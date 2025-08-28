Թուրքիայի առաջատար տեխնոլոգիաների, ավիացիայի և տիեզերքի փառատոնը՝ «Teknofest»-ը, Ստամբուլում բացել է հատուկ ծովային միջոցառում, որը ներկայացնում է երկրի ռազմածովային ուժը և նորարարությունները։
Չորսօրյա միջոցառումը, որը հայտնի է որպես «Կապույտ Հայրենիք», սկսվել է հինգշաբթի օրը Ստամբուլի նավաշինարանի հրամանատարությունում։
«Anadolu» լրատվական գործակալությունը հանդես է գալիս որպես համաշխարհային հաղորդակցության գործընկեր։ Չնայած փառատոնը սկսվել է հինգշաբթի օրը, հանրությունը կկարողանա մասնակցել օգոստոսի 30-31-ին։
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ինչպես սպասվում է, կմասնակցի բացման օրը։
Միջոցառման շրջանակներում մրցույթները ներառում են անօդաչու ստորջրյա համակարգեր, ստորջրյա հրթիռներ և ինքնավար ծովային տրանսպորտային միջոցներ։
Թուրքական նավատորմը նաև ցուցադրում է իր ամենաժամանակակից նավերից մի քանիսը, ինչպիսիք են «TCG Anadolu» դեսանտային գրոհային նավը, «TCG Istanbul», «TCG Burgazada» հակասուզանավային կորվետը, «TCG Orucreis», «TCG Nusret» ականապատողը, ինչպես նաև «TCG Sakarya» և «TCG Hizirreis» սուզանավերը։
Ռազմական տեխնոլոգիաներից բացի, «Teknofest Կապույտ Հայրենիք»-ը առաջարկում է ծովային պատմության և մշակույթի ցուցահանդեսներ, ինտերակտիվ վիրտուալ իրականության փորձառություններ և մի շարք կոնֆերանսներ։
Միջոցառումից հետո «Teknofest»-ի հիմնական թողարկումը կանցկացվի սեպտեմբերի 17-21-ը Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում։