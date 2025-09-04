ԱՇԽԱՐՀ
Փոթորիկը ստիպել է Գլոբալ Սումուդ նավատորմին վերադառնալ Բարսելոնայի նավահանգիստ
Մոտ 20 նավից բաղկացած նավատորմը՝ 44 երկրներից մասնակիցների մասնակցությամբ, որոշել է վերադառնալ և հետաձգել իր մեկնումը՝ «անվտանգությունը առաջնահերթ համարելու» համար։
Spain Gaza Flotilla / AP
4 septembre 2025

Գազա ուղևորվող նավատորմը, որը Բարսելոնայից մեկնել էր, ստիպված է եղել վերադառնալ նավահանգիստ՝ գիշերը Իսպանիայի որոշ հատվածներ հարվածած փոթորկից հետո։

Ժամում 56 կիլոմետրից (ժամում 35 մղոն) ավելի արագությամբ քամու պատճառով առաքելությանը մասնակցող որոշ փոքր նավակներ վտանգի տակ կլինեին։

Նավատորմը մինչ օրս ամենամեծ փորձն է Պաղեստինի տարածքի ծովային շրջափակումը ճեղքելու համար։

Սա տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ Իսրայելը ուժեղացրել է իր հարձակումը Գազայի վրա՝ սահմանափակելով սննդի և հիմնական պարագաների մատակարարումը Պաղեստինի տարածքի հյուսիսում։

Սննդի փորձագետները այս ամսվա սկզբին զգուշացրել էին, որ քաղաքը համակված է սովով, և որ անկլավի կես միլիոն բնակիչներ բախվում են աղետալի մակարդակի սովի։

ՀարաբերականTRT World - Global Sumud Flotilla sails from Barcelona to break Gaza blockade

Դաժան պատերազմ

Կիրակի օրը Բարսելոնայի հին նավահանգստի նավամատույցում հազարավոր պաղեստինամետ կողմնակիցներ հավաքվել էին կիզիչ արևի տակ՝ առաքելության մեկնարկի ժամանակ ողջունելու համար։

Իսպանիայի օդերևութաբանական գործակալությունը՝ «AEMET»-ը, նախազգուշացրել էր Կատալոնիայի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Իսպանիայի այլ մասերում անձրևների և ուժեղ փոթորիկների մասին։

Հստակ չէր, թե երբ է ծովային շարասյունը կրկին մեկնելու Բարսելոնայից։ Առաջիկա օրերին սպասվում է, որ այլ նավեր կմիանան Միջերկրական ծովից, այդ թվում՝ Թունիսից և Սիցիլիայից։

Նավատորմը աջակցություն է ստացել «Օսկար» մրցանակակիր դերասանուհի Սյուզան Սարանդոնից և Լիամ Քանինգհեմից, որը հայտնի է «HBO»-ի «Գահերի խաղը» սերիալում իր դերակատարմամբ։

Իսրայելական զինվորականները, հավանաբար, կփորձեն կանգնեցնել նավակների մոտենալը Գազայի մոտ, ինչպես դա արել են անցյալում։

Գրեթե 23 ամիս տևած դաժան պատերազմի հետևանքով մահացել է ավելի քան 63,000 մարդ, որոնցից գրեթե 340-ը պաղեստինցիներ են մահացել թերսնումից, այդ թվում՝ 124 երեխա, ըստ տեղական առողջապահության պաշտոնյաների։

