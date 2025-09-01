ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիան նշում է ներխուժող ուժերի նկատմամբ տարած հաղթանակի 103-ամյակը
Թուրք ազգը նշում է Հաղթանակի օրը՝ նշելով Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ 1922 թվականի հաղթանակը, որը ապահովեց ինքնիշխանություն և երկարատև ներկայություն Անատոլիայում։
President Erdogan and top military council members visited Anıtkabir, the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk, paying respects with senior officials. / AA
September 1, 2025

Թուրքիան նշում է իր 103-րդ Հաղթանակի օրը՝ նշելով 1922 թվականին Դումլուփընարի ճակատամարտում ներխուժող հունական բանակների դեմ տարած շրջադարձային հաղթանակը։

Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր հայր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ 1922 թվականի օգոստոսի 26-ին սկսված ռազմական արշավը, որը Մեծ հարձակման մաս էր կազմում, ամրագրեց Թուրքիայի անկախությունը և ավարտվեց նույն թվականի սեպտեմբերի 18-ին։

Պատմաբանները ընդգծում են, որ Աթաթուրքի հրամանատարությամբ այս հաղթանակը հռչակեց Թուրքիայի ինքնակառավարման վճռականությունը և նրա անսասան ներկայությունը Անատոլիայում։

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նույնպես նշեց թուրք ազգի Հաղթանակի օրը՝ ասելով, որ դա ոչ միայն ռազմական հաղթանակ է, այլև «նշանակում է մեր ազգի հարությունը, նրա գոյության համար պայքարը և նրա հավերժական անկախությունը»։

«Մեր այսօրվա պարտականությունն է օգոստոսի 30-ին վառված անկախության ջահը տանել դեպի միասնության և համերաշխության մեջ ավելի ուժեղ ապագա», - շաբաթ օրը ասաց նախագահ Էրդողանը։

Թուրքական պատմական ընկերության նախագահ Յուքսել Օզգենը հաղթանակը համեմատեց 1071 թվականի Մանզիկերտի հետ՝ այն անվանելով հռչակագիր, որ թուրք ազգը կմնա արմատավորված անատոլիական հողում։

«Ինչպես Մանզիկերտի ճակատամարտը բացեց այս տարածաշրջանի դռները և մեզ հնարավորություն տվեց կառուցել նոր հորիզոն և նոր քաղաքակրթություն, այնպես էլ Մեծ հարձակումը և օգոստոսի 30-ի հաղթանակը աշխարհին հայտարարեցին, որ թուրքերը այստեղ են՝ Անատոլիայում մնալու համար, որ մենք կմնանք, և որ այս մշտականությունը կմնա հավերժ։ Մեծ հարձակումը պատռեց այն կտորը, որով իմպերիալիստական ​​տերությունները ցանկանում էին հագցնել թուրքերին։ Դա հարված էր այն մտածելակերպին, որը ցանկանում էր թուրքերին նախ Եվրոպայից, ապա Անատոլիայից ուղարկել Կենտրոնական Ասիա», - ասաց Օզգենը։

Օկուպացիայի ավարտը

Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից հետո Անտանտի տերությունները գրավեցին երկրի հսկայական տարածքներ՝ հրահրելով վճռական դիմադրություն, որը հայտնի է որպես Անկախության պատերազմ։

Աթաթուրքի ղեկավարությամբ թուրք զինվորները վերացրին Անատոլիայի արտաքին վերահսկողությունը։

1922 թվականի օգոստոսի 30-ին արևմտյան Քյութահիա նահանգի Դումլուփընար քաղաքում տեղի ունեցած վճռական բախումը ջախջախեց հունական դիվիզիաները՝ հույն-թուրքական հակամարտությունը անդառնալիորեն շրջելով Թուրքիայի օգտին։

1922 թվականի վերջին օտարերկրյա զորքերը նահանջեցին՝ հիմք դնելով հաջորդ տարի Թուրքիայի Հանրապետության հռչակմանը։

Նախատեսվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, բարձրաստիճան նախարարների և գեներալների հետ միասին, ծաղկեպսակ կդնի Աթաթուրքի դամբարանում՝ Անիթքաբիրում, մայրաքաղաք Անկարայում։

