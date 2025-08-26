ԹՈՒՐՔԻԱ
Էրդողան. «Թուրքիան քրդերի անվտանգության, խաղաղության և բարեկեցության երաշխավորն է»
Նախագահ Էրդողանի հայտարարությունները հնչել են նոր խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծումից հետո, որը կզբաղվի ահաբեկչական կազմակերպություն YPG-ի և PKK-ի հետ կապված սպառնալիքների դեմ պայքարով։
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Սիրիայի հիմնական օտարերկրյա դաշնակիցներից մեկն է եղել անցյալ տարի Բաշար Ասাদের իշխանությունից հեռացումից հետո։ / Anadolu Agency
August 26, 2025

Թուրքիան հանդիսանում է քրդերի անվտանգության, խաղաղության և բարօրության երաշխավորը, ինչպես նաև Սիրիայի բոլոր եղբայրական ժողովուրդների համար, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեքշաբթի։

«Անկարայի և Դամասկոսի կողմը դարձողները կհաղթեն», - նշեց նա՝ ելույթ ունենալով Մալազգիրտի հաղթանակի 954-րդ տարեդարձի առթիվ Թուրքիայի Մուշ նահանգում։

Թուրքիայի նախագահը ընդգծեց, որ իր երկրի «Թուրքիայի դարը» տեսլականը նախ կվերածվի մեծ և հզոր, ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի, ապա՝ ահաբեկչությունից զերծ տարածաշրջանի՝ համատեղ ջանքերի միջոցով։

Նա հավելեց, որ բոլոր խոչընդոտներին, շրջափակումներին և դավադրություններին հակառակ՝ Անկարան շարունակում է ձգտել հզոր Թուրքիայի, որը միավորված է 86 միլիոնանոց ազգով՝ կապված պատմությամբ, մշակույթով, ընդհանուր քաղաքակրթությամբ և հավատալիքներով։

«Որպես թուրքեր, արաբներ և քրդեր՝ մենք միասին կողք կողքի կապրենք այս հողերում մինչև աշխարհի վերջ», - ասաց Էրդողանը։

Նրա խոսքերը հնչեցին այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի խորհրդարանը ստեղծեց բարձր մակարդակի հանձնաժողով՝ ուղղված «ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի» իրավական ուղու մշակմանը։ Այս քայլը թուրք պաշտոնյաների կողմից ներկայացվում է որպես տարածաշրջանում խաղաղության համար պատմական շրջադարձ։

Օգոստոսի 5-ին բացված Ազգային համերաշխության, եղբայրության և ժողովրդավարության հանձնաժողովը ներկայացվում է որպես հարթակ՝ թուրքերի և քրդերի միջև երկխոսության համար՝ նպատակ ունենալով լուծել տարաձայնությունները խորհրդարանական ուղիներով։

«Թուրքերի և քրդերի եղբայրությունը մեր աշխարհագրության հիմնարար տարրն է», - նշել էր Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշը հանձնաժողովի բացման արարողության ժամանակ։

«Այս գործընթացը ազգային գոյատևման հարց է, որը վերաբերում է թուրքերի, քրդերի և բոլոր խավերի քաղաքացիների ընդհանուր ապագային»։

Առաջարկ

Պաշտոնյաները նշում են, որ հանձնաժողովը կծառայի որպես խորհրդակցական մարմին՝ ուղղված բարեփոխումների մշակմանը, օրենսդրության նախագծմանը և հանրությանը առաջընթացի մասին տեղեկացնելուն՝ իր լիազորությունները շարունակելով մինչև 2025 թվականի ավարտը։

Տարածաշրջանային զգուշացումներ

Մարտի 10-ին Սիրիայի նախագահությունը հայտարարեց ՍԴՖ-ի (Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր) պետական կառույցների մեջ ինտեգրման համաձայնագրի ստորագրման մասին՝ վերահաստատելով երկրի տարածքային ամբողջականությունը և մերժելով բաժանման ցանկացած փորձ։

Այնուամենայնիվ, համաձայնագրի ստորագրումից ամիսներ անց Սիրիայի նախագահ Ահմադ ալ Շարաան քննադատեց ՍԴՖ-ին՝ համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ խոսքերի և գործողությունների միջև հակասությունների համար։

Հուլիսին 30 PKK ահաբեկիչներ հյուսիսային Իրաքում այրեցին իրենց զենքերը քարանձավի մուտքի մոտ, ինչը, ըստ Անկարայի, խմբավորման կազմալուծման սկիզբն էր։

Այս զարգացումը նշանավորում է Թուրքիայի դեմ PKK-ի երկարատև ահաբեկչական արշավի ամենանշանակալի քայլերից մեկը։ PKK-ն ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչված Անկարայի, ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի կողմից։

ՍԴՖ-ն հիմնականում ղեկավարվում է ահաբեկչական խմբավորում YPG-ի կողմից, որը PKK-ի սիրիական ճյուղն է։

Օգոստոսի 13-ին Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը զգուշացրեց, որ YPG ահաբեկչական խմբավորումը պետք է անհապաղ դադարի սպառնալիք ներկայացնել Թուրքիային և տարածաշրջանին՝ իր սիրիացի գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։

«Իմ կոչը YPG-ին այն է, որ նրանք պետք է անհապաղ հեռացնեն իրենց՝ որպես սպառնալիք Թուրքիայի և տարածաշրջանի համար, ինչպես նաև այն ահաբեկիչներին, որոնք հավաքվել են ամբողջ աշխարհից», - նշել էր Ֆիդանը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
