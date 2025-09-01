Թուրքիայի զինված ուժերն այժմ ունեն ավելի մեծ զսպման հնարավորություններ, հայտարարել է նախագահ Էրդողանը Անկարայում՝ Պաշտպանության համալսարանի ռազմական քոլեջների ավարտական արարողության և դրոշի հանձնման արարողության ժամանակ։
Նախագահը ասել է, որ նրանք կշարունակեն աջակցել թուրքական բանակին անձնակազմի, ուսուցման, սարքավորումների և տեխնոլոգիական հնարավորությունների առումով։
«Հենց այս շաբաթ մենք շատ կարևոր մատակարարումներ կատարեցինք (թուրքական պաշտպանական արտադրող) «ASELSAN»-ում։ Մենք մեր բանակին մատակարարել ենք պողպատե գմբեթ համակարգեր, որոնք բաղկացած են 47 մեքենայից։ «TEKNOFEST Կապույտ Հարյենիք»-ում մենք մոտիկից տեսանք մեր ռազմածովային ուժը», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Ուժեղ կապեր
Կարևորելով Սիրիայի հետ ռազմական համագործակցությունը 2024 թվականի դեկտեմբերին Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր՝ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ընդլայնում է իր համագործակցությունը հարևան Սիրիայի հետ լայն սպեկտրով, այդ թվում՝ ռազմական վարժանքներով։
«Ես հավատում եմ, որ այցելող զինվորականների կողմից մեր երկրի և ազգի հետ հաստատված ամուր կապերը կարևոր տեղ կզբաղեցնեն մեր համատեղ ապագայում։ Մենք միշտ կապ կպահպանենք նրանց հետ», - ասաց Թուրքիայի նախագահը, հույս հայտնելով ապագայում համատեղ նախագծերի վերաբերյալ։
2016 թվականի ձախողված ռազմական հեղաշրջումը, որի ժամանակ սպանվեց 253 և վիրավորվեց 2734 մարդ, կազմակերպվել էր ՖԵԹՕ ահաբեկչական խմբավորման կողմից։