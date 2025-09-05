Թաիլանդի խորհրդարանը «Բհումջայթայ» կուսակցության 58-ամյա առաջնորդ Անուտին Չարնվիրակուլին ընտրել է որպես հաջորդ վարչապետ։
Անուտինը հաղթել է 493 տեղանոց խորհրդարանում՝ գերազանցելով Հարավարևելյան Ասիայի երկրի վարչապետ դառնալու համար անհրաժեշտ շեմը, ըստ « Bangkok Post»-ի։
2023 թվականի Թաիլանդի ընդհանուր ընտրություններում «Ֆեու Թայ» կուսակցությունը ստացել է 141 տեղ՝ դառնալով երկրորդ ամենամեծ կուսակցությունը, մինչդեռ «Առաջ շարժվել» կուսակցությունը ստացել է 151։
Անուտինի «Բհումջայթայ» կուսակցությունը հայտնի է դարձել որպես «բնօրինակ իշխանության միջնորդ», - անցյալ տարի առցանց հրապարակված հոդվածում գրել են թաիլանդագետներ Նապոն Ջատուսիպիտակը և Սութիկարն Միչանը։
«Սա բխում է գաղափարախոսական հանձնառությունների բացակայությունից (բացառությամբ վերջին տարիներին ավելի շատ միապետության կողմնակից լինելու), այլ կուսակցություններից պատգամավորներ որսալու ագրեսիվ մարտավարությունից և դաշինքներ կազմելու և փոխելու հարցում տեֆլոնային պրագմատիզմից», - գրել են թաիլանդագետներ Նապոն Ջատուսիպիտակը և Սութիկարն Միչանը։
58-ամյա նախագահի քաղաքական նկրտումները հիմնավորված են նրա ընտանիքի հարստությամբ և Թաիլանդի հյուսիս-արևելյան Իսան շրջանում տարածաշրջանային ուժեղ իշխանության բազայով, որտեղ նրա «Բհումջայթհայ» կուսակցությունը աջակցություն է ստանում մեծամասնության գյուղական բնակչության կողմից։
Խորհրդարանում վարչապետի ընտրությունների մասին հայտարարվեց ավելի վաղ, երբ Սահմանադրական դատարանը պաշտոնանկ արեց Պեյթոնգտարն Շինավատրային։
Դատարանը պարզեց, որ նա խախտել է էթիկական չափանիշները՝ սահմանային լարվածության ֆոնին Կամբոջայի առաջնորդ Հուն Սենի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննադատելով թաիլանդցի բարձրաստիճան հրամանատարին։ Երեքշաբթի օրը Պեյթոնգտարնը դատական հայց ներկայացրեց՝ բողոքարկելով որոշումը։
Այս դրվագը սրել է Թաիլանդի քաղաքական համակարգում առկա անկայունությունը, որտեղ 2006 թվականին նախկին վարչապետ Թաքսին Շինավատրայի պաշտոնանկությունից ի վեր հաճախակի բախումներ են տեղի ունենում ընտրված կառավարությունների և դատական համակարգի միջև։