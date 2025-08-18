Հազարավոր իսրայելցիներ կազմակերպել են համազգային գործադուլ՝ փակելով մայրուղիներ մի քանի քաղաքներում՝ ճնշում գործադրելու Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության վրա, որպեսզի այն հասնի բանտարկյալների փոխանակման համաձայնության պաղեստինցիների հետ և դադարեցնի Գազայում ընթացող պատերազմը։
Կիրակի օրը հայտարարված ընդհանուր գործադուլը կազմակերպվել է Գազայում պահվող իսրայելցի գերիների ընտանիքների կողմից, որոնք մտահոգված են, որ անցյալ շաբաթ Իսրայելի կառավարության որոշումը՝ ամբողջությամբ գրավել Գազան, կարող է վտանգել իրենց սիրելիների կյանքը։
Ցուցարարները փորձել են փակել Երուսաղեմի և Թել Ավիվի փողոցները, թունելները և կամուրջները, ինչը ստիպել է իշխանություններին ջրային թնդանոթներ օգտագործել՝ նրանց ցրելու համար։
Ցուցարարները նաև անվադողեր են այրել, ինչը հանգեցրել է լայնածավալ երթևեկության խափանումների։
Հարյուրավոր մասնավոր ընկերություններ, համայնքներ և կազմակերպություններ միացել են գործադուլին, մինչդեռ հանրային հեռարձակող KAN-ը հայտնել է, որ հազարավոր ցուցարարներ փակել են գլխավոր ճանապարհները՝ առաջացնելով երթևեկության խցանումներ և գնացքների ծառայությունների դադարեցում։
Ռեստորաններն ու սրճարանները նույնպես փակվել են, իսկ Haaretz-ը հաղորդել է, որ տասնյակ իսրայելցի արվեստագետներ, հայտնիներ և մարզիկներ աջակցել և միացել են գործադուլին։
Մեծ արհմիություններ, ներառյալ իրավաբանները, բժիշկները և բիզնես ֆորումը, ինչպես նաև Երուսաղեմի Հրեական համալսարանը, հաստատել են իրենց մասնակցությունը գործադուլին։
Իսրայելի ոստիկանությունը հայտնել է, որ գործադուլի ընթացքում ամբողջ երկրում ձերբակալվել է 38 ցուցարար, ըստ Yedioth Ahronoth-ի։
Ընդդիմության մասնակցությունը
Ընդդիմության առաջնորդ Յաիր Լապիդը այցելել է Թել Ավիվի Գերիների հրապարակ՝ մասնակցելու գործադուլին։
«Այսօր մենք փակում ենք երկիրը։ Որովհետև մեր գերիները չեն կարող լինել խաղաքարտեր, որոնք կառավարությունը կարող է զոհաբերել պատերազմի ջանքերի համար։ Նրանք քաղաքացիներ են, որոնց կառավարությունը պետք է վերադարձնի իրենց ընտանիքներին»,- ասել է Լապիդը ցուցարարներին X-ում հրապարակված տեսանյութում։
«Նրանք չեն կանգնեցնի մեզ, չեն հոգնեցնի մեզ, և չեն սպառի մեզ։ Մենք կշարունակենք պայքարել, մինչև գերիները վերադառնան տուն, համաձայնությունը կնքվի, և պատերազմը կավարտվի»,- հավելել է նա։
«Ազգային միասնություն» կուսակցության առաջնորդ Բենի Գանցը նույնպես աջակցություն է հայտնել ցուցարարներին՝ պահանջելով, որ կառավարությունը չհարձակվի գերիների ընտանիքների վրա։
Նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը նույնպես մասնակցել է գործադուլին Թել Ավիվում՝ աջակցելով գերիների ընտանիքներին։
«Մենք ունենք գերագույն պարտականություն՝ բոլորին տուն վերադարձնելու»,- ասել է Գալանտը Yedioth Ahronoth-ի փոխանցմամբ։
Իսրայելի համալսարանների նախագահները մասնակցել են ցույցերին՝ պահանջելով, որ Նեթանյահուի կառավարությունը հասնի հրադադարի և գերիների փոխանակման համաձայնության։
«Անցյալ մարտին Իսրայելի բոլոր համալսարանների և քոլեջների ղեկավարները ստորագրեցին նամակ վարչապետին։ Մենք հստակ նշեցինք, որ կառավարությունը պետք է ավարտի համաձայնությունը և վերադարձնի բոլորին»,- ասել է Նեգևի Բեն-Գուրիոնի համալսարանի նախագահ Դանիել Շամովիցը իր ելույթում։
«Սա քաղաքական պահանջ չէր. դա բարոյական և խղճի պահանջ էր»,- հավելել է նա։
Աջ ծայրահեղականներ
Աջ ծայրահեղական ընդդիմությունն ու կառավարության աջ ծայրահեղական անդամները դատապարտել են գործադուլը։ Աջ ծայրահեղական ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը մեղադրել է կազմակերպիչներին «Համասի օգտին հուզական մանիպուլյացիայի» մեջ։
«Ինչպես երևում է, չնայած անպատասխանատու լրատվամիջոցների խելահեղ քարոզչությանը և շահագրգիռ քաղաքական դերակատարների շարքին, արշավը չի ստանում լայն աջակցություն և ներառում է շատ քիչ մարդկանց»,- պնդել է նա։
Աջ ծայրահեղական ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բեն-Գվիրը X-ում գրել է, որ ցուցարարները «նույն մարդիկ են, ովքեր նախկինում թուլացրել են Իսրայելը և փորձում են դա անել կրկին այսօր»։
Օգոստոսի 8-ին Իսրայելի անվտանգության կաբինետը հաստատել է Նեթանյահուի ծրագիրը՝ ամբողջությամբ գրավել Գազայի քաղաքը, ինչը առաջացրել է միջազգային խիստ արձագանք բազմաթիվ երկրների և մարդու իրավունքների կազմակերպությունների կողմից։
Իսրայելի գնահատականներով, մոտ 50 գերի դեռ մնում է Գազայում, որոնցից 20-ը համարվում են կենդանի, մինչդեռ Իսրայելը իր բանտերում պահում է ավելի քան 10,800 պաղեստինցի՝ ծանր պայմաններում, և իրավունքների խմբերը հաղորդում են մահեր խոշտանգումների, սովի և բժշկական անտեսման պատճառով։