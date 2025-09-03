ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Ձեր զինվորները կռվել են քաջությամբ, հերոսորեն» Ուկրաինայի դեմ, Պուտինը հայտնում է Քիմին
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երախտագիտություն է հայտնել Հյուսիսկորեական զինվորներին՝ նրանց զոհողությունների և հերոսական ջանքերի համար Ռուսաստանի Կուրսկ քաղաքում:
Ռուսաստանի արևմուտքում Ուկրաինայի զորքերին վերականգնելու գործում օգնեցին Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները։ / Reuters
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չորեքշաբթի շնորհակալություն հայտնեց Կիմ Չեն Ընին՝ Հյուսիսային Կորեայի զինվորների կողմից ուկրաինական ուժերի դեմ քաջարի պայքարի համար։

«Ձեր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտնի է, ձեր հատուկ ուժերը մասնակցել են Կուրսկի շրջանի ազատագրմանը», - ասաց Պուտինը Կիմին Չինաստանում հանդիպման ժամանակ։

«Ձեր զինվորները քաջաբար և հերոսաբար պայքարել են»։

Հյուսիսային Կորեայի զորքերը այս տարվա սկզբին օգնեցին Ռուսաստանին դուրս մղել ուկրաինական ուժերին Ռուսաստանի արևմտյան Կուրսկի շրջանից։

«Ես ցանկանում եմ նշել, որ մենք երբեք չենք մոռանա ձեր զինված ուժերի և ձեր զինծառայողների ընտանիքների կրած զոհաբերությունները», - ասաց Պուտինը։

«Ռուս ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ պայքարում ձեր մասնակցության համար», - հավելեց նա։

«Խնդրում եմ փոխանցել իմ ամենաջերմ շնորհակալական խոսքերը ԿԺԴՀ-ի ողջ ժողովրդին»։

Հազարավոր զինվորներ

Ավելի վաղ, օգոստոսի կեսերին, Պուտինը նամակ էր ուղարկել Կիմին՝ գովաբանելով Հյուսիսային Կորեայի զինվորներին Ուկրաինայի դեմ պայքարի համար։

Նշելով Կորեայի ճապոնական տիրապետությունից ազատագրման տարեդարձը՝ Պուտինը նամակում հիշեցրել է, թե ինչպես են Սովետական Կարմիր բանակի ստորաբաժանումները և Հյուսիսային Կորեայի ուժերը միասին պայքարել Ճապոնիայի գաղութային տիրապետության ավարտի համար։

Ռուսաստանն ու Հյուսիսային Կորեան ավելի սերտ կապեր են հաստատում, և երկու երկրները նախորդ տարի ստորագրել են փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր, երբ Պուտինը այցելել է մեկուսացված պետություն։

Ապրիլին Հյուսիսային Կորեան առաջին անգամ հաստատեց, որ իր զինվորների մի խումբ ուղարկել է Ուկրաինայի դեմ առաջնագիծ՝ ռուսական զորքերի կողքին։

Հարավային Կորեայի և արևմտյան հետախուզական գործակալությունների տվյալներով՝ Փհենյանը 2024 թվականին ավելի քան 10,000 զինվոր է ուղարկել Ռուսաստանի Կուրսկի շրջան՝ զենքի, հրթիռների և հեռահար հրթիռային համակարգերի հետ միասին։

Սեուլի տվյալներով՝ մոտ 600 հյուսիսկորեացի զինվոր է զոհվել, իսկ հազարավորները վիրավորվել են՝ Ռուսաստանի համար պայքարելիս։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
