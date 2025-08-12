ԱՇԽԱՐՀ
Կոլումբիացի սենատորը մահացել է նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հրազենային հարձակումից մի քանի շաբաթ
Միգել Ուրիբե Տուրբայի բժիշկները հայտարարել են, որ սենատորը, ով վերջին շաբաթներին ապաքինման նշաններ էր ցուցաբերում, շաբաթ օրը նոր ուղեղային արյունազեղում է ստացել և բոլոր միջամտություններից հետո նրան փրկել չի հաջողվել։
Կոլումբիացի սենատորը մահացել է նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հրազենային հարձակումից մի քանի շաբաթ
Ուրիբեն 26 տարեկան հասակում ընտրվել է Բոգոտայի քաղաքային խորհրդի անդամ, հետո դարձել է դրա ամենաերիտասարդ նախագահը, ապա՝ քաղաքապետի աջ ձեռքը։ / AFP
Կոլումբիացի սենատոր և նախագահի թեկնածու Միգել Ուրիբե Տուրբայի ընտանիքը հայտարարել է, որ նա մահացել է մայրաքաղաք Բոգոտայից արևմուտք գտնվող նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած հրազենային հարձակման հետևանքով երկու ամսից ավելի բուժումից հետո։

Նրա կինը՝ Մարիա Կլաուդիա Տարազոնան, սոցցանցերում գրել է. «Ես աղոթում եմ Աստծուն, որ առաջնորդի ինձ՝ սովորելու ապրել առանց քեզ։ Հանգչիր խաղաղությամբ, կյանքիս սեր, ես կխնամեմ մեր երեխաներին»։

39-ամյա աջակողմյան նախագահական թեկնածուն երկու անգամ կրակվել էր գլխին և մեկ անգամ՝ ձախ ոտքին, երբ ելույթ էր ունենում իր աջակիցների առջև Մոդելիա թաղամասում՝ Բոգոտայի մայրաքաղաքում։

Հարձակման գիշերը նրան երկու վիրահատություն են կատարել Սանտա Ֆե հիվանդանոցում, և այդ օրվանից նա հոսպիտալացված էր։

Չնայած վերջին շաբաթներին նկատվող առաջընթացի նշաններին՝ նրա բժիշկները շաբաթ օրը հայտարարեցին, որ նա նոր ուղեղային արյունահոսություն է ունեցել։

«Տխուր օր Կոլումբիայի համար»

«X» սոցիալական ցանցում գրելով՝ ձախակողմյան նախագահ Գուստավո Պետրոն, ում Ուրիբեն խիստ քննադատում էր, նշեց, որ կառավարության դերը «հանցագործությունը մերժելն է... անկախ գաղափարախոսությունից» և վստահեցրեց, որ կոլումբիացիների անվտանգությունը իր առաջնահերթությունն է։

«Այսօր տխուր օր է երկրի համար», - գրել է փոխնախագահ Ֆրանսիա Մարկեսը սոցիալական ցանցերում։

«Բռնությունը չի կարող շարունակել մեր ճակատագիրը որոշել։ Ժողովրդավարությունը չի կառուցվում գնդակներով կամ արյունով, այն կառուցվում է հարգանքով, երկխոսությամբ»։

Ուրիբեն ընտրվել էր Բոգոտայի քաղաքային խորհրդի անդամ 26 տարեկանում՝ դառնալով նրա ամենաերիտասարդ նախագահը, այնուհետև քաղաքապետի աջ ձեռքը։

