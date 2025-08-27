Թուրքիան դատապարտել և մերժել է Իսրայելի վարչապետի կողմից չորեքշաբթի օրը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված հայտարարությունները։
«(Բենիամին) Նեթանյահուի հայտարարությունը 1915 թվականի իրադարձությունների մասին քաղաքական նպատակներով անցյալի ողբերգական դեպքերը շահագործելու փորձ է», - ասվում է Թուրքիայի ԱԳՆ հայտարարության մեջ։
«Նեթանյահուն, որը դատվում է պաղեստինյան ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության մեջ իր դերի համար, փորձում է թաքցնել իր և իր կառավարության կատարած հանցագործությունները», - նշվում է հայտարարության մեջ։
«Մենք դատապարտում և մերժում ենք այս հայտարարությունը, որը անհամատեղելի է պատմական և իրավական փաստերի հետ», - հավելել է ԱԳՆ-ն։
Թուրքիան դեմ է հանդես գալիս այդ իրադարձությունները որպես «ցեղասպանություն» ներկայացնելուն՝ դրանք նկարագրելով որպես ողբերգություն, որի ընթացքում երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրել։
Անկարան բազմիցս առաջարկել է ստեղծել թուրք և հայ պատմաբաններից, ինչպես նաև միջազգային փորձագետներից կազմված համատեղ հանձնաժողով՝ այս հարցը քննարկելու համար։
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցիների։ Ռազմական հարձակումը ավերել է շրջանը, որը կանգնած է սովի առջև՝ դարձնելով այն անբնակելի։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ շրջանի դեմ իր պատերազմի համար։