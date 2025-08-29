Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շեշտել է Թուրքիայի և Ճապոնիայի միջև երկարատև բարեկամությունը՝ այն անվանելով «սրտերի կամուրջ», որն ավելի ուժեղ է, քան պաշտոնական փաստաթղթերը և սնվում է պատմությամբ ու մարդկության խղճով։
Ուրբաթ օրը Ճապոնիայի խոշորագույն թերթերից մեկում՝ «Nikkei Shimbun»-ում, ճապոներեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված հոդվածում նախագահ Էրդողանը անդրադարձել է երկկողմ հարաբերությունների պատմական արմատներին՝ 1890 թվականին Կուշիմոտոյի ափերի մոտ տեղի ունեցած «Էրթուղրուլ» ֆրեգատի ողբերգությունը մեջբերելով որպես կարեկցանքի և փոխադարձ աջակցության խորհրդանիշ։
«Այդ ողբերգական օրը խորը հետք թողեց մեր հիշողության մեջ և մեր երկրների միջև հարաբերությունները դրեց մարդասիրական հիմքերի վրա», - ասաց նախագահ Էրդողանը՝ հիշելով Ճապոնիայի օգնությունը աղետից հետո։
Նախագահը նշել է, որ տարիների ընթացքում բարեկամությունը տարածվել է բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում՝ ենթակառուցվածքների, տեխնոլոգիաների, կրթության և մշակույթի վրա։ Մարմարայը, Օսմանգազի կամուրջը, Ֆաթիհ Սուլթան Մեհմեթի կամուրջը և Ոսկե եղջյուրի կամուրջը թուրքական վճռականության և ճապոնական ճարտարագիտության համագործակցության օրինակ են։
«Այս աշխատանքները կազմված չեն միայն պողպատից և բետոնից։ Յուրաքանչյուրը հեռատեսության, դաշինքի և մեր ազգերի միջև սրտանց կապի խորհրդանիշ է», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Էրդողանի մարդասիրական դիվանագիտությունը
Մարդասիրական դիվանագիտությունը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում նախագահ Էրդողանի տեսլականում: Նա նշել է Թուրքիայի և Ճապոնիայի ժողովուրդների միջև խորը մշակութային նմանությունը և փոխադարձ հարգանքը՝ նկարագրելով դրանք որպես հասարակություններ, որոնք «չեն լռում տառապանքի առջև, օգնության ձեռք են մեկնում կարիքավորներին և առաջնահերթություն են տալիս մարդկային արժանապատվությանը»:
Նախագահը շեշտել է, որ երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ու զարգացման գործակալությունները վաղուց ի վեր աշխատել են կողք կողքի՝ որպես օրինակ բերելով «TİKA»-ի և «JICA»-ի կողմից իրականացվող նախագծերը:
Անդրադառնալով ներկայիս մարդասիրական ճգնաժամերին՝ նախագահ Էրդողանը ուշադրություն հրավիրեց Պաղեստինի Գազայի վրա՝ այնտեղի իրավիճակը բնութագրելով որպես «մարդկության խղճի ամենածանր փորձություններից մեկը»:
Նախագահը ընդգծել է Իսրայելի ռազմական ագրեսիան, որի հետևանքով հիվանդանոցները չեն գործում, քաղաքները ավերվում են, իսկ միլիոնավոր մարդիկ զրկվում են հիմնական անհրաժեշտություններից:
Կոչեր Գազայում հրադադարի համար
Նախագահը նշել է, որ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել հրադադարը և անարգել մարդասիրական օգնությունը՝ ընդգծելով, որ «մեր ձայնը պետք է ավելի բարձր լինի, իսկ մեր ազդեցությունը՝ ավելի լայն»։
Նախագահ Էրդողանը բարձր է գնահատել Ճապոնիայի հանձնառությունը խաղաղությանը, միջազգային իրավունքի պահպանմանը և մարդասիրական զգայունությունը՝ պնդելով, որ Ճապոնիայի մոտեցման համադրումը Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցության և օգնության կարողությունների հետ կարող է ստեղծել «արժանապատիվ և հզոր գործընկերություն»։
Նախագահը կոչ է արել ջանքեր գործադրել հրադադար ապահովելու, մարդասիրական օգնություն կազմակերպելու, երեխաների կրթության և առողջապահության աջակցության, ինչպես նաև երկու պետությունների արդարացի լուծման հասնելու համար։
«Թուրքիայի և Ճապոնիայի միջև բարեկամությունը ավելին է, քան անցյալի գեղեցիկ հիշողություն, այն նաև հիանալի հնարավորություն է հաղթահարելու այսօրվա ճգնաժամերը», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Նախագահը կոչ է արել միջազգային հանրությանը համերաշխություն ցուցաբերել ճնշման դեմ և այդ համերաշխությունը վերածել իրական գործողությունների՝ խաղաղությունը, արդարությունը և մարդկայնությունն ամրապնդելու համար։