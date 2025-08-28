Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության գործընթացը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկուն տեղեկացրել է, որ Անկարան ուշադիր հետևում է Ալյասկայում և Վաշինգտոնում ընթացող շփումներին, ըստ Թուրքիայի Կոմունիկացիաների տնօրինության կողմից հինգշաբթի օրը NSosyal սոցիալական հարթակում հրապարակված հայտարարության։
Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ ռուսական հարձակումն Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում առնվազն 14 քաղաքացիական զոհի պատճառ դարձավ, ներառյալ երեխաներ, հարվածելով բնակելի տարածքներին և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Այս հարձակումը խիստ դատապարտվեց ԵՄ առաջնորդների և արևմտյան դաշնակիցների կողմից։
Էրդողանը «ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակում է իր ջանքերը՝ ապահովելու, որ պատերազմը ավարտվի երկարատև խաղաղությամբ», ասվում է հայտարարության մեջ։
Նա նաև «ընդգծել է, որ Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմի արդար լուծումը հնարավոր է՝ շեշտելով երկու կողմերի միջև բանակցությունները խորացնելու անհրաժեշտությունը և հայտնել է, որ Թուրքիան պատրաստ է անել առավելագույնը՝ նպաստելու բարձր մակարդակի շփումներին, որոնք կարող են խաղաղության ճանապարհ հարթել»։
Նա նաև նշել է, որ խաղաղության հաստատումից հետո Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինայի անվտանգությանը։
Էրդողանը նաև շնորհավորել է Ուկրաինային Անկախության օրվա առթիվ՝ նշված է տնօրինության հայտարարության մեջ։