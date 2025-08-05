ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազ. Թուրքիան վերահաստատում է իր աջակցությունը Սիրիայի կայունությանը
Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը նշում է, որ Անկարան աջակցում է Սիրիայում ներառական կառավարմանը, քանի որ Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Հաթթաբի հետ բանակցություններում քննարկվել են նաև փախստականների կամավոր վերադարձի վերաբերյալ ուսուցման։
VP Yilmaz has emphasised Ankara’s commitment to backing Syria’s institutional development and promoting an inclusive governance model. (Photo: AA) / AA
August 5, 2025

Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը Անկարայի նախագահական համալիրում ողջունել է Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Անաս Հաթթաբին, որտեղ տեղի է ունեցել հանդիպում՝ նվիրված երկու երկրների միջև անվտանգության և կառավարման ոլորտում համագործակցության խորացմանը։

«Սիրիայում անվտանգության ամրապնդումը կենսական նշանակություն ունի ներքին խաղաղության, տնտեսական զարգացման և սոցիալական բարեկեցության ամրապնդման համար», - երկուշաբթի օրը X-ում հրապարակված հայտարարության մեջ գրել է Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը՝ վերահաստատելով Թուրքիայի շարունակական աջակցությունը Սիրիայի կայունությանը և տարածքային ամբողջականությանը։

Թուրքիայի փոխնախագահ ընդգծել է Անկարայի հանձնառությունը՝ աջակցելու Սիրիայի ինստիտուցիոնալ զարգացմանը և խթանելու կառավարման մոդել, որը ներառական է հասարակության բոլոր շերտերի համար։

«Մեր ցանկությունն է, որ մեր սիրիացի եղբայրներն ու քույրերը հավասարապես վայելեն հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները ներառական և օրինական կառավարման ներքո», - ասաց Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը։

Սիրիացիների կամավոր և անվտանգ վերադարձ

Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայան, ով նշել է, որ քննարկումները կենտրոնացած են եղել երկու նախարարությունների միջև համագործակցության ընդլայնման վրա, մասնավորապես՝ ներքին անվտանգության ոլորտում։

«Մենք քննարկեցինք Սիրիայի Ներքին գործերի նախարարությանը և դրան կից անվտանգության ստորաբաժանումներին աջակցության հարցը, կիսվեցինք մեր փորձով և պլանավորեցինք ինտենսիվ ուսումնական ծրագիր», - ասաց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Երլիքայան։

Պաշտոնյաները նաև քննարկեցին Թուրքիայում ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող սիրիացիների կամավոր և անվտանգ վերադարձի հարցը։ Երլիքայան շնորհակալություն հայտնեց նախարար Հաթթաբին և նրա պատվիրակությանը այցի համար՝ հույս հայտնելով ապագայում ավելի ամուր համագործակցության համար։

