Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտել է Գազայում տեղի ունեցող «բացարձակապես սարսափելի» և «լիովին կանխարգելելի» սովը՝ ասելով, որ Իսրայելի կողմից բավարար օգնություն չտրամադրելն է առաջացրել այս «մարդածին աղետը»։

Հինգշաբթի օրը Դեյվիդ Լամին իր հայտարարության մեջ կրկին քննադատեց Գազայում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը՝ հղում կատարելով ՄԱԿ-ի աջակցությամբ իրականացված Սննդի Անվտանգության Փուլային Կլասիֆիկացիայի (IPC) զեկույցին, որը Գազայի նահանգում սով է հայտարարել։

«Իսրայելի կառավարության կողմից բավարար օգնության մուտքը Գազա թույլ չտալը հանգեցրել է այս մարդածին աղետին։ Սա բարոյական ցնցում է», - ասաց նա։

«Իսրայելի կառավարությունը կարող է և պարտավոր է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել՝ իրավիճակը չվատթարացնելու համար», - նշեց Լամին՝ կոչ անելով Իսրայելին անհապաղ և կայուն կերպով թույլ տալ անարգել սննդի, բժշկական պարագաների, վառելիքի և բոլոր տեսակի օգնության մուտքը՝ հասցեագրելով այն մարդկանց, ովքեր խիստ կարիք ունեն։

Հիշեցնելով իր կոչը՝ անհապաղ հրադադար հաստատելու վերաբերյալ, արտաքին գործերի նախարարը նշեց, որ Գազա քաղաքում Իսրայելի ռազմական գործողությունները սովի էպիկենտրոնն են։

«Մեծ Բրիտանիան կրկին դատապարտում է այս ռազմական գործողությունները, որոնք միայն կվատթարացնեն արդեն իսկ աղետալի հումանիտար իրավիճակը և վտանգի կենթարկեն Համասի կողմից պահվող պատանդների կյանքը», - ասաց Լամին։

Նա կոչ արեց Իսրայելին փոխել իր ընթացքը և դադարեցնել Գազա քաղաքը գրավելու իր ծրագրերը։

