Գազայի դատարանը երկուշաբթի օրը կոչ արեց անհապաղ միջազգային զինված միջամտության՝ դադարեցնելու այն, ինչը Իսրայելը նկարագրել է որպես «ցեղասպանության ամենամահացու փուլ» Գազայում: Այն զգուշացրեց, որ միջամտության բացակայությունը կհիշատակվի որպես «մարդկության պատմական ձախողում»:
Ստամբուլում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ անկախ տրիբունալի նախագահ Ռիչարդ Ֆոլքը՝ միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր և Պրինսթոնի համալսարանի պատվավոր դասախոս, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը Պաղեստինյան տարածքներում մարդու իրավունքների հարցերով (2008–2014), կոչ արեց կառավարություններին շրջանցել Անվտանգության խորհուրդը և լիազորել ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեային՝ թույլատրելու զինված միջամտություն։
«Եթե մենք այս պահին լուրջ և կտրուկ գործողություններ չձեռնարկենք, ավելի չափավոր միջոցառումները շատ ուշ կլինեն՝ փրկելու համար արդեն 22 ամսվա ցեղասպանությունից տուժած մարդկանց»,- ասաց Ֆոլքը։
«Աշխարհի աչքերն ու ականջները, ինչպես երբեք, ներառյալ Հոլոքոստը, բացահայտվել են ցեղասպանության թափանցիկությանը՝ իրական ժամանակում։ Սա մարտահրավեր է մեր մարդկայնությանը»։
Ֆոլքը քննադատեց արևմտյան ժողովրդավարություններին՝ «համագործակցային վարքագծի» համար, միաժամանակ նշելով հասարակական կարծիքի փոփոխությունները։
«Մենք փորձում ենք դիմել բոլոր մարդկանց խղճին և խրախուսել այնպիսի ակտիվություն, որը կառաջացնի կառավարությունների փոփոխություններ՝ հատկապես զենքի էմբարգոյի և տարբեր տեսակի պատժամիջոցների միջոցով … ներառյալ պաղեստինյան պայքարի հետ համերաշխությունը, որը շատ արդյունավետ էր ապարտեիդի դեմ պայքարում»,- նշեց նա։
Տրիբունալի արտակարգ հայտարարությունը՝ «Ժամանակն է ԳՈՐԾԵԼ. Մոբիլիզացիա Իսրայելի Գազայի քաղաքի և կենտրոնական Գազայի նվաճման ծրագրի դեմ» վերնագրով, ընդգծեց Իսրայելի ազգային անվտանգության կաբինետի օգոստոսի 7-ի որոշումը, որը, Ֆոլքի խոսքով, «հակասում էր Իսրայելի ռազմական բարձր հրամանատարությանը», շարունակելու Գազայի քաղաքի օկուպացիան, որտեղ ապաստան են գտել գրեթե մեկ միլիոն տեղահանված պաղեստինցիներ։
«ՄԱԿ-ի անդամ կառավարություններին խորը մարտահրավեր է նետվում … հիմա կտրուկ գործողություններ ձեռնարկելու համար»,- հայտարարեց Ֆոլքը՝ վկայակոչելով իրավական ուղիներ, ինչպիսիք են 1950 թվականի «Միավորում հանուն խաղաղության» բանաձևը և 2005 թվականի ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովում ընդունված «Պաշտպանության պատասխանատվություն» շրջանակը։
Մեջբերելով պաղեստինյան ՄԱԿ-ի դեսպան Ռիյադ Մանսուրի կոչը՝ անհապաղ պաշտպանության ուժեր ուղարկելու համար, տրիբունալը հայտարարեց. «Մենք՝ որպես Գազայի Տրիբունալ, միանում ենք նրանց, ովքեր լռությունը ցեղասպանության դեմ համարում են համագործակցություն»։
Ֆոլքը նաև դատապարտեց այն, ինչ որակեց որպես ճշմարտությունը լռեցնելու համակարգված ջանքեր։ Նա մատնանշեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների զեկուցողների դեմ պատժամիջոցները և «օգոստոսի 10-ին Ասաս ալ-Շաֆիրի և նրա Ալ Ջազիրայի գործընկերների սպանությունը՝ ճշմարտությունը լռեցնելու ևս մեկ բռնի դիտավորյալ փորձ»։
«Գազայի Տրիբունալի նպատակն է ուժեղացնել ճշմարտության դերը կամ իրականության ընկալումները։ Եվ դա ռազմավարական կարևորություն ունի ոչ միայն Գազայի, այլև աշխարհի բարօրության համար»,- հավելեց նա։
Տրիբունալը ներկայումս պատրաստվում է այս հարցը բարձրացնել Նյու Յորքում հաջորդ ամսվա ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։ «Մենք հույս ունենք, որ այսօրվա հայտարարության հրապարակմամբ հիմք կդնենք դրա համար»,- ասաց Ֆոլքը։
Ի՞նչ է Գազայի Տրիբունալը։
Գազայի Տրիբունալը մեկնարկեց Լոնդոնում 2024 թվականի նոյեմբերին՝ մոտ 100 ակադեմիկոսների, մտավորականների, մարդու իրավունքների պաշտպանների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից՝ վկայակոչելով «միջազգային կազմակերպված համայնքի ամբողջական ձախողումը՝ Գազայում միջազգային իրավունքը կիրառելու հարցում»։
Այդ ժամանակից ի վեր այն անցկացրել է մի քանի նիստեր, ներառյալ 2025 թվականի փետրվարին Լոնդոնում կայացած նիստը և ռազմավարական հավաք Ստամբուլում՝ միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու նպատակով։
Մայիսին տրիբունալը չորսօրյա հանրային նիստ անցկացրեց Բոսնիայի Սարաևո քաղաքում՝ լսելով վկաների, լրագրողների, ակադեմիկոսների և փորձագետների ցուցմունքները։
Այդ նիստը ավարտվեց Սարաևոյի հռչակագրով, որը պաշտոնապես մեղադրեց Իսրայելին ցեղասպանության, պատերազմական հանցագործությունների և ապարտեիդի մեջ։
Հոկտեմբերին Ստամբուլում տեղի կունենա վերջնական լսում, որտեղ «Խղճի ժյուրին կտրամադրի բարոյական վճիռ՝ հիմնված բոլոր ցուցմունքների և ապացույցների վրա»,- նշվում է տրիբունալի մեկ այլ հայտարարության մեջ։