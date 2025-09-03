ԱՇԽԱՐՀ
Մահացու պայթյուն Պակիստանի հարավ-արևմուտքում հանրահավաքի ժամանակ
Պայթյունը տեղի է ունեցել Քվեթայում՝ Բելուջիստան նահանգի մայրաքաղաքում, ցույցերի ավարտից հետո։
Սամաա Նյուզ տեղական հեռուստաընկերության տեսանյութերում երևում էր, թե ինչպես են մարդիկ վիրավորներին տեղափոխում ոստիկանական մեքենաներ և մասնավոր մեքենաներ։ / AA
Պակիստանի հարավ-արևմտյան Բելուջիստան նահանգի երկու պաշտոնյաներ AFP-ին հայտնել են, որ առնվազն 13 մարդ է զոհվել քաղաքական հանրահավաքի ժամանակ մահապարտ-ահաբեկչի կողմից իրեն պայթեցնելու հետևանքով։

Առնվազն 30 մարդ վիրավորվել է պայթյունի հետևանքով, որը տեղի է ունեցել մարզադաշտի ավտոկայանատեղիում երեքշաբթի երեկոյան՝ նահանգի մայրաքաղաք Քվետայում, որտեղ հավաքվել էին Բալուճիստանի Ազգային Կուսակցության (ԲԱԿ) հարյուրավոր անդամներ, հայտնում են պաշտոնյաները՝ անանուն մնալու պայմանով:

Տեղական հեռարձակող Samaa News-ի կադրերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ վիրավորներին տեղափոխում ոստիկանական մեքենաներով և մասնավոր տրանսպորտային միջոցներով:

Հավաքը կազմակերպվել էր Բալուճիստանի Ազգային Կուսակցության կողմից, որը ղեկավարում է Սարդար Ախթար Մենգալը՝ նահանգի նախկին գլխավոր նախարար:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
