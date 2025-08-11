ՄաքԴոնալդսից և Կոկա-Կոլայից մինչև Ամազոն և Էփլ՝ ԱՄՆ-ում հիմնված բազմազգ ընկերությունները Հնդկաստանում բոյկոտի կոչերի են բախվում, քանի որ բիզնեսի ղեկավարներն ու վարչապետ Նարենդրա Մոդիի աջակիցները խթանում են հակաամերիկյան տրամադրությունները՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված մաքսատուրքերի:
Հնդկաստանը, որը աշխարհի ամենաբնակեցված երկիրն է, ամերիկյան ապրանքանիշերի համար կարևոր շուկա է, որտեղ նրանք արագորեն ընդլայնվում են՝ նպատակ ունենալով գրավել ավելի բարեկեցիկ սպառողների աճող շերտը: Շատերը դեռևս հիացած են միջազգային ապրանքանիշերով, որոնք ընկալվում են որպես կյանքի բարելավման խորհրդանիշ:
Օրինակ՝ Հնդկաստանը Meta-ի WhatsApp-ի օգտատերերի ամենամեծ շուկան է, իսկ Domino's-ը երկրում ունի ավելի շատ ռեստորաններ, քան որևէ այլ ապրանքանիշ: Pepsi-ն և Coca-Cola-ն հաճախ գերիշխում են խանութների դարակներում, և մարդիկ շարունակում են հերթ կանգնել, երբ բացվում է նոր Apple խանութ կամ Starbucks սրճարան առաջարկում է զեղչեր:
Թեև վաճառքների վրա անմիջական ազդեցության մասին նշաններ չկան, սոցիալական ցանցերում և առօրյա կյանքում ավելի ու ավելի շատ մարդիկ կոչ են անում գնել տեղական արտադրանք և հրաժարվել ամերիկյան ապրանքներից՝ Դոնալդ Թրամփի կողմից Հնդկաստանից ներմուծվող ապրանքների վրա 50 տոկոս մաքսատուրք սահմանելուց հետո, ինչը վնասել է Նյու Դելիի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները:
ՄաքԴոնալդսը, Կոկա-Կոլան, Ամազոնը և Էփլը անմիջապես չեն արձագանքել հարցումներին:
«Հատուկ կոչ»
Հնդկաստանի Wow Skin Science-ի համահիմնադիր Մանիշ Չաուդարին LinkedIn-ում տեսանյութով կոչ է արել աջակցել ֆերմերներին և ստարտափներին՝ «Պատրաստված է Հնդկաստանում» գաղափարը դարձնելով «համաշխարհային մոլուցք»՝ օրինակ վերցնելով Հարավային Կորեայից, որի սննդի և գեղեցկության ապրանքները հայտնի են ամբողջ աշխարհում:
«Մենք հերթ ենք կանգնել հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա արտադրված ապրանքների համար: Մենք հպարտությամբ ծախսել ենք ապրանքանիշերի վրա, որոնք մեզ չեն պատկանում, մինչդեռ մեր սեփական արտադրողները պայքարում են ուշադրության համար իրենց իսկ երկրում»,- ասել է նա:
DriveU-ի գործադիր տնօրեն Ռահմ Շաստրին LinkedIn-ում գրել է. «Հնդկաստանը պետք է ունենա իր սեփական Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB-ը՝ ինչպես Չինաստանը»:
Հնդկական մանրածախ ընկերությունները, իհարկե, լուրջ մրցակցություն են ստեղծում օտարերկրյա ապրանքանիշերի համար ներքին շուկայում, սակայն համաշխարհային մակարդակով ընդլայնվելը մնում է մարտահրավեր:
Միևնույն ժամանակ, հնդկական ՏՏ ծառայությունների ընկերությունները, ինչպիսիք են TCS-ը և Infosys-ը, խորը արմատներ են գցել համաշխարհային տնտեսության մեջ՝ ծրագրային լուծումներ տրամադրելով ամբողջ աշխարհում:
Կիրակի օրը Մոդին «հատուկ կոչ» արեց ինքնաբավ դառնալու համար՝ Բենգալուրուում հավաքվածներին ասելով, որ հնդկական տեխնոլոգիական ընկերությունները արտադրանք են ստեղծում աշխարհի համար, բայց «հիմա ժամանակն է, որ մենք ավելի մեծ առաջնահերթություն տանք Հնդկաստանի կարիքներին»: Նա որևէ ընկերություն չի նշել:
Մի՛ ներքաշեք իմ McPuff-ը
Չնայած հակաամերիկյան բողոքները շարունակվում են, Tesla-ն Հնդկաստանում բացեց իր երկրորդ ցուցասրահը Նյու Դելիում, որի բացմանը ներկա էին Հնդկաստանի առևտրի նախարարության և ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչները:
Swadeshi Jagran Manch խումբը, որը կապված է Մոդիի Bharatiya Janata Party-ի հետ, կիրակի օրը Հնդկաստանի տարբեր վայրերում փոքր հանրահավաքներ կազմակերպեց՝ կոչ անելով բոյկոտել ամերիկյան ապրանքանիշերը:
«Մարդիկ այժմ ուշադրություն են դարձնում հնդկական ապրանքներին: Դա որոշ ժամանակ կպահանջի, որպեսզի արդյունք տա»,- ասել է խմբի համակազմակերպիչ Աշվանի Մահաջանը: «Սա կոչ է ազգայնականության, հայրենասիրության համար»:
Նա նաև կիսվել է WhatsApp-ում տարածվող աղյուսակով, որտեղ նշված են հնդկական ապրանքանիշերի օճառներ, ատամի մածուկներ և սառը ըմպելիքներ, որոնք մարդիկ կարող են ընտրել օտարերկրյա ապրանքների փոխարեն:
Սոցիալական ցանցերում խմբի արշավներից մեկը կոչվում է «Բոյկոտեք օտարերկրյա սննդի ցանցերը», որտեղ ներկայացված են ՄաքԴոնալդսի և այլ ռեստորանային ապրանքանիշերի լոգոները:
Ուտար Պրադեշում, 37-ամյա Ռաջաթ Գուպտան, ով երկուշաբթի օրը ճաշում էր ՄաքԴոնալդսում Լաքնաուում, ասաց, որ իրեն չեն անհանգստացնում մաքսատուրքերի բողոքները և պարզապես վայելում է 49 ռուփի (0.55 դոլար) արժողությամբ սուրճը, որը համարում է լավ արժեք:
«Մաքսատուրքերը դիվանագիտության հարց են, և իմ McPuff-ը, սուրճը չպետք է ներքաշվեն այդ ամենի մեջ»,- ասել է նա: