2024 թվականի հոկտեմբերին Սիդնեյի Բոնդի թաղամասում գտնվող կոշեր սրճարանի հրկիզման և նույն տարվա դեկտեմբերին Մելբուռնում գտնվող Ադաս Իսրայել սինագոգի խոշոր հրկիզման հետևում։

Երկու հարձակումների ընթացքում զոհեր չեն եղել։

Ավստրալիան Իրանի դեսպան Ահմադ Սադեղիին հայտարարել է «persona non grata» և հրամայել նրան և ևս երեք պաշտոնյաներին լքել երկիրը յոթ օրվա ընթացքում։

Ավստրալիան նաև հետ է կանչել իր դեսպանին Իրանից և դադարեցրել Թեհրանում իր դեսպանատան գործունեությունը, որը բացվել էր 1968 թվականին։

Առաջարկ

Բաղաեին նշել է, որ այս միջոցառումները, կարծես, «ազդված են Ավստրալիայում տեղի ունեցող ներքին զարգացումներից», ներառյալ վերջին բողոքի ցույցերը Գազայի պատերազմի դեմ։

«Թվում է, թե այս քայլը ձեռնարկվել է՝ փոխհատուցելու համար Ավստրալիայի կողմից սիոնիստական ռեժիմի (Իսրայելի) հասցեին հնչեցված սահմանափակ քննադատությունը», - հավելել է նա։

Ավելի վաղ, Իսրայելի և Ավստրալիայի հարաբերությունները վատթարացան այն բանից հետո, երբ Կանբերայի կենտրոն-ձախ կառավարությունը վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեի գլխավորությամբ օգոստոսի 11-ին հայտարարեց Պաղեստինյան պետության ճանաչման մասին։

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն քննադատել է Ալբանեզեին՝ պնդելով, որ Ավստրալիայի վարչապետի ժառանգությունը անդառնալիորեն խաթարվել է իր «թուլության» պատճառով Համասի նկատմամբ։

Sky News Australia-ի հետ հարցազրույցում Նեթանյահուն նշել է, որ Ալբանեզեի որոշումը ճանաչել Պաղեստինյան պետությունը «հավերժ կվնասի» նրա հեղինակությանը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us