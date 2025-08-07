ՄՇԱԿՈՒՅԹ
1-րդ րոպե ընթերցելու
United Airlines-ը չեղարկել է թռիչքները ամբողջ երկրում՝ տեխնիկական խնդրի պատճառով
ԱՄՆ խոշոր օդանավակայաններում չվերթները դադարեցվել են համակարգային խնդրի պատճառով, ավիաընկերությունը զգուշացնում է շարունակական ուշացումների մասին։
United Airlines-ը չեղարկել է թռիչքները ամբողջ երկրում՝ տեխնիկական խնդրի պատճառով
il y a 10 heures

United Airlines ավիաընկերությունը չեղարկել է չվերթները ԱՄՆ հիմնական երթուղիներով՝ տեխնոլոգիական խնդրի պատճառով, որը խաթարել է մի քանի հիմնական օդանավակայանների, այդ թվում՝ Չիկագոյի, Դենվերի, Նյուարկի, Հյուստոնի և Սան Ֆրանցիսկոյի գործունեությունը։

Դաշնային ավիացիոն վարչությունը (FAA) հաստատել է համազգային խափանումը՝ սկզբում դադարեցնելով United-ի բոլոր չվերթները դեպի Չիկագո՝ մեկնման կետերում, նախքան նախազգուշացումը երկարաձգելը։

Ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ խնդիրը լուծվել է ուշ կեսօրին, սակայն զգուշացրել է, որ ուշացումները կարող են շարունակվել մինչև երեկոյան։

«Անվտանգությունը մեր գերակա խնդիրն է, և մենք կաշխատենք մեր հաճախորդների հետ՝ նրանց իրենց նշանակման վայրեր հասցնելու համար», - ասվում է United-ի հայտարարության մեջ՝ առանց խափանման բնույթի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրելու։

Մասնագիտական

Երկրի տարբեր մասերում ճանապարհորդները շփոթվածություն և հիասթափություն են ապրել։

Սոցիալական ցանցերում United-ը ներողություն է խնդրել տուժած հաճախորդներից։

«Բարև ձեզ, մենք ներողություն ենք խնդրում այսօրվա ճանապարհորդության խափանման համար։ Մեր աշխատակազմը աշխատում են խափանումը հնարավորինս արագ լուծելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար», - ասվում է United-ի հայտարարության մեջ։

Չնայած տեխնոլոգիական խնդրի լուծմանը, ճանապարհորդներին խորհուրդ է տրվել սպասել շարունակական ուշացումների և ստուգել իրենց չվերթի կարգավիճակը օդանավակայան մեկնելուց առաջ։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us