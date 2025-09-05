ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անուտին Չարնվիրակուլը ընտրվել է Թաիլանդի նոր վարչապետ
«Բհումջայթհայ» կուսակցության առաջնորդը ստացել է 311 ձայն՝ դատարանի որոշմամբ հեռացված Պետոնգտարն Շինավատրային փոխարինելու համար։
Bhumjaithai leader Anutin Charnvirakul gestures after being elected Thailand's new prime minister in parliament in Bangkok on September 5, 2025. / Reuters
5 سبتمبر 2025

Թաիլանդի խորհրդարանը «Բհումջայթայ» ​​կուսակցության 58-ամյա առաջնորդ Անուտին Չարնվիրակուլին ընտրել է որպես հաջորդ վարչապետ։

Անուտինը հաղթել է 493 տեղանոց խորհրդարանում՝ գերազանցելով Հարավարևելյան Ասիայի երկրի վարչապետ դառնալու համար անհրաժեշտ շեմը, ըստ « Bangkok Post»-ի։

2023 թվականի Թաիլանդի ընդհանուր ընտրություններում «Ֆեու Թայ» կուսակցությունը ստացել է 141 տեղ՝ դառնալով երկրորդ ամենամեծ կուսակցությունը, մինչդեռ «Առաջ շարժվել» կուսակցությունը ստացել է 151։

Անուտինի «Բհումջայթայ» ​​կուսակցությունը հայտնի է դարձել որպես «բնօրինակ իշխանության միջնորդ», - անցյալ տարի առցանց հրապարակված հոդվածում գրել են թաիլանդագետներ Նապոն Ջատուսիպիտակը և Սութիկարն Միչանը։

«Սա բխում է գաղափարախոսական հանձնառությունների բացակայությունից (բացառությամբ վերջին տարիներին ավելի շատ միապետության կողմնակից լինելու), այլ կուսակցություններից պատգամավորներ որսալու ագրեսիվ մարտավարությունից և դաշինքներ կազմելու և փոխելու հարցում տեֆլոնային պրագմատիզմից», - գրել են թաիլանդագետներ Նապոն Ջատուսիպիտակը և Սութիկարն Միչանը։

58-ամյա նախագահի քաղաքական նկրտումները հիմնավորված են նրա ընտանիքի հարստությամբ և Թաիլանդի հյուսիս-արևելյան Իսան շրջանում տարածաշրջանային ուժեղ իշխանության բազայով, որտեղ նրա «Բհումջայթհայ» կուսակցությունը աջակցություն է ստանում մեծամասնության գյուղական բնակչության կողմից։

Խորհրդարանում վարչապետի ընտրությունների մասին հայտարարվեց ավելի վաղ, երբ Սահմանադրական դատարանը պաշտոնանկ արեց Պեյթոնգտարն Շինավատրային։

Դատարանը պարզեց, որ նա խախտել է էթիկական չափանիշները՝ սահմանային լարվածության ֆոնին Կամբոջայի առաջնորդ Հուն Սենի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննադատելով թաիլանդցի բարձրաստիճան հրամանատարին։ Երեքշաբթի օրը Պեյթոնգտարնը դատական ​​​​հայց ներկայացրեց՝ բողոքարկելով որոշումը։

Այս դրվագը սրել է Թաիլանդի քաղաքական համակարգում առկա անկայունությունը, որտեղ 2006 թվականին նախկին վարչապետ Թաքսին Շինավատրայի պաշտոնանկությունից ի վեր հաճախակի բախումներ են տեղի ունենում ընտրված կառավարությունների և դատական ​​​​համակարգի միջև։

