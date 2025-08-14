Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը Ալյասկայում կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում կանցկացնեն «մեկ-մեկու» ձևաչափով բանակցություններ՝ Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման նպատակով, հայտնում է Կրեմլը։
Հանդիպումը, որը նախատեսված է տեղի ունենալ Անքորիջի մոտ գտնվող ԱՄՆ ռազմաբազայում, նշանավորում է Պուտինի առաջին այցը արևմտյան երկիր 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց հետո։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը հինգշաբթի օրը Լոնդոնում հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիեր Սթարմերի հետ, նախատեսված չէ մասնակցել այս հանդիպմանը։
Մոտ երեքուկես տարվա մարտերից հետո, որոնք հանգեցրել են տասնյակ հազարավոր զոհերի, Թրամփը չորեքշաբթի օրը կոչ արեց Պուտինին ընդունել խաղաղության համաձայնագիր կամ բախվել «շատ ծանր հետևանքների»։
Կրեմլը հայտարարել է, որ բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը՝ ժամը 19:30-ին Գրինվիչի ժամանակով։
«Այս զրույցը տեղի կունենա մեկ-մեկու ձևաչափով՝ բնականաբար թարգմանիչների մասնակցությամբ», - լրագրողներին ասել է Կրեմլի խորհրդական Յուրի Ուշակովը։
«Դրան կհաջորդեն պատվիրակությունների միջև բանակցությունները, որոնք կշարունակվեն աշխատանքային նախաճաշի ընթացքում», - հավելել է Ուշակովը։
Նա նշել է, որ «հավանաբար բոլորի համար ակնհայտ է, որ կենտրոնական թեման կլինի Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորումը», թեև կքննարկվեն նաև խաղաղության և անվտանգության ավելի լայն հարցեր։
Պուտինն ու Թրամփը հանդիպումից հետո կանցկացնեն համատեղ մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում «կամփոփեն բանակցությունների արդյունքները», - ասել է Ուշակովը։
Զելենսկին հանդիպում է Սթարմերի հետ
Պուտինը հինգշաբթի օրը ողջունել է ԱՄՆ-ի ջանքերը Ուկրաինայի հակամարտությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։
«ԱՄՆ վարչակազմը... իմ կարծիքով, բավականին ակտիվ և անկեղծ ջանքեր է գործադրում մարտերը դադարեցնելու համար», - ասել է նա բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ։
Նա նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններից հետո հնարավոր է համաձայնություն ձեռք բերել միջուկային զենքի վերահսկման վերաբերյալ։
Գագաթնաժողովի նախօրեին Ուկրաինան տասնյակ անօդաչու սարքեր է արձակել Ռուսաստանի վրա՝ վիրավորելով մի քանի մարդու և հրդեհներ առաջացնելով Վոլգոգրադ քաղաքի նավթավերամշակման գործարանում։
Մինչդեռ Ռուսաստանը հայտնել է, որ իր զորքերը գրավել են Ուկրաինայի արևելքում գտնվող երկու նոր բնակավայրեր, որտեղ ամիսներ շարունակ առաջխաղացում է գրանցվում։
Զելենսկին, որը հրաժարվել է տարածքներ զիջել Ռուսաստանին խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, հինգշաբթի օրը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերի հետ։
Սթարմերը ողջունել է Ուկրաինայի առաջնորդին ջերմ գրկախառնությամբ և ձեռքսեղմումով՝ իր Դաունինգ Սթրիթի նստավայրի աստիճանների վրա։
Հանդիպումից հետո Սթարմերը գրել է X-ում. «Բրիտանիան միշտ կանգնած կլինի Ուկրաինայի կողքին»։
Հանդիպումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ եվրոպական առաջնորդները և Թրամփը չորեքշաբթի օրը հեռախոսով վիրտուալ կոնֆերանս են անցկացրել։
Նոր բանտարկյալների փոխանակում
Ռուսաստանի ուժեղացված հարձակումը և Զելենսկու բացառումը ուրբաթ օրվա Ալյասկայի հանդիպումից մեծացրել են Եվրոպայում մտավախությունները, որ Թրամփն ու Պուտինը կարող են համաձայնագիր կնքել, որը ցավալի զիջումներ կպարտադրի Ուկրաինային։
ԱՄՆ նախագահը սկզբում ասել էր, որ որոշ «տարածքների փոխանակում» կլինի, սակայն կարծես թե հրաժարվել է այդ դիրքորոշումից՝ չորեքշաբթի օրը եվրոպական առաջնորդների հետ խոսելուց հետո։
Չորեքշաբթի օրվա կոնֆերանսից հետո Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը նշել է, որ Թրամփը հայտնել է, թե «տարածքների քննարկում չի լինի» գագաթնաժողովի ընթացքում։
«Մեկ այլ կարևոր ազդանշան էր, որ նախագահ Թրամփը ձգտում է հրադադարի», - ասել է նա։
Թրամփը նշել է, որ հնարավոր է երկրորդ հանդիպում, որին կմասնակցեն թե՛ Զելենսկին, թե՛ Պուտինը, եթե առաջինը հաջող լինի։
«Հնարավոր է, որ երկրորդ հանդիպում չլինի, որովհետև, եթե ես զգամ, որ այն նպատակահարմար չէ, քանի որ մենք չենք ստացել այն պատասխանները, որոնք պետք է ունենանք, ապա մենք երկրորդ հանդիպում չենք ունենա», - չորեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է Թրամփը։
«Եթե առաջինը լավ անցնի, մենք արագ երկրորդ հանդիպում կունենանք», - ասել է Թրամփը։
Ռուսաստանը հինգշաբթի օրը հայտնել է, որ 84 բանտարկյալ է վերադարձրել Ուկրաինային՝ փոխանակելով նույնքան ռուս ռազմագերիների, ինչը այս տարվա ընթացքում իրականացված փոխանակումների շարքում վերջինն է։