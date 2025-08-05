Սենթ Լուիսի տարածքում և Իլինոյսում Boeing-ի կործանիչներ հավաքող ավելի քան 3200 արհմիության անդամներ երկուշաբթի օրը գործադուլ են հայտարարել՝ նախորդ օրը երկրորդ պայմանագրի առաջարկը մերժելուց հետո։
Boeing Defence-ը հայտարարել է, որ պատրաստ է աշխատանքի դադարեցմանը և կիրականացնի արտակարգ իրավիճակների ծրագիր, որն օգտագործում է ոչ աշխատանքային աշխատողներին։
Ըստ ընկերության՝ մերժված չորս տարվա պայմանագիրը կբարձրացներ միջին աշխատավարձը մոտ 40 տոկոսով և կներառեր 20 տոկոս ընդհանուր աշխատավարձի բարձրացում, ինչպես նաև 5000 դոլար վավերացման բոնուս։ Այն նաև ներառում էր պարբերական բարձրացումներ, ավելի շատ արձակուրդային ժամանակ և հիվանդության արձակուրդ։
«Մենք հիասթափված ենք, որ Սենթ Լուիսի մեր աշխատակիցները մերժել են առաջարկը, որը ենթադրում էր միջին աշխատավարձի 40 տոկոս աճ», - ասաց Boeing-ի փոխնախագահ և Սենթ Լուիսի օբյեկտների գլխավոր մենեջեր Դեն Ջիլիանը։
Առաջարկը հիմնականում նույնն էր, ինչ առաջինը, որը մերժվել էր մեկ շաբաթ առաջ մեծամասնությամբ։
Մենք կկարգավորենք դա
Մեքենագետների և աերոտիեզերական աշխատողների միջազգային ասոցիացիայի 837-րդ շրջանի անդամները «արժանի են պայմանագրի, որը կարտացոլի նրանց հմտությունը, նվիրվածությունը և մեր երկրի պաշտպանության գործում նրանց կատարած կարևոր դերը», - ասաց 837-րդ շրջանի ղեկավար Թոմ Բոելինգը։
Boeing-ի գործադիր տնօրեն Քելլի Օրտբերգը երեքշաբթի օրը վերլուծաբանների հետ երկրորդ եռամսյակի եկամուտների մասին խոսելիս նվազեցրել է գործադուլի ազդեցությունը՝ նշելով, որ ընկերությունը անցյալ տարի դիմակայել է 751-րդ շրջանի անդամների յոթշաբաթյա գործադուլին, որոնք կառուցում են առևտրային ինքնաթիռներ Հյուսիս-արևմուտքում և որոնց թիվը կազմում է 33,000։
«Ես շատ չէի անհանգստանա գործադուլի հետևանքների համար։ Մենք կհաղթահարենք դա», - ասաց Boeing-ի գործադիր տնօրեն Քելլի Օրտբերգը։
837-րդ շրջանի աշխատողները հավաքում են Boeing-ի F-15 և F/A-18 կործանիչները, T-7 մարզական ինքնաթիռը և MQ-25-ը՝ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի համար մշակվող օդային լիցքավորման անօդաչու թռչող սարքը։
Boeing-ի պաշտպանական ստորաբաժանումը ընդլայնում է Սենթ Լուիսի տարածքում ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նոր կործանիչ F-47A-ի արտադրական հզորությունները, այն բանից հետո, երբ այս տարի շահեց պայմանագիրը։
751-րդ շրջանի գործադուլն ավարտվեց չորս տարվա պայմանագրի հաստատմամբ, որը ներառում էր աշխատավարձի 38% բարձրացում։