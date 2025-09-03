Պակիստանի հարավ-արևմտյան Բելուջիստան նահանգի երկու պաշտոնյաներ AFP-ին հայտնել են, որ առնվազն 13 մարդ է զոհվել քաղաքական հանրահավաքի ժամանակ մահապարտ-ահաբեկչի կողմից իրեն պայթեցնելու հետևանքով։
Առնվազն 30 մարդ վիրավորվել է պայթյունի հետևանքով, որը տեղի է ունեցել մարզադաշտի ավտոկայանատեղիում երեքշաբթի երեկոյան՝ նահանգի մայրաքաղաք Քվետայում, որտեղ հավաքվել էին Բալուճիստանի Ազգային Կուսակցության (ԲԱԿ) հարյուրավոր անդամներ, հայտնում են պաշտոնյաները՝ անանուն մնալու պայմանով:
Տեղական հեռարձակող Samaa News-ի կադրերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ վիրավորներին տեղափոխում ոստիկանական մեքենաներով և մասնավոր տրանսպորտային միջոցներով:
Հավաքը կազմակերպվել էր Բալուճիստանի Ազգային Կուսակցության կողմից, որը ղեկավարում է Սարդար Ախթար Մենգալը՝ նահանգի նախկին գլխավոր նախարար: