Ճապոնիայի քաղաքացիների բնակչությունը 2024 թվականին նվազել է ռեկորդային քանակությամբ՝ ավելի քան 900,000 մարդով, ցույց են տալիս պաշտոնական տվյալները, քանի որ երկիրը պայքարում է մշտապես ցածր ծնելիության մակարդակի դեմ։
Մինչդեռ շատ զարգացած երկրներ պայքարում են ցածր ծնելիության դեմ, խնդիրը հատկապես սուր է Ճապոնիայում, որտեղ բնակչությունը տարիներ շարունակ նվազում է։
Վարչապետ Շիգերու Իշիբան իրավիճակը անվանել է «հանգիստ արտակարգ իրավիճակ»՝ խոստանալով ընտանեկան միջոցառումներ, ինչպիսիք են ավելի ճկուն աշխատանքային ժամերը և անվճար ցերեկային խնամքը՝ միտումը փոխելու համար։
Անցյալ տարի ճապոնացիների թիվը նվազել է 908,574-ով կամ 0.75 տոկոսով՝ հասնելով 120.65 միլիոնի։
Ներքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ անկումը, որը 16-րդ տարին անընդմեջ է, ամենամեծ անկումն էր 1968 թվականին հարցման սկսվելուց ի վեր։
Սակայն, օտարերկրյա բնակիչների ընդհանուր թիվը 2013 թվականից ի վեր ամենաբարձրն էր։
2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Ճապոնիայում կար 3.67 միլիոն օտարերկրացի, որը կազմում էր ամբողջ բնակչության գրեթե երեք տոկոսը, որը այդ ամսաթվի դրությամբ կազմում էր ավելի քան 124.3 միլիոն։
Երկրի ընդհանուր բնակչությունը 2023 թվականի համեմատ նվազել է 0.44 տոկոսով։
Վերջին տվյալները հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ կառավարությունը պայքարում է համառորեն ցածր ծնելիության մակարդակի բարձրացման համար, մինչդեռ գնաճի և որոշ ընտրողների շրջանում այլ մտահոգությունների շուրջ դժգոհությունը հանգեցրել է նոր ընդդիմադիր կուսակցության ի հայտ գալուն՝ «Ճապոնացիները նախևառաջ» կարգախոսով։
Հականերգաղթային կուսակցությունը կեղծ կերպով պնդել է, որ օտարերկրացիներն ավելի շատ սոցիալական նպաստներ են ստանում, քան ճապոնացի քաղաքացիները։
Օտարերկրյա քաղաքացիները օգնում են լուծել աշխատուժի պակասի խնդիրը, որը սրվում է ծերացող բնակչության պատճառով, և հիմնականում աշխատում են արտադրության, հյուրընկալության և մանրածախ առևտրի ոլորտներում։
Լքված տներ
Տարիքային առումով, 65 տարեկան և բարձր տարիքի ճապոնացիները կազմում էին բնակչության գրեթե 30 տոկոսը, մինչդեռ 15-ից 64 տարեկան տարիքային խումբը կազմում էր 60 տոկոսը, երկուսն էլ աննշան աճ են գրանցել նախորդ տարվա համեմատ։
Համաշխարհային բանկի տվյալներով՝ Ճապոնիան աշխարհում երկրորդ ամենահին բնակչությունն ունի փոքրիկ Մոնակոյից հետո։
Հունիսին հրապարակված առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն՝ Ճապոնիայում ծնունդների թիվը անցյալ տարի առաջին անգամ նվազել է 700,000-ից ցածր։
Տվյալները ցույց են տալիս, որ արագ ծերացող երկիրը 2024 թվականին ընդունել է 686,061 նորածնի՝ 41,227-ով պակաս, քան 2023 թվականին։ Սա ամենացածր ցուցանիշն էր 1899 թվականից ի վեր, երբ սկսվել է գրառումներ կատարելը։
Բնակչության կրճատումը նաև ավերում է գյուղական համայնքները, իսկ Ճապոնիայում լքված տների թիվը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հասել է գրեթե չորս միլիոնի, ցույց են տվել կառավարության անցյալ տարի հրապարակված տվյալները։
Տներից շատերը պատկանում են խոշոր քաղաքներում ապրող մարդկանց, ովքեր դրանք ժառանգել են հարազատներից և ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում դրանք վերանորոգել։
Աշխարհի ամենատարեց մարդը՝ ճապոնուհի Տոմիկո Իտոկան, մահացել է դեկտեմբերին 116 տարեկան հասակում։
Ճապոնիայում կանայք սովորաբար երկարակեցություն են վայելում, սակայն տարեց բնակչության աճը հանգեցնում է բժշկական և սոցիալական ծախսերի աճի, ինչպես նաև դրանց համար անհրաժեշտ աշխատուժի կրճատման։