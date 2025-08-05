ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սուդանի Դարֆուրում խոլերան 80 մարդու կյանք է խլել, ավելի քան 2100-ը՝ հիվանդացել
ՄԱԿ-ի գործակալությունը զգուշացնում է, որ Հյուսիսային Դարֆուրում ավելի քան 640,000 երեխա բռնության, սովի և խոլերայի վտանգի տակ է
August 5, 2025

Կիրակի օրը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հայտարարեց, որ Սուդանի հինգ Դարֆուրի նահանգներում մինչև հուլիսի 30-ը մահացել է առնվազն 80 մարդ և գրանցվել է ավելի քան 2100 դեպք։

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայտարարության մեջ նշվում է, որ հունիսի 21-ից ի վեր բռնկման հետևանքով մահացել է 20 մարդ, իսկ Հյուսիսային Դարֆուր նահանգի Թավիլայում՝ 1180 դեպք։

ՄԱԿ-ի գործակալությունը զգուշացրեց, որ Հյուսիսային Դարֆուրում ավելի քան 640,000 երեխա բռնության, սովի և խոլերայի վտանգի տակ է։

«Չնայած կանխարգելելի և հեշտությամբ բուժելի լինելուն, խոլերան տարածվում է Թավիլայում և Դարֆուրի այլ վայրերում՝ սպառնալով երեխաների կյանքին, հատկապես ամենափոքրերի և ամենախոցելիների», - ասաց Սուդանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Շելդոն Յեթը։

«Չնայած հիվանդության տարածումը կանխելու համար դաշտում ձեռնարկվող շարունակական ջանքերին, «անդադար բռնությունը մեծացնում է կարիքները ավելի արագ, քան մենք կարող ենք դրանք բավարարել», - ասաց Յեթը։

Նա կոչ արեց ապահովել «անվտանգ, անարգել մուտք՝ իրավիճակն արագ փոխելու և այս կարիքավոր երեխաներին հասնելու համար»։

Նրանք չեն կարող մեկ օր էլ սպասել։

ՄԱԿ-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2024 թվականի օգոստոսից ի վեր Սուդանի 18 նահանգներից 17-ում գրանցվել է խոլերայի ավելի քան 94,170 դեպք և ավելի քան 2,370 մահ։

Սուդանը 2023 թվականի ապրիլից ի վեր ավերվել է բանակի և կիսառազմական Արագ Աջակցության Ուժերի (RSF) միջև մարտերից, որոնց հետևանքով զոհվել է ավելի քան 20,000 մարդ, իսկ 14 միլիոնը՝ տեղահանվել, ըստ ՄԱԿ-ի և տեղական իշխանությունների։ Սակայն ԱՄՆ համալսարանների հետազոտությունները գնահատում են, որ զոհերի թիվը կազմում է մոտ 130,000։

ՀարաբերականTRT Global - Sudanese refugees battle cholera as WHO warns of spread in Chad camps
