Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանը հայտարարել է, որ Կիևը աշխատում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը պատերազմից տուժած երկիր կազմակերպելու ուղղությամբ։
Երկուշաբթի օրը RBC-Ukraine լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Նարիման Ջելյալովը նշել է, որ Կիևը ակտիվորեն աշխատում է նման այցի կազմակերպման ուղղությամբ, որը կլինի նախագահ Էրդողանի առաջին այցը 2022 թվականի փետրվարին ընթացող ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց ի վեր։
Թուրքիայի նախագահը վերջին անգամ Ուկրաինա է այցելել 2022 թվականի օգոստոսին՝ Լվով քաղաք աշխատանքային այցի շրջանակներում։
«Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին անձամբ է ուղարկել հրավերը, և ես այն հանձնել եմ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ», - ասաց Ջելյալովը՝ անդրադառնալով անցյալ ամսվա սկզբին նախագահ Էրդողանի հետ իր հանդիպմանը, երբ նա հանձնել է իր հավատարմագրերը։
Տնտեսական կապեր
Հայտարարելով, որ այցը պահանջում է զգալի ջանքեր, քանի որ կան «շատ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են դրա իրականացմանը», դեսպան Ջելյալովը նաև ասել է, որ երկու երկրների միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի վավերացումը կարող է դառնալ այցի կենտրոնական թեման։
«Այս համաձայնագիրը կարևոր է մեր բիզնեսի զգալի մասի համար, չնայած այն կարող է մտահոգություններ առաջացնել որոշների մոտ՝ մրցակցության աճի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, սա քաղաքական որոշում է։ Նախագահ Զելենսկին առաջարկեց, որ համաձայնագիրը վավերացվի նախագահ Էրդողանի այցի ընթացքում, ինչը կլինի ուժեղ և խորհրդանշական ժեստ», - ասաց Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Ջելյալովը։
Թուրքիայի իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել Ջելյալովի խոսքերը։
Անցյալ տարի օգոստոսին Անկարան վավերացրեց Կիևի հետ ստորագրված 2022 թվականի փետրվարի 3-ի ազատ առևտրի համաձայնագիրը։
Թուրքիան միջնորդի դեր է խաղացել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև՝ հակամարտության առաջին ամիսներին հյուրընկալելով խաղաղության բանակցություններ, իսկ ավելի ուշ՝ Ստամբուլում մայիսի 16-ին, հունիսի 2-ին և հուլիսի 23-ին տեղի ունեցան երկու պատերազմող կողմերի միջև վերսկսված բանակցություններ։