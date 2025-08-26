Իրանը հայտարարել է, որ կպատասխանի Ավստրալիայի կողմից իր դեսպանին վտարելուն, այն բանից հետո, երբ երկիրը Թեհրանին մեղադրեց Սիդնեյում և Մելբուռնում հակասեմական հրկիզումների հետևում կանգնած լինելու մեջ։
«Ներկայացված մեղադրանքը լիովին մերժվում է», - հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղաեին երեքշաբթի օրը կայացած շաբաթական մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ հավելելով, որ «դիվանագիտական մակարդակով ցանկացած ոչ պատշաճ և անհիմն գործողություն կունենա փոխադարձ արձագանք»։
Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանն է կանգնած 2024 թվականի հոկտեմբերին Սիդնեյի Բոնդի թաղամասում գտնվող կոշեր սրճարանի հրկիզման և նույն տարվա դեկտեմբերին Մելբուռնում գտնվող Ադաս Իսրայել սինագոգի խոշոր հրկիզման հետևում։
Երկու հարձակումների ընթացքում զոհեր չեն եղել։
Ավստրալիան Իրանի դեսպան Ահմադ Սադեղիին հայտարարել է «persona non grata» և հրամայել նրան և ևս երեք պաշտոնյաներին լքել երկիրը յոթ օրվա ընթացքում։
Ավստրալիան նաև հետ է կանչել իր դեսպանին Իրանից և դադարեցրել Թեհրանում իր դեսպանատան գործունեությունը, որը բացվել էր 1968 թվականին։
Բաղաեին նշել է, որ այս միջոցառումները, կարծես, «ազդված են Ավստրալիայում տեղի ունեցող ներքին զարգացումներից», ներառյալ վերջին բողոքի ցույցերը Գազայի պատերազմի դեմ։
«Թվում է, թե այս քայլը ձեռնարկվել է՝ փոխհատուցելու համար Ավստրալիայի կողմից սիոնիստական ռեժիմի (Իսրայելի) հասցեին հնչեցված սահմանափակ քննադատությունը», - հավելել է նա։
Ավելի վաղ, Իսրայելի և Ավստրալիայի հարաբերությունները վատթարացան այն բանից հետո, երբ Կանբերայի կենտրոն-ձախ կառավարությունը վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեի գլխավորությամբ օգոստոսի 11-ին հայտարարեց Պաղեստինյան պետության ճանաչման մասին։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն քննադատել է Ալբանեզեին՝ պնդելով, որ Ավստրալիայի վարչապետի ժառանգությունը անդառնալիորեն խաթարվել է իր «թուլության» պատճառով Համասի նկատմամբ։
Sky News Australia-ի հետ հարցազրույցում Նեթանյահուն նշել է, որ Ալբանեզեի որոշումը ճանաչել Պաղեստինյան պետությունը «հավերժ կվնասի» նրա հեղինակությանը։