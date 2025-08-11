Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ ոչ իր երկիրը, ոչ էլ Եվրոպական Միությունը երբեք չեն ճանաչի Գազայի կամ Արևմտյան ափի միակողմանի բռնակցումը՝ դատապարտելով Իսրայելի ռազմական սրացումը այդ տարածքում։
«Ես անմիջապես արձագանքեցի, ես դա խստորեն դատապարտեցի. ոչ մենք, ոչ էլ Եվրոպական Միությունը երբեք դա չենք ճանաչի», - ասել է Խոսե Մանուել Ալբարեսը իսպանական RTVE հեռուստաընկերությանը։
Ալբարեսը ընդգծել է, որ Մերձավոր Արևելքին այս պահին առավել անհրաժեշտ է անվտանգություն՝ թե՛ պաղեստինցի ժողովրդի, թե՛ Իսրայելի ժողովրդի համար։
«Իսրայելի ռազմական օկուպացիայի այս սրացումը Գազայում միայն ավելի շատ մահեր, ավելի շատ տառապանքներ կբերի, ավելի կխոչընդոտի պատանդների ազատ արձակմանը և կխաթարի Մերձավոր Արևելքի կայունությունը», - նախազգուշացրել է նա։
Նա կոչ է արել «մշտական հրադադարի, Գազայի շրջափակման դադարեցման, Իսրայելի կողմից պարտադրված այս սովի վերացման, հումանիտար օգնության զանգվածային մատակարարման, բոլոր պատանդների անհապաղ ազատ արձակման և վերջնական խաղաղության հասնելու, ինչը նշանակում է երկու պետությունների լուծման հաստատում»։
Իսրայելը արդեն բախվում է Գազայի դեմ իր ցեղասպանական պատերազմի համար աճող դատապարտման, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել է ավելի քան 61,000 պաղեստինցի։
Ռազմական արշավը ավերել է այդ շրջանը և հանգեցրել սովից մահերի։
Հարցին, թե ինչ կարծիք ունի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուրբաթ օրվա հանդիպման մասին, Ալբարեսը նշել է, որ Մադրիդը աջակցում է խաղաղության ցանկացած իրական քայլի՝ «նույնիսկ առաջին քայլի, որը կլինի հրադադար»։
Այնուամենայնիվ, նա զգուշացրել է ցանկացած գործարքի դեմ, որը կպարգևատրի Ռուսաստանին։
Նա նշել է, որ Իսպանիայի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ «այս անարդարացված, անարդարացվող պատերազմի սկզբից ի վեր», ընդգծելով «ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության» պահպանման անհրաժեշտությունը և ապահովելով, որ «Ուկրաինայի վերաբերյալ ոչինչ չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի մասնակցության»։
«Եթե այս պատերազմում ագրեսորին պարգևատրում լինի, եթե ագրեսիայի պատերազմը շահույթ բերի Ռուսաստանին, աշխարհը վաղը ավելի անկայուն կլինի», - ասել է նա՝ պնդելով, որ «միայն Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին և ուկրաինական կառավարությունը լիազորված են խոսելու երկրի ապագայի մասին»։