ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ ստորագրել է գործադիր հրամանագիր, որը ևս 90 օրով կասեցնում է Չինաստանի նկատմամբ մաքսատուրքերը։
«Համաձայնագրի բոլոր մյուս տարրերը կմնան անփոփոխ։ Շնորհակալություն այս հարցին ուշադրություն դարձնելու համար», - գրել է Թրամփը Truth Social հարթակում երկուշաբթի։
Հրամանի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն կպահպանի Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ բարձրացված սակագների կասեցումը մինչև նոյեմբերի 10-ը։
Կասեցման ընթացքում 10 տոկոս փոխադարձ սակագինը կմնա ուժի մեջ։
Այս քայլը հաջորդեց Wall Street Journal և CNBC լրատվամիջոցների ավելի վաղ հրապարակումներին, որոնք վկայակոչում էին վարչակազմի պաշտոնյաներին։
Չինաստանի առևտրի նախարարությունը նույնպես հայտարարեց, որ ԱՄՆ ապրանքների նկատմամբ սակագները կասեցվում են 90 օրով։
Այնուամենայնիվ, Չինաստանը կպահպանի 10 տոկոս սակագները ԱՄՆ ապրանքների նկատմամբ և կձեռնարկի քայլեր՝ ամերիկյան ապրանքների առջև ոչ սակագնային խոչընդոտները հաղթահարելու ուղղությամբ։
Շարժուն զինադադար
Չնայած երկու երկրները մայիսին Ժնևում բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո համաձայնության եկան լարվածությունը թուլացնելու շուրջ, իրավիճակը մնում է անկայուն։
Հունիսին Լոնդոնում հանդիպեցին հիմնական տնտեսական պաշտոնյաները, երբ տարաձայնություններ ի հայտ եկան, և ԱՄՆ պաշտոնյաները մեղադրեցին իրենց գործընկերներին համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Քաղաքական գործիչները կրկին հանդիպեցին անցյալ ամիս Ստոկհոլմում։
ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը անցյալ ամիս հայտարարեց, որ Թրամփը կունենա «վերջնական որոշումը» նման երկարաձգման վերաբերյալ։
Թրամփը կիրակի երեկոյան սոցիալական ցանցում գրեց, որ հույս ունի, որ Չինաստանը «արագ կքառապատկի իր սոյայի պատվերները», հավելելով, որ սա կլինի ԱՄՆ-ի հետ առևտրային հավասարակշռություն ապահովելու միջոց։
Այս պահին զինադադարի երկարաձգումը նշանակում է, որ այս տարի ԱՄՆ-ի սակագները Չինաստանի ապրանքների նկատմամբ կազմում են 30 տոկոս։
Իսկ Պեկինի համապատասխան սակագինը ԱՄՆ ապրանքների նկատմամբ կազմում է 10 տոկոս։
Հունվարին նախագահության վերադառնալուց ի վեր Թրամփը 10 տոկոս «փոխադարձ» սակագին է սահմանել գրեթե բոլոր առևտրային գործընկերների նկատմամբ՝ նպատակ ունենալով լուծել Վաշինգտոնի համար անարդար համարվող առևտրային պրակտիկաները։
Սա անցյալ հինգշաբթի բարձրացավ տարբեր մակարդակների՝ տասնյակ տնտեսությունների համար։
Հիմնական գործընկերներ, ինչպիսիք են Եվրոպական Միությունը, Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, այժմ բախվում են 15 տոկոս սակագնի ԱՄՆ-ում բազմաթիվ ապրանքների համար, մինչդեռ Սիրիայի համար մակարդակը հասավ մինչև 41 տոկոսի։
«Փոխադարձ» սակագները բացառություն են կազմում այն ոլորտների համար, որոնք առանձին թիրախավորվել են, օրինակ՝ պողպատ և ալյումին, ինչպես նաև այն ոլորտները, որոնք հետաքննվում են, օրինակ՝ դեղագործություն և կիսահաղորդիչներ։
Նրանք, ամենայն հավանականությամբ, կբացառեն նաև ոսկին, թեև անցյալ շաբաթ ԱՄՆ մաքսային մարմինների կողմից հրապարակված պարզաբանումը մտահոգություն առաջացրեց, որ որոշ ոսկու ձողեր կարող են թիրախավորվել։
Թրամփը երկուշաբթի ասաց, որ ոսկու ներմուծումը չի ենթարկվի լրացուցիչ սակագների, առանց հավելյալ մանրամասներ տրամադրելու։
ԱՄՆ նախագահը առանձին թիրախավորել է երկրներ, ինչպիսիք են Բրազիլիան՝ նախկին նախագահ Ժաիր Բոլսոնարոյի դատավարության պատճառով, ով մեղադրվում է հեղաշրջում պլանավորելու մեջ, և Հնդկաստանը՝ ռուսական նավթ գնելու համար։
Կանադան և Մեքսիկան գտնվում են այլ սակագնային ռեժիմի ներքո։