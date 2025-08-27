ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Նեթանյահուն փորձում է շահագործել 1915 թվականի իրադարձությունները քաղաքական նպատակներով
Անկարան հայտարարեց, որ Իսրայելի վարչապետի հայտարարությունները անհամատեղելի են պատմական և իրավական փաստերի հետ։
Նեթանյահուն փորձում է շահագործել 1915 թվականի իրադարձությունները քաղաքական նպատակներով
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ Նեթանյահուն փորձում է թաքցնել իր և իր կառավարության կողմից կատարված հանցագործությունները։ / AA
August 27, 2025

Թուրքիան դատապարտել և մերժել է Իսրայելի վարչապետի կողմից չորեքշաբթի օրը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված հայտարարությունները։

«(Բենիամին) Նեթանյահուի հայտարարությունը 1915 թվականի իրադարձությունների մասին քաղաքական նպատակներով անցյալի ողբերգական դեպքերը շահագործելու փորձ է», - ասվում է Թուրքիայի ԱԳՆ հայտարարության մեջ։

«Նեթանյահուն, որը դատվում է պաղեստինյան ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության մեջ իր դերի համար, փորձում է թաքցնել իր և իր կառավարության կատարած հանցագործությունները», - նշվում է հայտարարության մեջ։

«Մենք դատապարտում և մերժում ենք այս հայտարարությունը, որը անհամատեղելի է պատմական և իրավական փաստերի հետ», - հավելել է ԱԳՆ-ն։

Թուրքիան դեմ է հանդես գալիս այդ իրադարձությունները որպես «ցեղասպանություն» ներկայացնելուն՝ դրանք նկարագրելով որպես ողբերգություն, որի ընթացքում երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրել։

Առաջարկ

Անկարան բազմիցս առաջարկել է ստեղծել թուրք և հայ պատմաբաններից, ինչպես նաև միջազգային փորձագետներից կազմված համատեղ հանձնաժողով՝ այս հարցը քննարկելու համար։

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցիների։ Ռազմական հարձակումը ավերել է շրջանը, որը կանգնած է սովի առջև՝ դարձնելով այն անբնակելի։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ շրջանի դեմ իր պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us