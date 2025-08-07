United Airlines ավիաընկերությունը չեղարկել է չվերթները ԱՄՆ հիմնական երթուղիներով՝ տեխնոլոգիական խնդրի պատճառով, որը խաթարել է մի քանի հիմնական օդանավակայանների, այդ թվում՝ Չիկագոյի, Դենվերի, Նյուարկի, Հյուստոնի և Սան Ֆրանցիսկոյի գործունեությունը։
Դաշնային ավիացիոն վարչությունը (FAA) հաստատել է համազգային խափանումը՝ սկզբում դադարեցնելով United-ի բոլոր չվերթները դեպի Չիկագո՝ մեկնման կետերում, նախքան նախազգուշացումը երկարաձգելը։
Ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ խնդիրը լուծվել է ուշ կեսօրին, սակայն զգուշացրել է, որ ուշացումները կարող են շարունակվել մինչև երեկոյան։
«Անվտանգությունը մեր գերակա խնդիրն է, և մենք կաշխատենք մեր հաճախորդների հետ՝ նրանց իրենց նշանակման վայրեր հասցնելու համար», - ասվում է United-ի հայտարարության մեջ՝ առանց խափանման բնույթի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրելու։
Երկրի տարբեր մասերում ճանապարհորդները շփոթվածություն և հիասթափություն են ապրել։
Սոցիալական ցանցերում United-ը ներողություն է խնդրել տուժած հաճախորդներից։
«Բարև ձեզ, մենք ներողություն ենք խնդրում այսօրվա ճանապարհորդության խափանման համար։ Մեր աշխատակազմը աշխատում են խափանումը հնարավորինս արագ լուծելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար», - ասվում է United-ի հայտարարության մեջ։
Չնայած տեխնոլոգիական խնդրի լուծմանը, ճանապարհորդներին խորհուրդ է տրվել սպասել շարունակական ուշացումների և ստուգել իրենց չվերթի կարգավիճակը օդանավակայան մեկնելուց առաջ։