Սիրիայի նախագահը առաջընթաց է արձանագրել Իսրայելի հետ հնարավոր անվտանգության համաձայնագրի հարցում
Ահմեդ ալ Շարաան բացահայտել է Իսրայելի հետ անվտանգության վերաբերյալ բանակցությունների առաջընթացը, որոնք հիմնված են 1974 թվականի հրադադարի գծի վրա և նպատակ ունեն ամրապնդել տարածաշրջանային կայունությունը։
Սիրիայի նոր վարչակարգի ղեկավար Ահմեդ Ալ Շարահը` Դամասկոսում. / AA
25 أغسطس 2025

Կիրակի օրը Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ Շարաան արաբական լրատվամիջոցների պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ առաջընթաց է արձանագրել Իսրայելի հետ հնարավոր անվտանգության համաձայնագրի շուրջ։

«Դամասկոսի և Թել Ավիվի միջև հնարավոր անվտանգության համաձայնագրի շուրջ առաջադեմ քննարկումներ են ընթանում։ Ցանկացած փոխըմբռնում կհիմնվի 1974 թվականի հրադադարի գծի վրա», - ասաց նախագահ Շարաան։

Նա նաև, ըստ տեղեկությունների, ասաց, որ չնայած չի կարծում, որ Իսրայելի հետ խաղաղության համաձայնագրի ժամանակը հարմար է, նա «չի տատանվի» ընդունել ցանկացած համաձայնագիր, որը օգուտ կբերի Սիրիային և տարածաշրջանին։

Սիրիական արաբական լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ երեքշաբթի օրը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ասաադ Հասան ալ Շաիբանին Փարիզում բանակցություններ է վարել իսրայելական պատվիրակության հետ՝ լարվածության թուլացման, Սիրիայի գործերին չմիջամտելու և տարածաշրջանային կայունությունը սատարելու համար փոխըմբռնման հասնելու վերաբերյալ։

Հաղորդվում է, որ քննարկումները նաև անդրադարձել են «Սիրիայի հարավում գտնվող Սուվեյդա նահանգում հրադադարի մոնիթորինգին և 1974 թվականի համաձայնագրի վերաակտիվացմանը»։

1974 թվականի համաձայնագիր

Ըստ լրատվական գործակալության՝ բանակցությունները տեղի են ունենում ԱՄՆ միջնորդությամբ և «Սիրիայում անվտանգությունն ու կայունությունը ամրապնդելու և նրա միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու» դիվանագիտական ​​ջանքերի մի մասն են կազմում։

1973 թվականի հոկտեմբերի արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո երկու երկրների միջև կնքված Սիրիա-Իսրայել անջատման համաձայնագիրը նպատակ ունի բաժանել պատերազմող ուժերին և դադարեցնել երկու կողմերի միջև բախումները։

Համաձայնագիրը սահմանում էր զորքերը հետ քաշելու և երկու հիմնական գծեր սահմանելու համար, որոնք հայտնի են որպես Ալֆա և Բրավո գծեր, որոնք բաժանում են սիրիական և իսրայելական ռազմական դիրքերը։

ՄԱԿ-ի անջատման դիտորդական ուժերի (UNDOF) հսկողության ներքո երկու գծերի միջև ստեղծվել է բուֆերային գոտի։

