Նախագահ Էրդողան․ Թուրքիայի զինված ուժերն այժմ ավելի ուժեղ են, քան ինը տարի առաջ
Նախագահ Էրդողանը խոստացել է շարունակել աջակցել թուրքական բանակին՝ անձնակազմի, ուսուցման, սարքավորումների և տեխնոլոգիական հնարավորությունների առումով։
Erdogan attends the National Defence University (MSU) Military Academies Graduation and Flag Handover Ceremony in Ankara, Turkiye on August 30, 2025. / AA
September 1, 2025

Թուրքիայի զինված ուժերն այժմ ունեն ավելի մեծ զսպման հնարավորություններ, հայտարարել է նախագահ Էրդողանը Անկարայում՝ Պաշտպանության համալսարանի ռազմական քոլեջների ավարտական ​​​​արարողության և դրոշի հանձնման արարողության ժամանակ։

Նախագահը ասել է, որ նրանք կշարունակեն աջակցել թուրքական բանակին անձնակազմի, ուսուցման, սարքավորումների և տեխնոլոգիական հնարավորությունների առումով։

«Հենց այս շաբաթ մենք շատ կարևոր մատակարարումներ կատարեցինք (թուրքական պաշտպանական արտադրող) «ASELSAN»-ում։ Մենք մեր բանակին մատակարարել ենք պողպատե գմբեթ համակարգեր, որոնք բաղկացած են 47 մեքենայից։ «TEKNOFEST Կապույտ Հարյենիք»-ում մենք մոտիկից տեսանք մեր ռազմածովային ուժը», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

Կարևորելով Սիրիայի հետ ռազմական համագործակցությունը 2024 թվականի դեկտեմբերին Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր՝ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ընդլայնում է իր համագործակցությունը հարևան Սիրիայի հետ լայն սպեկտրով, այդ թվում՝ ռազմական վարժանքներով։

«Ես հավատում եմ, որ այցելող զինվորականների կողմից մեր երկրի և ազգի հետ հաստատված ամուր կապերը կարևոր տեղ կզբաղեցնեն մեր համատեղ ապագայում։ Մենք միշտ կապ կպահպանենք նրանց հետ», - ասաց Թուրքիայի նախագահը, հույս հայտնելով ապագայում համատեղ նախագծերի վերաբերյալ։

2016 թվականի ձախողված ռազմական հեղաշրջումը, որի ժամանակ սպանվեց 253 և վիրավորվեց 2734 մարդ, կազմակերպվել էր ՖԵԹՕ ահաբեկչական խմբավորման կողմից։

