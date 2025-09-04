ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Սի․ Չինաստան-Պակիստան ամուր կապերը նպաստում են տարածաշրջանային խաղաղությանը
Վարչապետ Շարիֆը շնորհակալություն է հայտնում Չինաստանին Պակիստանի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը «անզիջելի» աջակցության համար և խոստանում է սերտ համագործակցություն Չինաստանի և Պակիստանի միջև։
China Pakistan / AP
4 سبتمبر 2025

Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը հայտարարեց, որ Չինաստանի և Պակիստանի միջև ավելի սերտ կապերը կարևոր են տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության պահպանման համար։

Պեկինում Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ Սին Պեկինում ասաց, որ Չինաստանը և Պակիստանը պետք է աշխատեն ավելի սերտ համայնքի կառուցումը արագացնելու ուղղությամբ, հաղորդում է պետական ​​«Xinhua News»-ը։

«Չինաստանը պատրաստ է համագործակցել Պակիստանի հետ՝ Չինաստան-Պակիստան տնտեսական միջանցքի (CPEC) և Չինաստան-Պակիստան ազատ առևտրի համաձայնագրի արդիականացված տարբերակները կառուցելու համար», - ասաց Սին, հույս ունենալով, որ Պակիստանը արդյունավետ միջոցներ կձեռնարկի Պակիստանում չինական անձնակազմի, նախագծերի և հաստատությունների անվտանգությունն ապահովելու համար։

Վերջին տարիներին արգելված ահաբեկչական խմբավորումները, ինչպիսիք են Բելուջիստանի ազատագրական բանակը (BLA), հարձակվել են CPEC նախագծերի վրա աշխատող չինացի ինժեներների վրա։ Պակիստանը մեղադրում է Հնդկաստանին BLA-ին աջակցելու մեջ, մեղադրանք, որը Նյու Դելին հերքում է։

Պակիստանը հայտարարեց, որ նախագահ Սին վստահեցրել է, որ Պեկինը կշարունակի աջակցել Իսլամաբադին բոլոր ոլորտներում, քանի որ երկու երկրները պատրաստվում են մեկնարկել բազմամիլիարդ դոլարանոց CPEC-ի երկրորդ փուլը, ըստ վարչապետ Շարիֆի գրասենյակի հայտարարության։

Երկու առաջնորդներն էլ քննարկել են նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային կարևոր զարգացումները և համաձայնել են շարունակել Պակիստանի և Չինաստանի միջև սերտ համագործակցությունը այս հարցում։

Առաջարկ

1950 թվականին դիվանագիտական ​​հարաբերություններ հաստատելուց ի վեր Պեկինը և Իսլամաբադը իրենց հարաբերությունները բնութագրել են որպես «բոլոր եղանակների ռազմավարական համագործակցային գործընկերություն»։ Չինաստանը դարձել է Պակիստանի ամենամեծ զենքի մատակարարը, մինչդեռ երկկողմ առևտրի ծավալը 2024 թվականին գերազանցել է 23 միլիարդ դոլարը։

Երկկողմ կապերի կարևոր գործոն է CPEC-ը՝ ավելի քան 62 միլիարդ դոլար արժողությամբ ենթակառուցվածքային նախագիծ, որը կապում է Չինաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հյուսիսարևմտյան Սինցզյան նահանգը Պակիստանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Բելուջիստանի Գվադար նավահանգստի հետ։

Շարիֆը Պեկին է ժամանել Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) 25-րդ ղեկավարության գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո։

Նա, 26 այլ երկրների առաջնորդների հետ միասին, չորեքշաբթի օրը Պեկինում կմասնակցի Չինաստանի Հաղթանակի օրվա ռազմական շքերթին: Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, մեծ շքերթը կնշի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ճապոնական ագրեսիայի դեմ Չինաստանի տարած հաղթանակի 80-ամյակը:

ՀարաբերականTRT World - Pakistan, China vow to deepen 'all-weather' friendship
