ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամներից չորսը դատապարտեցին Իսրայելի պլանը՝ Գազայի օկուպացիայի վերաբերյալ, արտակարգ նիստի ընթացքում, որտեղ միայն ԱՄՆ-ն աջակցեց Իսրայելի գործողություններին։
Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կիրակի օրը խիստ քննադատեցին Իսրայելի պատերազմի կաբինետի կողմից վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պլանի հաստատումը՝ Գազան ամբողջությամբ օկուպացնելու և պաղեստինցիներին հյուսիսից հարավ տեղափոխելու վերաբերյալ։
Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պոլյանսկին այս որոշումը անվանեց «միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում», որը ցույց է տալիս «միջազգային հանրության կոչերին բացահայտ անտեսում»։
Ռուսաստանը մեղադրեց Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարին կեղծավորության մեջ՝ պնդելով, որ նա տեղյակ էր կաբինետի որոշման մասին, երբ անցյալ երեքշաբթի Անվտանգության խորհրդում արտահայտում էր իր մտահոգությունը պատանդների վերաբերյալ։
Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ֆու Ցոնգը կոչ արեց Իսրայելին «անմիջապես դադարեցնել այս վտանգավոր քայլը»՝ հայտարարելով. «Գազան պատկանում է պաղեստինցի ժողովրդին։ Դա պաղեստինյան տարածքի անբաժանելի մասն է»։
Նա ընդգծեց, որ «ցանկացած գործողություն, որը նպատակ ունի փոխել դրա ժողովրդագրական և տարածքային կառուցվածքը, պետք է հանդիպի ամենախիստ մերժման և դիմադրության»։
Չինաստանը զգուշացրեց «ռազմական գերակայության պատրանքի» դեմ և պահանջեց, որ Իսրայելը կատարի իր պարտավորությունները միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում՝ բացելով սահմանային անցակետերը և վերացնելով օգնության սահմանափակումները։
Մեծ Բրիտանիայի մշտական ներկայացուցիչ Ջեյմս Քարիուկը հայտարարեց, որ որոշումը «սխալ է» և զգուշացրեց. «Ռազմական գործողությունների ընդլայնումը ոչինչ չի անի այս հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Դա չի ապահովի պատանդների ազատումը»։
Քարիուկը նշեց, որ Իսրայելի պլանը ճգնաժամի լուծման ճանապարհ չէ, այլ միայն կխորացնի պաղեստինցիների տառապանքները և կավելացնի արյունահեղությունը։ Նա կոչ արեց Իսրայելին վերացնել Գազային օգնության մատակարարման շրջափակումը։
Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Ջեյ Դհարմադհիկարին կոչ արեց Իսրայելին վերանայել որոշումը՝ հայտարարելով, որ Ֆրանսիան «հաստատապես դեմ է Գազայի հատվածի օկուպացման, անեքսիայի և բնակեցման ցանկացած պլանին»։
«Իսրայելի կառավարության որոշման իրականացումը ոչ մի կերպ չի նպաստի Իսրայելի և նրա քաղաքացիների անվտանգության ապահովմանը», - ասաց նա։
Ի հակադրություն, ԱՄՆ-ի ժամանակավոր ներկայացուցիչ Դորոթի Շեան պաշտպանեց Իսրայելի «ինքնապաշտպանության իրավունքը»։
Նա մեղադրեց ՀԱՄԱՍ-ին «համառության» մեջ՝ պնդելով, որ խումբը «հրաժարվում է ընդունել հրադադարը», չնայած փաստաթղթավորված տվյալներին, որ Նեթանյահուն խոչընդոտել է հրադադարի համաձայնագրերը։
Ուրբաթ օրը Իսրայելի պատերազմի կաբինետը հաստատեց Նեթանյահուի «քայլ առ քայլ պլանը»՝ Գազան ամբողջությամբ օկուպացնելու և պաղեստինցիներին հյուսիսից հարավ տեղափոխելու վերաբերյալ։
Իսրայելը սպանել է ավելի քան 61,400 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների, Գազայի շրջափակված հատվածում։
Պաղեստինի պաշտոնական ՎԱՖԱ լրատվական գործակալության տվյալներով՝ մոտ 11,000 պաղեստինցիներ ենթադրաբար թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։
Մասնագետները, սակայն, պնդում են, որ իրական զոհերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է հասնել մոտ 200,000-ի։
Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը Գազայի շրջափակված հատվածի մեծ մասը վերածել է ավերակների՝ գործնականում տեղահանելով նրա ողջ բնակչությանը։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործի առջև Միջազգային դատարանում՝ Գազայի դեմ պատերազմի համար։