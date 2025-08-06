ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Meta. WhatsApp-ը արգելափակել է ավելի քան 6.8 միլիոն խարդախության հետ կապված հաշիվներ
Meta-ն կոչ է անում օգտատերերին զգույշ լինել, երբ առցանց դիմում են անհայտ անձինք, հատկապես նրանք, ովքեր խնդրում են գումար կամ անձնական տեղեկություններ։
17 hours ago

WhatsApp-ը այս տարվա առաջին կեսին արգելափակել է խարդախության հետ կապված ավելի քան 6.8 միլիոն հաշիվ։

«Մարդկանց խարդախություններից պաշտպանելու մեր շարունակական նախաձեռնողական աշխատանքի շրջանակներում WhatsApp-ը հայտնաբերել և արգելափակել է խարդախության կենտրոններին կապված ավելի քան 6.8 միլիոն հաշիվ», - ասվում է ընկերության երեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ։

Meta-ն նշել է, որ հաշիվները փակվել են նախքան դրանցից շատերը կարող էին օգտագործվել՝ շնորհիվ հետաքննչական հետազոտությունների և ուժեղացված իրավապահ ջանքերի։

Խարդախության կենտրոնները հաճախ միաժամանակ իրականացնում են մի քանի սխեմաներ, այդ թվում՝ կրիպտոարժույթային խարդախություններ և բուրգային սխեմաներ։

Ընդհանուր կարմիր դրոշը խոստացված եկամտի կամ եկամտի դիմաց նախապես վճարելու խնդրանքն է, հավելել է ընկերությունը։

Անվտանգության խորհուրդներ

Հարթակը նաև ներդրել է խմբային զրույցների անվտանգության ամփոփման գործառույթ, որը հայտնվում է, երբ օգտատերը խմբին է ավելացվում իր կոնտակտներում չգտնվող անձի կողմից։

WhatsApp-ը նաև փորձարկում է անհայտ կոնտակտների վերաբերյալ ծանուցումները, որոնք զգուշացնում են օգտատերերին, նախքան նրանք զրույց սկսեն իրենց հասցեագրքում չգտնվող անձի հետ։ Ծանուցումների նպատակն է համատեքստ առաջարկել և խրախուսել զգուշությունը։

Ընկերությունը հայտնել է, որ խաբեբաները հաճախ օգտագործում են այնպիսի մարտավարություններ, ինչպիսիք են հեշտ գումար վաստակելու խոստումները, կեղծ ներդրումները կամ չվճարված հաշիվների վերաբերյալ սպառնալիքները՝ զոհերին գրավելու համար։

Meta-ն կոչ է արել օգտատերերին զգույշ լինել, երբ առցանց դիմում են անհայտ անձինք, հատկապես նրանք, ովքեր խնդրում են գումար կամ անձնական տեղեկություններ։

