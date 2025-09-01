Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չինական հայտնի «People’s Daily» թերթում հրապարակված իր հոդվածում կոչ է արել աշխարհին ձգտել խաղաղության, արդարության և համագործակցության։
«Խաղաղության և արդարության համատեղ ուղի» վերնագրով նախագահ Էրդողանը կիրակի օրը հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակում է հանձնառու մնալ քաղաքակրթությունների միջև կամուրջներ կառուցելուն, երկխոսությանը և ճգնաժամերը դիվանագիտության և հաղորդակցության միջոցով լուծելուն։
Նշելով Սևծովյան հացահատիկի նախաձեռնությունը՝ Թուրքիայի նախագահը նշել է Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի ժամանակ համաշխարհային պարենային անվտանգության ապահովման գործում։
Թուրքիան մի քանի հանդիպումներ է անցկացրել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև՝ խաղաղության բանակցությունների համար, որոնք նպաստել են մարդասիրական միջանցքների և գերիների փոխանակման հեշտացմանը։
«Առաջնորդվելով «Պատերազմում հաղթողներ չկան, իսկ արդար խաղաղության մեջ՝ պարտվողներ» սկզբունքով՝ մենք համբերատարությամբ շարունակում ենք մեր խաղաղության դիվանագիտությունը», - գրել է նախագահ Էրդողանը չինական օրաթերթում։
Անկախ Պաղեստինը կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղության համար
Նախագահ Էրդողանը նաև քննադատել է ներկայիս միջազգային համակարգը քաղաքացիական բնակչությանը չպաշտպանելու համար՝ նշելով Իսրայելի ցեղասպան պատերազմը Գազայում որպես մարդու իրավունքների լուրջ խնդիր։
«Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այդ թվում՝ Իսրայելի կողմից իրականացված դաժանությունն ու ցեղասպանությունը, այս իրականության ամենացայտուն օրինակներից են։ Թուրքիայի դիրքորոշումը Գազայի հարցում հստակ է, քանի որ մարդիկ և մարդու իրավունքները մեր քաղաքականության կենտրոնում են», - ասաց Էրդողանը։
Նախագահը վերահաստատել է իր աջակցությունը 1967 թվականի սահմաններում լիովին անկախ և ինքնիշխան Պաղեստինի ստեղծմանը՝ Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով, որպես տարածաշրջանային կայունության համար կենսական նշանակություն ունեցող։
Տարածաշրջանային խաղաղությունը պահանջում է նաև տնտեսական համագործակցություն, ենթակառուցվածքային նախագծեր, էներգետիկ գործընկերություն և մշակութային փոխանակումներ՝ վստահություն կառուցելու համար։
Նախագահը նշել է, որ Թուրքիան կշարունակի խթանել համաշխարհային կայունությունը մարդասիրական օգնության, զարգացման նախաձեռնությունների և ներառական լուծումների վրա կենտրոնացած բազմակողմ դիվանագիտության միջոցով։
Հանդիպում Սիի հետ
Նախագահ Էրդողանը մասնակցում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին Տյանցզինում՝ որպես երկխոսության գործընկեր, երկօրյա հավաք։
Այցի ընթացքում նա Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ կքննարկի երկկողմ հարաբերությունների և Անկարա-Պեկին կապերի ամրապնդման հարցերը։
«Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրության համախմբումը, որում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը առաջատար դեր է խաղում, կոլեկտիվ խղճի և ընդհանուր շահերի շուրջ կհարթի ճանապարհը դեպի ավելի արդար և ավելի բարգավաճ աշխարհ», - ասաց նախագահ Էրդողանը։