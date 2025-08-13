Մեքսիկան արտաքսել է ավելի քան երկու տասնյակ անձանց, որոնք ձերբակալվել են որպես կասկածյալ կարտելի անդամներ, որոնք հետախուզվում են Միացյալ Նահանգների կողմից՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից երկրի հզոր թմրամիջոցների կազմակերպությունները քանդելու ճնշման ֆոնին։
Իշխանությունները ուղարկել են 26 բանտարկյալի, որոնք հետախուզվում էին ԱՄՆ-ում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության խմբերի հետ կապերի համար, երեքշաբթի օրը համատեղ հայտարարության մեջ հայտնել են Մեքսիկայի գլխավոր դատախազի գրասենյակը և անվտանգության նախարարությունը։
Մեքսիկան հայտարարել է, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը խնդրել է նրանց արտահանձնումը և որ չի պահանջի մահապատիժ մեղադրյալ կապոների համար։
ԱՄՆ կալանքի տակ հանձնվածների թվում է Աբիգայել Գոնսալես Վալենսիան՝ «Los Cuinis» խմբի առաջնորդը, որը սերտորեն կապված է հայտնի «Jalisco New Generation» կամ «CJNG» կարտելի հետ։
Մեկ այլ անձ՝ Ռոբերտո Սալազարը, մեղադրվում է Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆի տեղակալի 2008 թվականին սպանությանը մասնակցելու մեջ։
Սա ամիսների ընթացքում երկրորդ դեպքն է, երբ Մեքսիկան արտաքսում է կարտելի անդամների, որոնք մեղադրվում են թմրանյութերի մաքսանենգության, սպանության և այլ հանցագործությունների մեջ՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից սահմանով թմրանյութերի հոսքը զսպելու ճնշման ֆոնին։
Փետրվարին Մեքսիկան ամերիկյան իշխանություններին հանձնեց կարտելի 29 անդամի, այդ թվում՝ թմրաբարոն Ռաֆայել Կարո Կինտերոյին, որը կանգնած էր 1985 թվականին ԱՄՆ «DEA» գործակալի սպանության հետևում։