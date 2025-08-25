Կիրակի օրը Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ Շարաան արաբական լրատվամիջոցների պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ առաջընթաց է արձանագրել Իսրայելի հետ հնարավոր անվտանգության համաձայնագրի շուրջ։
«Դամասկոսի և Թել Ավիվի միջև հնարավոր անվտանգության համաձայնագրի շուրջ առաջադեմ քննարկումներ են ընթանում։ Ցանկացած փոխըմբռնում կհիմնվի 1974 թվականի հրադադարի գծի վրա», - ասաց նախագահ Շարաան։
Նա նաև, ըստ տեղեկությունների, ասաց, որ չնայած չի կարծում, որ Իսրայելի հետ խաղաղության համաձայնագրի ժամանակը հարմար է, նա «չի տատանվի» ընդունել ցանկացած համաձայնագիր, որը օգուտ կբերի Սիրիային և տարածաշրջանին։
Սիրիական արաբական լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ երեքշաբթի օրը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ասաադ Հասան ալ Շաիբանին Փարիզում բանակցություններ է վարել իսրայելական պատվիրակության հետ՝ լարվածության թուլացման, Սիրիայի գործերին չմիջամտելու և տարածաշրջանային կայունությունը սատարելու համար փոխըմբռնման հասնելու վերաբերյալ։
Հաղորդվում է, որ քննարկումները նաև անդրադարձել են «Սիրիայի հարավում գտնվող Սուվեյդա նահանգում հրադադարի մոնիթորինգին և 1974 թվականի համաձայնագրի վերաակտիվացմանը»։
1974 թվականի համաձայնագիր
Ըստ լրատվական գործակալության՝ բանակցությունները տեղի են ունենում ԱՄՆ միջնորդությամբ և «Սիրիայում անվտանգությունն ու կայունությունը ամրապնդելու և նրա միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու» դիվանագիտական ջանքերի մի մասն են կազմում։
1973 թվականի հոկտեմբերի արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո երկու երկրների միջև կնքված Սիրիա-Իսրայել անջատման համաձայնագիրը նպատակ ունի բաժանել պատերազմող ուժերին և դադարեցնել երկու կողմերի միջև բախումները։
Համաձայնագիրը սահմանում էր զորքերը հետ քաշելու և երկու հիմնական գծեր սահմանելու համար, որոնք հայտնի են որպես Ալֆա և Բրավո գծեր, որոնք բաժանում են սիրիական և իսրայելական ռազմական դիրքերը։
ՄԱԿ-ի անջատման դիտորդական ուժերի (UNDOF) հսկողության ներքո երկու գծերի միջև ստեղծվել է բուֆերային գոտի։