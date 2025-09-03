Ռուսաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համակարգում են երկկողմ բանակցությունների հաջորդ փուլը, հաղորդում է Ռուսաստանի պետական «ՌԻԱ» լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովային։ Այս գործընթացը տեղի է ունենում Ուկրաինայի հակամարտության շուրջ շարունակվող լարվածության ֆոնին։
Այնուամենայնիվ, դիվանագիտական առաջընթացի հեռանկարները մնում են անորոշ, քանի որ Զախարովան «ՌԻԱ»-ին հայտնել է, որ Կիևն ու նրա դաշնակիցները մերժում են Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ փոխզիջման հնարավորությունը։
Ռուսաստանը հարձակվել է Կիևի վրա օդային հարվածներով
Մինչդեռ, Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները զբաղված էին Կիևի վրա Ռուսաստանի օդային հարձակումը հետ մղելով, հայտնել է քաղաքի ռազմական վարչակազմը։ Երկրի ողջ տարածքում օդային տագնապի ազդանշաններ են հնչել, ինչը հետևել է Ուկրաինայի օդուժի նախազգուշացումներին հրթիռային և անօդաչու հարվածների մասին։
«Կիևում հակաօդային պաշտպանությունը գործում է։ Մնացեք ապաստարաններում, մինչև տագնապի ավարտի ազդանշանը տրվի», - գրել է Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն Telegram հավելվածում։
Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ բանակցությունները կապում է տարածքային ձեռքբերումների ճանաչման հետ
Ավելի վաղ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունները կշարունակվեն, սակայն «նոր տարածքային իրողությունները» պետք է ճանաչվեն և միջազգային իրավական հիմքերով ձևակերպվեն։
«Խաղաղությունը կայուն դարձնելու համար նոր տարածքային իրողությունները պետք է ճանաչվեն և միջազգային իրավական հիմքերով ամրագրվեն», - ասել է Լավրովը՝ հարցազրույց տալով Ինդոնեզիայի «Kompas» թերթին՝ ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակված տեքստի։
«Ռուսաստանի և Ուկրաինայի համար անվտանգության նոր երաշխիքների համակարգ պետք է ձևավորվի՝ որպես Եվրասիայում հավասար և անբաժանելի անվտանգության համապարփակ ճարտարապետության անբաժանելի մաս»։
Մոսկվայի՝ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու շարունակական ընդդիմությանը անուղղակիորեն անդրադառնալով՝ Լավրովը նշել է, որ «Ուկրաինային պետք է երաշխավորվի չեզոք, չմիավորված և ոչ միջուկային կարգավիճակ»։
Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կարող որոշել, թե Կիևը ինչ կարող է կամ չի կարող միանալ, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն նշել է, որ Ռուսաստանը չի կարող վետո դնել դաշինքի անդամակցության վրա, որը ստեղծվել է 1949 թվականին՝ Խորհրդային Միությունից բխող սպառնալիքին դիմակայելու համար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով օգոստոսի կեսերին Ալյասկայում գագաթնաժողով էր անցկացրել Պուտինի հետ և հետագայում հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպական ու ՆԱՏՕ-ի դաշինքի առանցքային առաջնորդների հետ՝ պատերազմի ավարտին նպաստելու նպատակով, երեքշաբթի հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված է» Ռուսաստանի առաջնորդից։
Թրամփը սպասում էր, որ գագաթնաժողովից հետո Զելենսկին և Պուտինը կհանդիպեն։ Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է հանդիպումը կանխելու համար, մինչդեռ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ նման հանդիպման օրակարգը դեռ պատրաստ չէ։
Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների ղեկավարները գտնվում են ուղիղ կապի մեջ։