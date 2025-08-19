ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆրանսիան մշակել է բանաձև Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը երկարաձգելու վերաբերյալ։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը քննարկում է Լիբանանում խաղաղապահ ուժերի մանդատը մինչև 2026 թվականի օգոստոսը երկարաձգելու հարցը, սակայն Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները դեմ են արտահայտվել երկարաձգմանը։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը խթանում է դիվպլոմատիան Իսրայել-Լիբանան սահմանային վեճերը լուծելու համար։ / Reuters
August 19, 2025

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը երկուշաբթի օրը սկսել է քննարկել Ֆրանսիայի կողմից մշակված բանաձևի նախագիծը, որը առաջարկում է մեկ տարով երկարաձգել Հարավային Լիբանանում գտնվող ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի մանդատը, որի վերջնական նպատակն է ուժերը դուրս բերելը։

Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները, ըստ հաղորդումների, դեմ են հանդես եկել ուժերի մանդատի երկարաձգմանը, և պարզ չէ, արդյոք նախագծի տեքստը ստացել է Վաշինգտոնի աջակցությունը, որը վետոյի իրավունք ունի Խորհրդում:

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է, որ «մենք չենք մեկնաբանում ընթացիկ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանակցությունները», քանի որ քննարկումները շարունակվում են ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի (UNIFIL) ճակատագրի շուրջ, որոնք տեղակայվել են 1978 թվականից ի վեր՝ վերահսկելու Իսրայելի ուժերի դուրսբերումը Լիբանանից և աջակցելու Լիբանանի կառավարությանը՝ վերականգնելու իշխանությունը սահմանային շրջանում:

Reuters-ի հաղորդմամբ, տեքստը նախատեսում է «UNIFIL-ի մանդատը երկարաձգել մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը», սակայն «նշում է իր մտադրությունը՝ աշխատելու UNIFIL-ի դուրսբերման ուղղությամբ»:

Սա պայմանավորված կլինի նրանով, որ Լիբանանի կառավարությունը լինի «հարավային Լիբանանում անվտանգության միակ ապահովողը... և կողմերը համաձայնվեն համապարփակ քաղաքական կարգավորման շուրջ»:

Իսրայել-Իրան աջակցվող Հեզբոլլահի միջև վերջերս տեղի ունեցած պատերազմի ավարտից հետո հաստատված հրադադարի շրջանակներում Բեյրութի բանակը տեղակայվել է հարավային Լիբանանում և ապամոնտաժում է խմբավորման ենթակառուցվածքները:

Առաջարկ

Իսրայելը շարունակում է հարձակումները Լիբանանի վրա

Լիբանանը շարունակում է բախվել Հեզբոլլահի զինաթափման բարդ խնդրին, և այս ամսվա ընթացքում կառավարությունը բանակին հանձնարարել է մշակել ծրագիր՝ դա իրականացնելու համար մինչև տարվա վերջ: Իրան աջակցվող խմբավորումը դիմադրում է:

Հրադադարի համաձայն, Իսրայելը պետք է ամբողջությամբ դուրս գար Լիբանանից, սակայն այն պահպանում է ուժեր մի քանի ռազմավարական տարածքներում և շարունակում է հարձակումները Լիբանանի տարածքում: Իսրայելի ուժերը նաև լարված հանդիպումներ են ունեցել ՄԱԿ-ի կապույտ սաղավարտների հետ:

Քննարկվող նախագծի տեքստը նաև «կոչ է անում դիվանագիտական ջանքերի ուժեղացմանը՝ Լիբանանի և Իսրայելի միջև միջազգային սահմանի հետ կապված ցանկացած վեճ կամ վերապահում լուծելու համար»:

Խորհրդի անդամները երկուշաբթի օրը քննարկում էին նախագծի տեքստը, որը տեսել է AFP-ն, մինչ 15 անդամ ունեցող խորհրդի քվեարկությունը, որը նախատեսված է օգոստոսի 25-ին՝ ուժերի մանդատի ժամկետի ավարտից առաջ:

