Իսրայելի կառավարությունը հինգշաբթի օրը ամբողջությամբ հաստատեց Գազայի քաղաքի օկուպացիայի ծրագիրը, ինչպես հայտարարեց պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը ուրբաթ օրը։
«Մենք հաստատեցինք Իսրայելի պաշտպանության ուժերի (IDF) ծրագրերը՝ Համասին Գազայում պարտության մատնելու համար՝ ինտենսիվ կրակով, խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ և մանևրներով», - նշել է Կացը ամերիկյան սոցիալական մեդիա հարթակ X-ի միջոցով։
Կացը նախազգուշացրել է. «Եթե Համասը չհամաձայնվի Իսրայելի պայմաններին, նրանց վրա կբացվեն դժոխքի դռները»։
«Եթե նրանք չհամաձայնվեն, Գազա քաղաքը՝ Համասի մայրաքաղաքը, կդառնա Ռաֆահ և Բեյթ Հանուն», - հավելել է նա։
Կացի այս սուր հայտարարությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ որոշ կասկածներ կային, թե արդյոք Իսրայելը կկատարի ծրագիրը, ինչպես նկարագրված է։
«Հստակ չէ, որ ինչ էլ հայտարարվի, դա իրականում կիրականացվի», - գրել է Դավիդ Հորովիցը՝ իսրայելցի գրող և Times of Israel-ի հիմնադիր խմբագիր, օգոստոսի 6-ին, երբ ծրագիրը նախապես հաստատվեց։
«Վերջերս ավարտված «Գեդեոնի կառքեր» ռազմական գործողությունը ցույց տվեց, որ այն ավելի քիչ ինտենսիվ էր, քան նախապես նկարագրված էր»։
Պատրաստություններ՝ Իսրայելի հարվածների հետևանքով տասնյակ զոհերի ֆոնին
Ծրագրի հաստատումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ հինգշաբթի օրը կենտրոնական և հարավային Գազայում հարվածների հետևանքով սպանվեցին առնվազն 36 պաղեստինցիներ, ըստ տեղական հիվանդանոցների, և բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան Իսրայելում և Գազայում։
Իսրայելի բանակը հավաքագրել է ավելի քան 50,000 պահեստազորայիններ, և զորքերը արդեն գործում են քաղաքի Զեյթուն թաղամասում և Ջաբալիայում՝ հյուսիսային Գազայի փախստականների ճամբարում, որպեսզի նախապատրաստեն ընդլայնված հարձակման հիմքերը, որը կարող է սկսվել մի քանի օրվա ընթացքում։
Այս քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ միջազգային մակարդակով աճում է Իսրայելի կողմից Գազայի դիտավորյալ սովի ենթարկման քննադատությունը և մտավախությունները, որ շատ պաղեստինցիներ ստիպված կլինեն փախչել։
Ի՞նչ պայմաններ է առաջադրում Իսրայելը։
Իսրայելը նախատեսում է Գազա քաղաքում մոտ մեկ միլիոն պաղեստինցիներին ստիպել տեղափոխվել հարավ, շրջափակել քաղաքը և իրականացնել ցամաքային հարձակումներ բնակելի թաղամասերում։
Իր հինգ հիմնական նպատակներն են՝ զինաթափել Համասին, ազատել պատանդներին, ապառազմականացնել Գազան, հաստատել Իսրայելի անվտանգության վերահսկողություն և ստեղծել «այլընտրանքային քաղաքացիական վարչակազմ»՝ փոխարինելու Համասին և Պաղեստինյան իշխանությանը։
Պաղեստինյան դիմադրության խումբ Համասը հայտարարել է, որ ընդունել է Եգիպտոսի և Քաթարի միջնորդությամբ հրադադարի առաջարկը և պատրաստ է ազատել գերիներին՝ պատերազմի ավարտի դիմաց, սակայն մերժում է զինաթափումը՝ առանց պաղեստինյան պետության ստեղծման։