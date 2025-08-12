ԱՇԽԱՐՀ
Ռուսական զորքերը շարժվում են դեպի առաջնագծի կարևոր հատվածներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպումից առաջ
Թրամփը, որը նախատեսված է Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու ուրբաթ օրը, գագաթնաժողովը նկարագրում է որպես «զգացմունքային հանդիպում», որի նպատակն է քննարկել Ռուսաստանի առաջնորդի գաղափարները Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։
Ռուսական ուժերը արագորեն առաջ են շարժվել առաջնագծի նեղ, բայց կարևոր հատվածում, երեքշաբթի օրը հայտարարեցին ուկրաինացի զինվորականներն ու վերլուծաբանները՝ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահների հանդիպումից մի քանի օր առաջ։

Մոսկվայի բանակը, որը 2022 թվականին սկսեց իր «հատուկ ռազմական գործողությունը» Ուկրաինայի դեմ, վերջին ամիսներին թանկարժեք, բայց աստիճանական առաջընթաց է գրանցել ընդարձակ ճակատում և պնդում է, որ բռնակցել է Ուկրաինայի չորս շրջաններ՝ շարունակելով պայքարել դրանց վերահսկողության համար։

Ուկրաինական բանակը երեքշաբթի օրը հայտարարության մեջ նշել է, որ Դոնեցկի մարզի Կուչերիվ Յար գյուղի շուրջ մարտեր են ընթացել՝ ընդունելով Ռուսաստանի առաջընթացը։

Ուկրաինական DeepState բլոգը, որը սերտ կապեր ունի զինվորականների հետ, ցույց է տվել ռուսական առաջխաղացումը մոտ 10 կիլոմետր (վեց մղոն) մոտ երկու օրվա ընթացքում։

Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող միջանցքը սպառնում է Դոբրոպիլյա քաղաքին՝ հանքարդյունաբերական քաղաքին, որտեղից փախչում են խաղաղ բնակիչները և որը ենթարկվել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին։

Այն նաև սպառնում է Կոստանտինովկա քաղաքի ավերված և մարտնչող հատվածին, որը Դոնեցկի մարզի վերջին խոշոր քաղաքային տարածքներից մեկն է, որը դեռևս Ուկրաինայի կողմից է պահվում։

Հայտնի ռազմական բլոգեր Ստերնենկոն Telegram-ում գրել է, որ ռուսական ուժերը առաջխաղացման ընթացքում վերահսկողություն են հաստատել Դոնեցկի կարևոր բնակավայրերը կապող մայրուղու որոշ հատվածների նկատմամբ։

«Իրավիճակը կրիտիկական է», - ասաց ռազմական բլոգեր Ստերնենկոն։

«Ըստ տեղեկությունների՝ ռուսական դիվերսիոն և հետախուզական խմբերը ներթափանցում են Դոբրոպիլյայի մոտակայքում գտնվող տարածքներ։ Դեռևս վաղաժամ է Դոբրոպիլյայի տարածքում ռուսական առաջխաղացումը անվանել օպերատիվ մակարդակի առաջընթաց», - ասսաց ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, այն՝ զգուշացնելով, որ առաջիկա օրերը կարևոր կլինեն հարձակումը հետ մղելու համար։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը նախատեսված է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ ուրբաթ օրը, գագաթնաժողովը բնութագրել է որպես «փորձնական հանդիպում»՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջնորդի գաղափարները գնահատելու համար։

Մինչդեռ, եվրոպացի առաջնորդները շտապում են ապահովել Կիևի շահերի նկատմամբ հարգանքը։

