Իսրայելի բանակը 63 պաղեստինյան հնագիտական վայրեր օկուպացված Արևմտյան ափում հայտարարել է որպես «Իսրայելի ժառանգության վայրեր», ինչն ըստ պաղեստինյան հետազոտական ինստիտուտի՝ միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում է և միջազգային պարտավորությունների բացահայտ անտեսում։
Այս մասին նշվել է չորեքշաբթի օրը «Երուսաղեմի Կիրառական Հետազոտությունների Ինստիտուտի» (Applied Research Institute-Jerusalem, ARIJ) զեկույցում, որը վերնագրված է «Հնագիտական վայրերը Նաբլուսի նահանգում. Իսրայելի բռնագրավման ծրագրերի բաց դաշտ» և վերանայվել է Anadolu գործակալության կողմից։
Զեկույցում նշվում է, որ ըստ բրիգադի գեներալ Մոտի Ալմոզի՝ Իսրայելի քաղաքացիական վարչակազմի ղեկավարի կողմից ստորագրված ռազմական հրամանների գրքույկի, օկուպացված Արևմտյան ափում 63 վայրեր դասակարգվել են որպես «Իսրայելի պատմական և հնագիտական վայրեր»։
Զեկույցում նշվում է, որ այդ վայրերից 59-ը գտնվում են Նաբլուսի նահանգում, երեքը՝ Ռամալլահի նահանգում, իսկ մեկը՝ Սալֆիտի նահանգում։
Զեկույցը պնդում է, որ Իսրայելի կողմից օկուպացված Արևմտյան ափում պաղեստինյան հնագիտական վայրերի թիրախավորումը «ոչ միայն վարչական կամ իրավական ձևականություն է, այլ համակարգված քաղաքականության մաս, որը նպատակ ունի բռնագրավել պաղեստինյան ժառանգությունը»։
Զեկույցում հավելվում է, որ այս քայլը «վերաձևում է պաղեստինյան ժառանգության ինքնությունը՝ ծառայեցնելով այն իսրայելական պատմական նարատիվին, հատկապես այն վայրերում, որոնք գտնվում են իսրայելական բնակավայրերի, գաղութային կետերի կամ այլ օկուպացիոն վայրերի մոտ, հատկապես Նաբլուսի նահանգում»։
Զեկույցը շեշտում է, որ «այս պաղեստինյան հնագիտական և պատմական վայրերը որպես «իսրայելական» դասակարգելը միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում է, միջազգային պարտավորությունների բացահայտ անտեսում և ուղղակի սպառնալիք պաղեստինյան ազգային ինքնությանը»։
Իսրայելական բնակավայրերի օգտագործման համար վերափոխում
ARIJ-ը հավելել է, որ «Իսրայելի օկուպացիոն իշխանությունները օկուպացված Արևմտյան ափում ավելի քան 2,400 պաղեստինյան հնագիտական վայրեր դասակարգել են որպես իսրայելական վայրեր»։
Նշվում է, որ թեև իսրայելական իշխանությունները հայտարարում են որոշ տարածքներ «պաշտպանության և պահպանման» կարիք ունեցող, իրականում դրանք օգտագործվում են պաղեստինյան հողերի մեծ տարածքներ բռնագրավելու համար՝ ժառանգության պահպանման պատրվակով։
«Հետագայում այդ տարածքների մեծ մասը վերափոխվում է իսրայելական բնակավայրերի, գաղութային կետերի և ռազմական օբյեկտների, ինչպես նաև զբոսաշրջային և հանգստի օբյեկտների համար, որոնք ծառայում են միայն իսրայելական բնակիչներին և այցելուներին»,- հավելվում է զեկույցում։
Ըստ պաղեստինյան զեկույցների՝ 2024 թվականի վերջում օկուպացված Արևմտյան ափում անօրինական բնակիչների թիվը հասել է մոտ 770,000-ի՝ բաշխված 180 բնակավայրերում և 256 գաղութային կետերում, որոնցից 138-ը դասակարգված են որպես գյուղատնտեսական և անասնապահական կետեր։
Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Արևմտյան ափում իսրայելական ուժերի և անօրինական բնակիչների կողմից սպանվել է առնվազն 1,014 պաղեստինցի, իսկ ավելի քան 7,000-ը վիրավորվել են։
Անցյալ հուլիսին Միջազգային դատարանը խորհրդատվական կարծիքով հայտարարեց, որ Իսրայելի կողմից պաղեստինյան տարածքների օկուպացիան անօրինական է և կոչ արեց Արևմտյան ափում և Արևելյան Երուսաղեմում բոլոր անօրինական բնակավայրերի տարհանմանը։